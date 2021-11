Chi è Federica Cangiano de Il Collegio 6? Età e Instagram

Tutto quello che sappiamo su Federica Cangiano, studentessa del Il Collegio 6. Età, biografia, vita privata e Instagram.

Chi è Federica Cangiano

Nome e Cognome: Federica Cangiano

Data di nascita: È del 2007

Luogo di Nascita: Napoli

Età: 14 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: studentessa

Fidanzato: informazione non disponibile

Tatuaggi: non ha tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @federica_cangiano_

Federica Cangiano età, altezza e biografia

Chi è Federica Cangiano, nuova studentessa del Il Collegio 6? La concorrente del reality nasce a Napoli nel 2007. Non abbiamo una data più precisa al momento. La sua età, di conseguenza, è di circa 14 anni. Sembra essere figlia unica.

Nel video di presentazione in occasione del debutto del programma ha detto: “Sono piccola, ma quando voglio divento pure 2 metri“. Circa il suo carattere, inoltre, dice che non le piace litigare, ma quando qualcuno la sfida lei si arrabbia molto.

Andiamo, ora, a scoprire qualcosa in più sulla vita privata…

Vita privata

Cosa sappiamo della vita privata di Federica Cangiano, studentessa de Il Collegio 6, sotto il punto di vista sentimentale? Ad oggi non abbiamo informazioni precise.

Non è chiaro, infatti, si è single oppure è fidanzata. Lo scopriremo, molto probabilmente, prossimamente. Forse avvierà una conoscenza con qualcuno tra i suoi compagni d’avventura all’interno del reality du Rai 2. Vedremo.

Ma ecco dove seguirla sui social…

Dove seguire Federica Cangiano: Instagram e social

Federica Cangiano de Il Collegio non pare avere una pagina Facebook o un account su Twitter. La possiamo, infatti, seguire solo su Instagram. Qui conta più di 8mila follower con i quali è in contatto regolarmente.

Troviamo alcune foto che la ritraggono con diversi outfit mentre si rilassa in varie occasioni. Nelle stories in evidenza, invece, troviamo l’annuncio alla partecipazione a Il Collegio, ma anche i video fatti su Tik Tok. Su quest’ultima piattaforma conta quasi 3mila follower.

Vediamo cos’ha detto si sé e de Il Collegio Federica…

Federica Cangiano a Il Collegio 6

Come detto in precedenza più volte, Federica Cangiano prende parte a Il Collegio 6 a partire dal 26 ottobre 2021 su Rai 2. In questa edizione gli alunni studieranno nel 1977 presso il Convitto Nazionale Regina Margherita di Anagni. A Parlare sono stati anche i suoi genitori:

“Federica è decisa, molto testarda. Fai prima a toglierle la testa che un’idea. […] Il Collegio sarà una sfida dura per lei perché stiamo sempre insieme. Siamo una famiglia molto unita”.

Anche Federica Cangiano de Il Collegio ha confermato queste parole, ma il suo obbiettivo è arrivare al diploma. Si dice, inoltre, fiera di essere napoletana. Purtroppo, però, le sue origini hanno spinto il web a prenderla di mira, come riporta anche Webboh, per via del suo forte accento. Lei ha risposto sui suoi spazi come segue:

“Volevo solamente precisare una cosa a tutte quelle persone che dicono queste cose perché potrei cacciarvene mille di commenti così, volevo dirvi che io nella mia backstories ho solo ed esclusivamente parlato italiano quindi non credo che non abbiate capito quello che ho detto!! che poi il mio accento si senta è un altro discorso perché credo che sia normale, in tutte le regioni ci sono accenti diversi”.

Ecco, qui di seguito, gli altri alunni de Il Collegio 6…

Gli alunni de Il Collegio 6

Andiamo, adesso, a scoprire quali altri ragazzi e ragazze faranno compagnia a Federica Cangiano nel corso dell’edizione 6 de Il Collegio:

Per quanto riguarda i professori de Il Collegio 6, invece, dovrebbero tornare tutti i volti che ormai il pubblico ama. Fatta eccezione per David Wayne Callahan (Inglese) e Patrizio Cigliano (Recitazione). Come sorveglianti, infine, rivedremo Lucia Gravante.

Il percorso di Federica Cangiano a Il Collegio 6

Il percorso di Federica Cangiano a Il Collegio 6 inizia il 26 ottobre 2021. Aspettiamo, quindi, di vedere come se la caverà la giovane studentessa. Presto scopriremo se sarà indisciplinata oppure seguirà le regole.

Prima puntata: L’ingresso di Federica a Il Collegio è arrivato, così come il temutissimo taglio di capelli. Non sono mancati anche momenti di tensione. (IN AGGIORNAMENTO)

