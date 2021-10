Chi è Raffaele Fiorella de Il Collegio 6? Età e Instagram

Scopriamo tutto quello che c’è da sapere su Raffaele Fiorella, alunno de Il Collegio 6, dall’età, a dove poterlo seguire sui social e su Instagram.

Chi è Raffaele Fiorella

Nome e Cognome: Raffaelle Fiorella

Data di nascita: È del 2005

Luogo di Nascita: Barletta

Età: 16 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: studente

Fidanzato: informazione non disponibile

Tatuaggi: non ha tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @raffaelefiorellaa

Raffaele Fiorella età, altezza e biografia

Vediamo cosa sappiamo sulla biografia di Raffaele Fiorella. L’alunno de Il Collegio 6 nasce a Barletta nel 2005. La sua età è dunque di 16 anni. Sconosciute invece le informazioni circa la sua altezza e il suo peso.

Raffaele è uno studente di ragioneria e si definisce un ragazzo “schietto, di cuore e determinato”. Di sé stesso dice:

“Sono ragazzo molto semplice, simpatico mi dicono, ma io resto umile. Nella vita ci metto carattere anche quando devo andare a buttare l’immondizia”.

Ma scopriamo cosa sappiamo della vita privata di Raffaele Fiorella de Il Collegio 6.

Vita privata

Della vita privata di Raffaele Fiorella non abbiamo molte informazioni.

Sappiamo che l’alunno de Il Collegio 6 ha una grandissima passione per il calcio, che lui definisce più di un gioco. Da grande infatti Raffaelle vorrebbe diventare telecronista sportivo, perché come afferma lui stesso “gli piace fomentare le persone e dargli carica”.

In molti si chiedono anche se abbia una fidanzata, tuttavia non conosciamo la risposta a questa domanda.

Vediamo adesso dove seguire Raffaele Fiorella sui social, e in particolare su Instagram.

Dove seguire Raffaele Fiorella: social e Instagram

In molti si chiedono dove poter seguire Raffaelle Fiorella sui social, e in particolare su Instagram.

Naturalmente, come ogni ragazzo della sua età, l’alunno de Il Collegio 6 ha un profilo attivo.

Tuttavia Raffaele non sembrerebbe condividere molto su Instagram.

Ma vediamo ora cosa sappiamo sulla sua partecipazione a Il Collegio 6.

Raffaele Fiorella a Il Collegio 6

Martedì 26 ottobre su Rai 2 debutta Il Collegio 6. Anche quest’anno il docu reality si svolgerà al Convitto Nazionale Regina Margherita di Anagni, e a tornare come voce narrante sarà Giancarlo Magalli. Quest’anno gli allievi vivranno nel 1977, e di certo ne vedremo delle belle. Tra i protagonisti della nuova edizione del programma c’è anche Raffaele Fiorella, che è già pronto a mettersi alla prova con questa esperienza del tutto inedita.

Anche il padre dell’alunno è convinto che suo figlio supererà senza problemi questa sfida e senza dubbio sarà curioso scoprire come Raffaele si relazionerà alla trasmissione.

Ma chi sono gli altri alunni de Il Collegio 6 oltre a Fiorella?

Andiamo a scoprirli.

Gli alunni de Il Collegio 6

Oltre a Raffaele Fiorella a partecipare a Il Collegio 6 ci sono altri 19 alunni. Ecco di chi si tratta

A tornare per Il Collegio 6 saranno anche gli amati professori, a eccezione di David Wayne Callahan (Inglese) e Patrizio Cigliano (Recitazione). Come sorveglianti, infine, rivedremo Lucia Gravante. Ma vediamo ora cosa sappiamo sul percorso di Raffaele Fiorella.

Il percorso di Raffaele a Il Collegio 6

Il percorso di Raffaele Fiorella a Il Collegio 6 inizia il 26 ottobre 2021. Come se la caverà il giovane studente e cosa accadrà nelle prossime settimane? Non resta che attendere per scoprirlo.

1° puntata: nel corso della prima serata Raffaele sosterrà l’esame di ammissione.

(IN AGGIORNAMENTO)

