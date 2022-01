Conosciamo meglio insieme chi è l’amato attore turco Can Yaman, famoso in Italia per le serie televisive come Bitter Sweet, Daydreamer e Mr Wrong: età, altezza, vita privata, fidanzata, carriera, film e serie TV, programmi, Instagram e social.

Chi è Can Yaman

Nome e Cognome: Can Yaman

Data di nascita: 8 novembre 1989

Luogo di Nascita: Istanbul

Età: 32 anni

Altezza: 1 metro e 83 centimetri

Peso: 82 kg

Segno zodiacale: Scorpione

Professione: Attore

Fidanzato: Can è single.

Figli: Non ha figli

Tatuaggi: Non ha alcun tatuaggio, ma è celebre quello finto (l’albatros) che ha sul petto e che mostra nelle scene di Daydreamer

Profilo Instagram: @canyaman

Can Yaman età, altezza e biografia

Ecco di seguito alcuni dati della biografia di Can Yaman. L’attore di Daydreamer è nato a Istanbul, in Turchia, l’8 novembre 1989, la sua età è di 32 anni. La sua altezza corrisponde a 1 metro e 83 centimetri, mentre il peso a 82 kg.

Alcuni si chiederanno senza dubbio le origini dell’attore. Da quello che sappiamo il nonno è jugoslavo, mentre la nonna è macedone. Con i genitori è cresciuto a Istanbul e, dopo aver frequentato la scuola elementare e la scuola media al Bilef College, ha studiato al Liceo Italiano di Istanbul. Si tratta di una scuola privata turca dove ha imparato perfettamente l’italiano.

Tra l’altro è stato uno dei migliori studenti del suo anno. Successivamente si è iscritto all‘Università alla facoltà di Giurisprudenza, ma qui ha capito che non era la strada che faceva per lui. Comunque durante questi studi ha partecipato ad uno scambio per studenti ed è stato molti mesi negli Stati Uniti.

Carriera

Ma cosa fa Can Yaman oggi? Subito dopo la laurea, Can ha fatto un anno di praticantato, lavorando poi sei mesi presso un importante studio legale. Ma ha lasciato la carriera di avvocato per dedicarsi alla recitazione, sua grande passione.

La sua carriera come attore è quindi ancora molto breve, poiché ha iniziato tardi questo lavoro. Infatti ha seguito qualche corso di recitazione e poi nel 2014 ha ricevuto il suo primo ruolo in una serie TV.

Ha quindi fatto qualche serie TV turca per poi avere un grandissimo successo con Bitter Sweet – Ingredienti d’amore. Dopo questo ruolo, è stato il protagonista maschile della soap opera Erkenci Kus, che ha riscosso un grande successo arrivando anche in Italia con il titolo di Daydreamer. Poi è stato protagonista nella serie Bay Yanlis, arrivata in Italia nell’estate 2021 con il titolo di Mr. Wrong – Lezioni d’amore. Poi è stato scelto per intepretate Sandokan in una mini-serie TV dedicata al famoso protagonista dei romanzi di Emilio Salgari, ma anche come protagonista la serie di Canale 5, Viola Come Il Mare.

Nel corso della sua carriera Can Yaman ha preso parte anche a diversi programmi televisivi. Tra questi, almeno qui in Italia, ricordiamo C’è Posta Per Te e Live Non è la d’Urso nel 2019. Nel 2020, invece, lo abbiamo visto a Verissimo, ospite di Silvia Toffanin. Mentre nel 2021 e nel 2022 ha fatto ritorno nel programma di Maria De Filippi.

Ma non solo, perché Can Yaman è diventato anche un videogioco nel 2020 (qui tutti i dettagli).

Film e serie TV

La carriera di Can Yaman nel mondo delle serie TV, come dicevamo, è ancora breve, ma comunque ricca di soddisfazioni. Al momento non ha alcun film all’attivo, ma in futuro non mancheranno grandi sorprese.

L’attore infatti ha parecchio lavoro ed è molto richiesto. Vediamo dunque tutti i progetti che l’hanno coinvolto fino ad oggi:

Gönül İşleri (serie TV, 2014)

(serie TV, 2014) İnadına Aşk (serie TV, 2015)

(serie TV, 2015) Hangimiz Sevmedik (serie TV, 2016)

(serie TV, 2016) Bitter Sweet – Ingredienti d’amore (serie TV, 2017)

(serie TV, 2017) Daydreamer – Le Ali del Sogno (serie TV, 2018 – 2019)

(serie TV, 2018 – 2019) Bay Yanlış (serie TV, 2020)

(serie TV, 2020) Che Dio Ci Aiuti 6 (serie TV, 2021)

(serie TV, 2021) Viola Come Il Mare (serie TV – 2022)

Can Yaman ha preso parte anche ad alcuni spot pubblicitari:



ha preso parte anche ad alcuni spot pubblicitari: CepteTEB (2018)

(2018) DESA (2018)

(2018) TUDORS (2020)

Nel corso dell’estate 2020 Can Yaman è stato impegnato con le riprese di Bay Yanlis, distribuita in diversi Paesi con il titolo di Mr False. In Italia la serie è stata trasmessa su Canale 5 a partire da lunedì 31 giugno 2021.

Ferit Aslan in Bitter Sweet

Nella serie TV Bitter Sweet – Ingredienti d’amore Can Yaman interpreta il protagonista maschile Ferit. Si tratta di un ricco uomo d’affari e di successo che però è molto esigente e fa spesso paura. È infatti un uomo dal rigore estremo, un perfezionista e che spaventa chi lavora per lui.

Ferit cerca uno chef personale e sceglierà Nazli da una lunga lista di candidati cuochi scappati perché terrorizzati dal suo carattere. Anche con Nazli il rapporto all’inizio non è dei migliori, i due spesso litigano e si punzecchiano, ma la ragazza è molto brava e questo è un dato di fatto. Piano piano i due infatti impareranno a conoscersi e si innamoreranno, merito anche dell’affetto di entrambi nei confronti di Belut, il piccolo nipote di Ferit.

Ferit ha anche un’ex fidanzata, Demet, zia biologica di Belut, la quale però ha sposato il perfido Hakan, grande antagonista della storia. Il suo migliore amico è invece Deniz, il quale però si innamorerà di Nazli.

La soap opera Bitter Sweet è andata in onda in Italia su Canale 5 a partire dal 10 giugno 2019 dal lunedì al venerdì dalle 14.45 alle 15.30, al posto di Uomini e donne. Composta da 26 episodi di 120 minuti, per la programmazione italiana ogni episodio sarà diviso in più parti, in modo da durare per tutta la stagione estiva in attesa del ritorno del programma di Maria De Filippi.

Can Divit in Daydreamer

Come vi abbiamo detto, Can Yaman ha avuto un grande successo nel 2019 in Turchia con la serie Erkenci Kus, arrivata in Italia nel 2020 (a partire dal 10 giugno) con il titolo Daydreamer.

In questa serie in onda su Canale 5 l’attore interpreta Can Divit, un fotografo sempre a giro per il mondo e con un indole selvaggia e amante del pericolo. Farà quindi ritorno a Istanbul per prendere le redini dell’azienda di famiglia, un’agenzia pubblicitaria, insieme al fratello minore Emre.

Sarà in questa occasione che farà la conoscenza di Sanem, una ragazza molto bella, genuina, con tanti sogni e la testa tra le nuvole. Lei è stata appena assunta in azienda e tra loro scoccherà subito la scintilla.

Ozgur Atasoy in Bay Yanlis

In Bay Yanlış, o Mr Wrong com’è conosciuta, Can Yaman ricopre il ruolo di un ricco barista di nome Özgür Atasoy. Quest’ultimo si offre di dare un aiuto alla sua vicina Ezgi Inal (Özge Gürel) a trovare l’amore vero, dopo una serie di relazioni sbagliate, finite male.

Vita privata

L’attore Can Yaman ha o no una fidanzata? Su di lui c’è stato spesso riservatezza. Sappiamo che è stato fidanzato con una sua collega molti anni fa con la quale ha reciato in Inadina Ask. Poi ha avuto una relazione con un’altra famosa attrice turca.

Da quando questa storia è finita, con varie accuse di tradimento, Can ha preferito tenere la sua vita privata riservata, almeno in Turchia.

Poi hanno iniziato a girare voci di un suo presunto flirt con la collega di Erkenci Kus, ma i due attori hanno smentito dichiarando che tra loro c’è solo una bellissima amicizia.

La storia con Diletta Leotta

Nel 2021 Can Yaman ha fatto il suo ritorno in Italia per questioni lavorative. Qui grazie a RDS prima e Gabriele Parpiglia poi è emerso il gossip che vedrebbe l’attore vicino alla bella Diletta Leotta. Sono emersi vari indizi e qualche indiscrezione.

A seguire il settimanale Chi ha postato le prime foto inedite di Can e Diletta. Lo scoop ha provocato una reazione di parte del fandom dell’attore che si è detto contrariato nel caso in cui questa voce si rivelasse vera e non sono mancati insulti, anche nei confronti della condutteice.

Yaman ha sbottato duramente sui social e contro alcuni fan, tanto da decidere di disattivare i commenti su Instagram e l’account Twitter. Il gossip con il passare dei giorni ha continuato ad impazzare tra saluti a distanza, messaggi in codice sul web e dediche particolari.

Sul settimanale Nuovo ha parlato un amico di Can Yaman, che ha rivelato: “Il loro flirt è nato sui social e ora i due sono molto coinvolti”.

Dopo tutti questi rumor, Can Yaman e Diletta Leotta sono usciti alla scoperto, pubblicando foto sui social, storie su Instagram e lasciandosi commenti reciproci. Ad un certo punto il gossip li voleva lontani, ma di nuovo è stato tutto smentito. E oggi i due continuano la loro storia d’amore in perfetta armonia. Nel 2021 però la relazione si è conclusa.

Dove seguire Can Yaman: Instagram e social

Intanto potete seguire il bel Can Yaman sui social network e sicuramente il modo migliore per farlo è attraverso il suo profilo Instagram che vanta oltre 9 milioni di follower. Il numero di seguaci è andato notevolmente a salire con la messa in onda in Italia della serie. E adesso aumenteranno sicuramente con l’inizio di Daydreamer.

Can è presente sui altri social, quali Twitter. Assente, invece, l’account di Facebook.

Sul suo canale, comunque, l’attore condivide molti scatti di servizi fotografici e anche qualche selfie di vita quotidiana. E mostra anche il suo bel fisico.

Tra il 2019 e 2020 l’attore si è mostrato con look completamente diversi rispetto a quello di Bitter Sweet. Il motivo che vede Can Yaman con i capelli lunghi e la barba è legato appunto al suo ruolo in Erkenci Kus. Mentre il taglio di capelli è legato a Bay Yanlis.

Novella 2000 © riproduzione riservata.