Chi è Davide Maroni de Il Collegio 6? Età e Instagram

Conosciamo insieme Davide Maroni de Il Collegio 6. Ecco alcune news e curiosità sul suo conto: l’età, la vita privata, il percorso nel docu-reality di Rai 2 e dove seguirlo su Instagram e social.

Chi è Davide Maroni

Davide Maroni età e biografia

Cosa conosciamo della biografia del concorrente de Il Collegio 6? Lui si chiama Davide Maroni.

Non sappiamo data e luogo di nascita, ma siamo in grado di dirvi che la sua età è di 16 anni e arriva da Nova Milanese, in provincia di Monza e della Brianza.

Di lui siamo in grado di dirvi che è stato adottato quando era piccolo, come spiegato nella clip di presentazione: “Sono stato adottato da piccolo e per me i miei genitori sono loro”, ha detto parlando di sua madre e di suo padre, a cui è molto legato.

La vita privata

A proposito della vita privata di Davide Maroni de Il Collegio 6 non abbiamo grandi informazioni, ma qualcosa è emerso grazie al video presente sul sito ufficiale Rai, dove ha parlato un po’ di sé:

“Non mi piace essere comandato dagli altri. Io con le regole ho un po’ un problema perché tendo a prenderle come sfida e dopo non le rispetto proprio per vendetta”.

Ha spiegato lui per definire il suo carattere. Il papà e la mamma su di lui hanno spiegato invece: “Se lo prendi di petto non serve a niente. Ha una forte personalità, è molto deciso. Non è semplicissimo”, ha detto il padre, seguito dalla madre che ha aggiunto: “L’ultima parola è la sua, però comunque nello stesso tempo è anche un ragazzo dolce. Lo desideravo tanto, per cui quando è arrivato Davide per me è stata una cosa bellissima”.

Ha detto la mamma di Davide Maroni de Il Collegio 6.

Dove seguire Davide de Il Collegio 6: Instagram e social

Passiamo ora alla parte dedicata ai social. Davide Maroni de Il Collegio è possibile seguirlo sia su Instagramche su TikTok.

Al momento sul primo non ha alcuna foto o video pubblicato come post, dunque non siamo riusciti ad estrapolare alcun tipo di informazione dai suoi account ufficiali.

Di sicuro, però, con l’inizio della trasmissione aumenterà sia il numero di follower ma anche le informazioni sul suo conto, che non esiteremo a riportarvi.

Davide Maroni a Il Collegio 6

Tra i concorrenti de Il Collegio 6 troviamo anche Davide Maroni. A parlare dell’esperienza che lo vedrà impegnato è stata sua madre, che ha detto quanto segue nel video di presentazione:

“Secondo me a Il Collegio quando ci sarà qualcosa che non andrà bene lo dirà”.

Ha raccontato la mamma di Davide Maroni. Sembrerebbe quindi che gli alunni e i docenti de Il Collegio 6 avranno a che fare con una personalità molto importante.

A proposito di questo possiamo dire che il Preside Paolo Bosisio è stato confermato nella trasmissione, così come alcuni docenti quali Andrea Maggi di Italiano ed Educazione Civica o ancora Maria Rosa Petolicchio di Matematica e Scienze, per passare a Luca Raina di Geografia e Storia o Alessandro Carnevale di Educazione Artistica, giusto per citarne alcuni.

Tra le nuove materie, invece, pare verrà introdotta il Progetto Cinema.

Vediamo ora gli alunni de Il Collegio 6 oltre a Davide…

Gli alunni de Il Collegio 6

In tutto sono 20 gli alunni di questa edizione de Il Collegio 6, i quali dovranno mettersi in gioco in un’epoca molto differente dalla loro: il 1977. Un cast molto variegato anche stavolta con personalità particolari, che ci riserveranno sicuramente grandi sorprese.

Partiamo dalle ragazze che faranno parte della classe del 1977:

Il percorso di Davide Maroni a Il Collegio 6

In data 26 ottobre 2021 ha preso il via il percorso di Davide Maroni a Il Collegio 6. Come se la caverà il ragazzo? Staremo a vedere. Noi vi terremo aggiornati passo passo sulla sua esperienza all’interno del docu-reality di Rai 2.

1°puntata: (IN AGGIORNAMENTO)

