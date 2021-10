Chi è Elisa Cimbaro de Il Collegio 6? Età e Instagram

Tutte le informazioni su Elisa Cimbaro, allieva de Il Collegio 6, dalla biografia, alla vita privata, Instagram e Tik Tok.

Chi è Elisa Cimbaro

Nome e cognome: Elisa Cimbaro

Data di nascita: è nata nel 2007

Luogo di nascita: Tarvisio (Udine)

Età: 14 anni

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Professione: studentessa

Famiglia: vive con la madre e il padre

Fidanzato: dovrebbe essere single

Tatuaggi: non ne ha di visibili sul suo corpo

Profilo Instagram: @elisa_cimbaro

Profilo Tik Tok: nessuno

Elisa Cimbaro età e biografia

Conosciamo meglio chi è Elisa Cimbaro, allieva de Il Collegio 6. È nata a Tarvisio, un piccolo paese in provincia di Udine, nel 2007. Ha quindi 14 anni di età, ma non conosciamo la sua data di nascita esatta e di conseguenza nemmeno il suo segno zodiacale. Anche per quanto riguarda la sua altezza e il suo peso non abbiamo informazioni a riguardo. Parlando di tatuaggi, invece, non sembra averne sul suo corpo.

Vive nel piccolo paese di circa 5 mila abitanti con i suoi genitori, ai quali è molto legata. Però in questa piccola realtà si sente un po’ spaesata e non sempre compresa, poiché sente di appartenere ad un’altra epoca storica. Infatti in paese è definita “quella strana”.

Nella vita studia e si definisce una “secchiona empatica”, infatti in classe lascia sempre copiare i suoi compagni.

Vita privata

Per quanto riguarda la vita privata e sentimentale di Elisa Cimbaro de Il Collegio, sembra essere single, non risultano infatti un fidanzato o una fidanzato. Pensa che il motivo possa essere legato anche al suo modo di essere e vestire. Infatti, come ha detto suo padre, vorrebbe che in generale, quindi anche come amicizia, trovasse qualcuno che le dicesse “come sei bella Elisa” per come è, anche se diversa dagli altri della sua età.

Come detto, lei sente di essere nata nell’epoca sbagliata. Definisce la sua generazione “rozza e superficiale” e pensa che in 50 anni l’umanità abbia perso molta classe.

Le piace vestirsi con abiti gotici perché li trova molto eleganti e in generale è appassionata di moda gotica e vintage. Ascolta la musica degli anni ’70 e soprattutto ha un debole per Frank Sinatra. Inoltre adora la cronaca nera.

Dove seguire Elisa de Il Collegio: Instagram e social

Ora che sappiamo qualcosa in più su chi è Elisa Cimbaro, è possibile seguirla sui social? La risposta è sì e a tal proposito ha un profilo Instagram.

Nonostante questo, però, non è molto attiva. C’è pubblicata, infatti, una sola foto di lei con abiti e trucco gotici.

Non ha invece nessun profilo Tik Tok.

Elisa Cimbaro a Il Collegio 6

Martedì 26 ottobre inizia Il Collegio 6, in onda su Rai 2 in prima serata. Questa edizione avrà luogo nel 1977 presso il Convitto Nazionale Regina Margherita di Anagni.

Elisa Cimbaro ha detto che partecipa a Il Collegio poiché, sentendosi spesso sola, pensa che questa possa essere l’occasione per confrontarsi con i suoi coetanei. E il padre spera che nel programma possa trovare qualcuno che la accetti per quella che è.

Andiamo a scoprire chi sono gli alunni di questa edizione del programma…

Gli alunni de Il Collegio 6

Per Il Collegio 6 sono stati scelti 20 ragazzi adolescenti e ancora minorenni che parteciperanno. Ecco chi sono:

Per quanto riguarda i professori de Il Collegio 6, dovrebbero tornare tutti i volti che ormai il pubblico ama. Fatta eccezione per David Wayne Callahan (Inglese) e Patrizio Cigliano (Recitazione). Come sorveglianti, infine, rivedremo Lucia Gravante.

Il percorso di Elisa Cimbaro a Il Collegio

L’avventura di Elisa Cimbaro ne Il Collegio 6 inizia martedì 26 ottobre con il suo ingresso nella scuola insieme agli altri allievi.

Prima puntata

(IN AGGIORNAMENTO)

Novella 2000 © riproduzione riservata.