Chi è Roly Maden? Età, moglie, figli e Instagram

Roly Maden età, altezza e biografia

Apriamo la biografia di Roly Maden con il dire che è nato in un paese dell’Havana (Cuba) il 1 marzo 1971, sotto il segno dei Pesci. L’età è di 51 anni. Non siamo in grado di dirvi altezza e peso.

Fin da giovanissimo l’insegnante di Ballando con le Stelle ha mosso i primi passi nel mondo della danza, specializzandosi in alcune discipline come salsa, mambo, cha cha cha e non solo.

Vita privata

A proposito della vita privata di Roly Maden sappiamo che insegna in Italia, dove vive. Dopo aver vissuto per tanto tempo sul lago di Garda, ora il coreografo abita con la sua famiglia in Veneto (a Verona), dove si dedica anche al lavoro, come vedremo in seguito.

È molto legato a sua madre. Ma Roly Maden è sposato? Secondo quanto raccolto sua moglie è Elena Forini da ben 22 anni. La coppia si è conosciuta durante dei corsi di danza e ha ben 4 figli.

Così come Roly Maden anche sua moglie lavora nel mondo della danza.

Dove seguire Roly Maden: Instagram e social

Roly Maden avete la possibilità di poterlo seguire sui social. È presente su Facebook con una pagina ufficiale, ma potete trovarlo anche su Instagram.

Sui suoi account ufficiali generalmente posta tutto ciò che riguarda il suo lavoro, da coreografia a lezioni di danza, ma anche tanti momenti di vita quotidiana.

Non mancano anche gli aggiornamenti costanti su Ballando con le Stelle e la preparazione che sta attuando insieme a Paola Barale.

Carriera

Cosa possiamo dirvi della carriera di Roly Maden? Richiestissimo in stage e spettacoli in Italia e all’estero, il coreografo insegna in Veneto di salsa cubana, ma anche mambo e altri stili di danza.

In realtà Roly Maden ha anche una scuola di ballo, Roly Maden Style.

È possibile seguirlo anche attraverso dei corsi online.

Chiaramente in carriera vanta anche dei premi e ha lavorato anche con Natalia Estrada.

La sai l’ultima

Non tutti sanno ma in passato Roly Maden ha lavorato a La sai l’ultima come uno dei ballerini del corpo di ballo. Tra gli altri programmi lo abbiamo visto anche in Notte sotto le stelle.

Roly Maden a Ballando con le Stelle

Ballando con le Stelle 2022 torna su Rai 1 con una nuova stagione condotta ancora una volta da Milly Carlucci. Tra le new entry di quest’anno per quanto riguarda gli insegnanti, troviamo Roly Maden.

La giuria di Ballando resta invariata. Confermati i seguenti giudici: Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto, Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli.

Tra gli altri protagonisti vedremo anche Alberto Matano, che avrà sempre accanto un ospite diverso a serata. Mentre la giuria popolare è composta da Rossella Serra, Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira.

Il percorso di Roly Maden a Ballando con le Stelle

A partire dall’8 ottobre 2022 Roly Maden lo vedremo a Ballando con le Stelle accanto a Paola Barale. Come se la caveranno insieme? Qui le tappe principali del loro percorso nel talent show.

