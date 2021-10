Chi è Beatrice Kim Genco de Il Collegio 6? Età e Instagram

Tutto su Beatrice Kim Genco della nuova edizione de Il Collegio 6. Ecco alcune delle curiosità: dall’età alla biografia e vita privata. E ancora il suo percorso nel docu-reality di Rai 2 e dove seguirla su Instagram e social.

Chi è Beatrice Kim Genco

Nome e Cognome: Beatrice Genco (si fa chiamare Kim)

Data di nascita: 2007

Luogo di Nascita: informazione non disponibile

Età: 14 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: studia al Liceo Artistico

Fidanzato/a: informazione non disponibile

Tatuaggi: informazione non disponibile

Profilo Instagram: @beatricegencoufficiale, ma ha anche un profilo TikTok.

Beatrice Kim Genco età e biografia

Cosa sappiamo della biografia di Beatrice Genco? Non abbiamo informazioni circa la sua data di nascita (solo l’anno ovvero il 2007) e il luogo di nascita, sappiamo però che arriva da Paderno Dugnano (MI) e ha 14 anni d’età.

Si fa chiamare Kim, nome neutro, come spiegato nella clip di presentazione, poiché non si riconosce né nel genere femminile né in quello maschile:

“Il mio genere sarebbe non-binary ovvero non mi vedo in nessuno dei due generi. Omofobia, razzismo e misoginia mi fanno molto arrabbiare, soprattutto quando le persone sono molto ignoranti sull’argomento”.



Ha spiegato Beatrice Kim Genco de Il Collegio a riguardo.

Scopriamo qualcosa in più riguardo la vita privata della concorrente de Il Collegio 6…

Vita privata

Cosa sappiamo, invece della vita privata di Beatrice Kim Genco? Stando a quanto spiegato dalla madre in casa c’è sempre motivo per discutere, non ama le regole.

E ancora a proposito di sé ha aggiunto:



“Io sono pagana, Credo in questi culti vichinghi e celtici. Essere politeista alla mia età non lo vedo come qualcosa di strano. È un credo come altri”.

Riguardo le sue passioni invece: “Ascolto la musica metal, hard rock e punk. Amo i Metallica, Marylin Manson. Mi piace disegnare manga e anime. Da grande spero di trasferirmi in Giappone e diventare mangana, ovvero chi va a disegnare i manga”.

E ancora a proposito di sé Beatrice Kim Genco ha raccontato che ama l’arte, i fumetti e non ha paura di niente.

Al momento non sappiamo dirvi se ha o meno un fidanzato o fidanzata, anche se nella clip di presentazione si vede che bacia una ragazza.

Dove seguire Kim de Il Collegio 6: Instagram e social

Sicuramente molti di voi si stanno chiedendo se Beatrice Genco ha o meno dei profili social dove poter restare in contatto.

Ebbene Kim ha un account su TikTok, come spiegato precedentemente, ma è presente anche su Instagram.

Su quest’ultimo al momento sono presenti poche immagini, poiché ha aperto di recente la pagina. Non traspare nulla, al momento, per quanto riguarda la sua vita privata.

In attesa di nuove news a riguardo, possiamo concentrarci sull’esperienza di Beatrice Genco a Il Collegio 6…

Beatrice Genco a Il Collegio 6

Il 26 ottobre su Rai 1 torna la nuova edizione de Il Collegio 6 che quest’anno è stata pensata nel 1977, anno della Febbre del sabato sera. Proprio l’ambientazione sarà caratteristica del periodo con usi e costumi anche in ambito scolastico. A raccontarci le vicende come narratore e voce fuori campo sarà Giancarlo Magalli.

Il luogo che accoglierà Beatrice Genco e tutti gli altri alunni presso l’Istituto Regina Margherita di Anagni (Frosinone), che vedrà anche l’ingresso di una nuova materia: il progetto cinema! A proposito di questa esperienza Kim ha detto:

“Io a Il Collegio sarà una persona rivoluzionaria. Nel momento in cui ci sarà una discussione parlerò subito”.

Ha detto.

Intanto sappiamo che il preside di questa edizione sarà ancora Paolo Bosisio. Tra gli insegnanti ritroviamo invece: il prof di italiano Andrea Maggi; l’insegnante di matematica Maria Rosa Pettolicchio; per storia e geografia ancora Luca Raina; mentre per educazione artistica vedremo Alessandro Carnevale e non solo!

Ma vediamo ora la classe completa de Il Collegio 6…

Gli alunni de Il Collegio 6

In totale sono 20 i concorrenti di questa edizione de Il Collegio 6. Ecco tutti i protagonisti, a partire dall’elenco delle ragazze che formeranno la classe della nuova stagione del docu-reality:

Anastasia Podeschi

Beatrice Kim Genco

Elisa Cimbaro

Federica Cangiano

Gaia Cascino

Maria Sofia Pia Federico

Rebecca Parziale

Sara Masserini

Sveva Accorrà

Valentina Comelli

Queste dunque tutte le concorrenti de Il Collegio 6. Tra i ragazzi troviamo invece in ordine alfabetico:



Alessandro Giglio

Cristiano Karol Russo

Davide Maroni

Edoardo Lo Faso

Filippo Romano

Giovanni Junior D’Ambrosio

Lorenzo Sena

Raffaele Fiorella

Simone Casadei

Vincenzo Rubino

Loro sono dunque tutti i protagonisti di questa stagione de Il Collegio 6. Beatrice Genco e i suoi compagni riusciranno a rispettare le regole e portare a casa l’ambito diploma di fine anno? Staremo a vedere. A ognuno di loro, intanto, facciamo un in bocca al lupo.

Il percorso di Beatrice Kim Genco a Il Collegio 6

Il Collegio 6 prende così in via in data 26 ottobre 2021. Beatrice Kim Genco sarà in grado di superare tutte le verifiche e l’esame finale? Staremo a vedere! Vi aggiorneremo passo passo sul suo percorso nel docu-reality di Rai 2.

1° puntata: (IN AGGIORNAMENTO)

