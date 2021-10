Chi è Cristiano Karol Russo de Il Collegio 6? Età e Instagram

Scopriamo tutto quello che c’è da sapere su Cristiano Karol Russo, alunno de Il Collegio 6, dall’età, a dove poterlo seguire sui social e su Instagram.

Chi è Cristiano Karol Russo

Nome e Cognome: Cristiano Karol Russo

Data di nascita: È del 2006

Luogo di Nascita: San Pietro Vernotico (provincia di Brindisi)

Età: 15 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: studente

Fidanzato: informazione non disponibile

Tatuaggi: non ha tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @cristianorussoo_

Cristiano Karol Russo età, altezza e biografia

Vediamo cosa sappiamo della biografia di Cristiano Karol Russo. L’alunno de Il Collegio 6 nasce a San Pietro Vernotico, in provincia di Brindisi, nel 2006. La sua età è dunque di 15 anni.

Non sappiamo tuttavia quale sia la sua data di nascita esatta. Sconosciute anche le informazioni per quanto riguarda l’altezza e il peso.

Di sé stesso dice di essere un ragazzo che guarda sempre avanti, e per questo ha già scritto il testo per la sua morte! Si definisce anche un pettegolo e afferma di essere consapevole di porsi domande e parlare di cose “da vecchio”.

Ma scopiamo ora cosa sappiamo della vita privata di Cristian Karol Russo de Il Collegio 6.

Vita privata

Della vita privata di Cristiano Karol Russo non sappiamo granché.

Pur essendo molto bravo a scuola, sua madre lo definisce un ragazzo viziato, al punto che ogni giorno deve portagli la collazione a letto. Tra le sue passioni c’è Barbara d’Urso, che lui segue con grande affetto.

In molti si chiedono anche se l’alunno de Il Collegio 6 abbia una fidanzata. Tuttavia non conosciamo la risposta a questa domanda.

Ma vediamo ora dove poter seguire Cristiano Karol sui social, e in particolare su Instagram.

Dove seguire Cristiano Karol Russo: Instagram e social

In molti si chiedono dove poter seguire Cristiano Karol Russo sui social, e in particolare su Instagram.

L’alunno de Il Collegio 6 ha naturalmente una pagina sul noto social.

Tuttavia non è molto attivo su Instagram e non sembrerebbe avere un profilo TikTok.

Vediamo adesso cosa sappiamo sull’arrivo di Cristiano Karol a Il Collegio 6.

Cristiano Karol Russo a Il Collegio 6

Quest’anno tra gli alunni de Il Collegio 6 c’è anche Cristiano Karol Russo. La nuova edizione del docu reality di Rai 2 va in onda a partire da martedì 26 ottobre e di certo ne vedremo delle belle. I ragazzi infatti quest’anno per la prima volta vivranno nel 1977, e senza dubbio non mancheranno risate e colpi di scena.

Anche stavolta, come da tradizione, la voce narrante sarà Giancarlo Magalli. Tra i professori invece vedremo il ritorno del Preside Paolo Bosisio, di Andrea Maggi (Italiano ed Educazione Civica); David Wayne Callahan (Inglese); Luca Raina (Storia e Geografia); Roberta Barbiero (sarà il Supplente di Storia e Geografia). E ancora tra i professori ritroveremo: Maria Rosa Petolicchio (Matematica e Scienze); Alessandro Carnevale – (Educazione artistica); Patrizio Cigliano (Recitazione); Marco Chingari (Educazione Musicale); Valentina Gottlieb (Educazione Fisica); Carlo Santagostino (Informatica); Carmelo Trainito (Breakdance) e Roberta Sette(Educazione Sessuale).

A Il Collegio 6 inoltre rivedremo anche i sorveglianti Lucia Gravante. Non è sicura, invece, la presenza di Massimo Sabet.

Ma vediamo chi sono gli altri alunni oltre a Cristiano Karol Russo.

Gli alunni de Il Collegio 6

Oltre a Cristiano Karol Russo a partecipare a Il Collegio 6 ci sono altri 19 alunni. Ecco di chi si tratta

Ma vediamo ora cosa sappiamo sul percorso di Cristiano Karol a Il Collegio 6.

Il percorso di Cristiano a Il Collegio 6

Il percorso di Cristiano Karol Russo a Il Collegio 6 inizia ufficialmente martedì 26 ottobre 2021. Come se la caverà il giovane studente e come si relazionerà alle rigide regole del programma? Non resta che attendere per scoprirlo.

1° puntata: nel corso della prima serata Cristiano Karol sosterrà la prova di ingresso.

(IN AGGIORNAMENTO)

