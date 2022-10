Gli eliminati di Ballando con le stelle

La puntata di Ballando con le stelle del 15 ottobre 2022 è stata ricca di emozioni e balli. Non sono mancati alcuni battibecchi, come per esempio quello tra Giampiero Mughini e Selvaggia Lucarelli. A differenza dello scorso appuntamento, inoltre, abbiamo visto che una coppia è stata eliminata. Stiamo parlando di Marta Flavi e Simone Arena.

Qui di seguito possiamo vedere chi tornerà quindi nella prossima puntata grazie ai voti combinati da giuria e voto da casa. Ricordiamo che si tratta di un ordine sparso:

Allo spareggio, quindi, vanno Marta Flavi e Dario Cassini. I due hanno dovuto esibirsi di nuovo con i rispettivi maestri, ovvero Simone Arena e Lucrezia Lando. Alla fine, però, sono stati eliminati Marta e Simone.

Per tante altre informazioni sullo show condotto da Milly Carlucci continuate a seguirci. Le repliche della puntata, inoltre, potranno essere viste sulla piattaforma streaming RaiPlay. Come sappiamo è del tutto gratuita e non dovrete pagare alcun abbonamento per accedervi. Dovrete inserire solamente una vostra mail e una password valida. Seguiteci per altre news su Ballando con le stelle.

Novella 2000 © riproduzione riservata.