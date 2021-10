Chi è Edoardo Lo Faso de Il Collegio 6? Età e Instagram

Scopriamo tutto quello che c’è da sapere su Edoardo Lo Faso, alunno de Il Collegio 6, dall’età, a dove poterlo seguire sui social e su Instagram.

Chi è Edoardo Lo Faso

Nome e Cognome: Edoardo Lo Faso

Data di nascita: È del 2005

Luogo di Nascita: Catania

Età: 16 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: studente

Fidanzato: informazione non disponibile

Tatuaggi: non ha tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @edoardo.lofaso

Profilo TikTok: @edoardo.lofaso

Edoardo Lo Faso età, altezza e biografia

Vediamo cosa sappiamo della biografia di Edoardo Lo Faso. L’alunno de Il Collegio 6 nasce nel 2005 a Catania. La sua età è dunque di 16 anni.

Non conosciamo tuttavia la sua data di nascita esatta, così come sconosciute sono le informazioni circa la sua altezza e il suo peso.

Si definisce una persona molta simpatica, che sa godersi la vita, e gli altri lo reputano un ragazzo di cuore, che pensa prima agli altri e poi a sé stesso.

Ma vediamo cosa sappiamo della vita privata di Edoardo Lo Faso de Il Collegio 6

Vita privata

Della vita privata di Edoardo Lo Faso non abbiamo molte informazioni,

Sappiamo che l’alunno de Il Collegio 6 è molto bravo a scuola, tuttavia lascia che i suoi amici copino da lui. Edoardo ha anche una passione per l’inno nazionale russo, al punto che lo ha imparato a memoria.

In molti si chiedono anche se Lo Faso abbia una fidanzata. Tuttavia non abbiamo informazioni in merito.

Ma scopriamo adesso dove è possibile seguire Edoardo sui social e in particolare su Instagram.

Dove seguire Edoardo Lo Faso: Instagram e social

In molti si stanno già chiedendo dove è possibile seguire Edoardo Lo Faso sui social e in particolare su Instagram.

L’alunno de Il Collegio 6 ha delle pagine sia su Instagram che su TikTok.

Ciò nonostante non è molto attivo sui social.

Ma vediamo cosa sappiamo sul suo arrivo a Il Collegio 6.

Edoardo Lo Faso a Il Collegio 6

Il Collegio 6 debutta ufficialmente su Rai 2 martedì 26 ottobre. Quest’anno per la prima volta gli alunni vivranno nel 1977 e di certo ne vedremo delle belle. A far parte del cast c’è anche Edoardo Lo Faso e proprio sua madre lo definisce il collegiale perfetto.

Anche per questa nuova edizione la voce narrante sarà Giancarlo Magalli. Tra i professori invece vedremo il ritorno del Preside Paolo Bosisio, di Andrea Maggi (Italiano ed Educazione Civica); David Wayne Callahan (Inglese); Luca Raina (Storia e Geografia); Roberta Barbiero (sarà il Supplente di Storia e Geografia). E ancora tra i professori ritroveremo: Maria Rosa Petolicchio (Matematica e Scienze); Alessandro Carnevale – (Educazione artistica); Patrizio Cigliano (Recitazione); Marco Chingari (Educazione Musicale); Valentina Gottlieb (Educazione Fisica); Carlo Santagostino (Informatica); Carmelo Trainito (Breakdance) e Roberta Sette(Educazione Sessuale).

A Il Collegio 6 inoltre rivedremo anche i sorveglianti Lucia Gravante. Non è sicura, invece, la presenza di Massimo Sabet.

Ma vediamo chi sono gli altri alunni oltre a Edoardo Lo Faso.

Gli alunni de Il Collegio 6

Oltre a Edoardo Lo Faso a partecipare a Il Collegio 6 ci sono altri 19 alunni. Ecco di chi si tratta

Ma vediamo ora cosa sappiamo sul percorso di Edoardo Lo Faso a Il Collegio 6.

Il percorso di Edoardo a Il Collegio 6

Il percorso di Edoardo Lo Faso a Il Collegio 6 inizia ufficialmente martedì 26 ottobre 2021. Come se la caverà il giovane studente e come si relazionerà alle rigide regole del programma? Non resta che attendere per scoprirlo.

1° puntata: nel corso della prima serata Edoardo sosterrà la prova di ingresso.

(IN AGGIORNAMENTO)

Novella 2000 © riproduzione riservata.