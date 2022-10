Chi è Enrico Montesano? Età e Instagram

Tutte le informazioni su Enrico Montesano, la sua biografia, il suo lavoro, la vita privata, la carriera, i social e Instagram.

Chi è Enrico Montesano

Nome e cognome: Enrico Montesano

Età: 77 anni

Data di nascita: 7 giugno 1945

Luogo di nascita: Roma

Segno zodiacale: Gemelli

Altezza: 1,73 m

Peso: 72 kg

Professione: attore, regista, conduttore televisivo, cantante ed ex politico

Moglie: Enrico è attualmente sposato con Teresa Trisorio

Figli: Enrico ha sei figli (Mattia, Lavinia, Tommaso, Oliver, Michele Enrico e Marco Valerio)

Tatuaggi: nessuno

Profilo Instagram: @enricomontesano.official

Profilo Twitter: @EnricoMontesano

Sito internet: www.enricomontesano.com/

Enrico Montesano età, altezza e biografia

Conosciamo meglio chi è Enrico Montesano, dov’è nato e quando, la sua età e tutte le informazioni che riguardano la sua biografia. Enrico è nato a Roma, nel quartiere Garbatella, il 7 giugno 1945. Ha quindi 77 anni di età ed è del segno zodiacale dei Gemelli. La sua altezza è di 1,73 m e il suo peso 72 kg. Non ha tatuaggi sul suo corpo.

I suoi genitori sono Armando Montesano e Iolanda Braconi. Inoltre proviene da una famiglia di artisti teatrali. Il trisnonno Nicola era attore comico, il bisnonno Michele (insieme al fratello Achille) creò a Roma una compagnia di operette. Il nonno è stato un noto direttore d’orchestra e la nonna era attrice.

Vita privata

Per quanto riguarda la vita privata e sentimentale di Enrico Montesano c’è molto da dire, a partire da come si chiama sua moglie, chi sono e quanti sono i suoi figli. Intanto vi diciamo che è stato sposato due volte e i figli li ha avuti da tre donne diverse.

Ha avuto una relazione con la stilista Martina Spadaro dalla quale il 12 giugno 1986 è nato il suo primogenito Mattia che è produttore cinematografico e direttore della fotografia. Successivamente si è sposato con Tamara Moltrasio dalla quale ha avuto tre figli: Lavinia, Tommaso e Oliver.

Ma oggi dove vive Montesano? L’attore vive a Roma con la sua seconda moglie, Teresa Trisorio, che ha sposato il 13 aprile 1992. Lei è la madre dei suoi figli minori: Michele Enrico (nato nel 1996) e Marco Valerio (nato nel 1997), entrambi attori teatrali.

Nel 2020 Enrico Montesano è stata al centro della polemica per via delle sue posizioni no-vax riguardo la pandemia di Covid-19.

Dove seguire Enrico Montesano: Instagram e social

Adesso che conosciamo un po’ meglio chi è Enrico Montesano, ecco come seguirlo sui social. Intanto vi segnaliamo il suo profilo Instagram che ha oltre 26 mila follower. Qui è molto attivo e pubblica prevalentemente video con le sue opinioni su vari argomenti.

Ha anche un profilo Twitter che conta quasi 4 mila follower. Anche questo è molto aggiornato. E su Youtube si trovano tantissimi suoi video.

Infine potete seguire Montesano anche attraverso il suo sito internet, specialmente per rimanere aggiornati su tutti i suoi lavori.

Carriera

Da sempre appassionato di recitazione, Enrico Montesano ha mosso i primi passi in questo mondo a teatro debuttando nel 1966. Nella stagione successiva ha iniziato la sua attività di cabaret e nel 1967 prese parte al film Nel sole. Il debutto in televisione, invece, c’è stato nel 1968 con il varietà Che domenica amici. Portando avanti parallelamente l’attività teatrale e quella televisiva, nella prima metà degli anni ’70 è approdato anche in radio. E nel 1972 ha inciso il suo primo 45 giri, ma l’esperienza canora è sempre stata un’attività marginale nella sua carriera.

Da questo momento la carriera di Montesano si è svolta tra teatro e piccolo schermo, arrivando al grande successo con la partecipazione in tantissimi film. Uno dei più famosi è sicuramente Febbre da cavallo. Nel 1977 ha anche vinto un David di Donatello Speciale.

Anche negli anni ’80 Enrico Montesano ha riscosso un grandissimo successo, specialmente come attore di film. Ma ha avuto riconoscimenti anche come regista, vincendo anche un David di Donatello e un Nastro d’argento come miglior regista esordiente. Un grandissimo successo televisivo lo ha ottenuto nel 1988 conducendo la nona edizione del varietà Fantastico.

La grande carriera di Montesano è continuata anche negli anni ’90 tra varietà film al cinema e in televisione. Nel 2004 ha ideato il varietà Trash – Non si butta via niente, con tantissimi ospiti importanti e ottenendo grandi ascolti. Per tutti gli anni 2000 ha continuato a portare avanti TV e teatro.

Enrico Montesano ha svolto anche un impegno politico, anche se per brevi periodi. Nella metà degli anni settanta aderì al PSI e, in vista delle elezioni regionali del 1975, realizzò con l’Equipe 84 un disco propagandistico (a cura della Sezione stampa e propaganda del partito), in cui invitava a votare per i socialisti. Nei primi anni ’90 si avvicinò al PDS: con la Quercia si candidò sia alle elezioni comunali del 1993 come consigliere comunale di Roma (risultando il più votato della sua lista), sia alle elezioni europee dell’anno seguente, in cui fu eletto europarlamentare. L’esperienza a Strasburgo non fu però delle più positive e si dimise dall’incarico il 24 ottobre 1996, prima quindi di maturare il vitalizio.

Dopo essersi avvicinato al centro-destra e aver appoggiato Gianni Alemanno come sindaco di Roma, nel 2013 ha aderito brevemente al Movimento Libertario. Ha poi simpatizzato con il Movimento 5 Stelle, partecipando ad alcune sue iniziative politiche. Tra il 2019 e il 2020 ha mosso critiche nei confronti del M5S per i suoi cambiamenti rispetto al programma originario.

Rugantino

Come detto, Enrico Montesano ha iniziato la sua carriera a teatro. Ha recitato in tantissime opere, ma possiamo dire che il grande successo teatrale è arrivato nel 1978 con l’opera Rugantino. Per la regia di Garinei e Giavannini, accanto a lui c’erano Alida Chelli, Aldo Fabrizi e Bice Valori.

Tale e quale show

Dal 2016 al 2017 Enrico Montesano ha fatto parte della giuria di Tale e quale show, il programma condotto da Carlo Conti. Nell’edizione del 2016 era affiancato da Loretta Goggi e Claudio Amendola. Mentre nell’edizione successiva al posto di Amendola arrivò Christian De Sica.

Enrico Montesano a Ballando con le stelle

Nell’ottobre del 2022 Enrico partecipa a Ballando con le stelle in veste di concorrente. Il programma parte sabato 8 ottobre con alla conduzione come sempre Milly Carlucci.

Della sua partecipazione al programma ha detto: “La prima volta che ho ballato con qualcuno, grosso modo, sarà stato un lento con una mia amica o una ragazza che mi piaceva. Non resisto a ‘Rock around the clock’ di Bill Haley. Ballerei con Eva Stokholma, anche se la cosa più bella in assoluto sarebbe poterlo fare con Milly Carlucci”.

Il percorso di Enrico Montesano a Ballando con le stelle 2022

Enrico Montesano inizia il suo percorso a Ballando con le stelle sabato 8 ottobre. L’attore balla in coppia con Alessandra Tripoli. E si sono preparati a lungo.

