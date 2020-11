Chi è Alessandro Guida de Il Collegio 5? Età e Instagram

Ecco tutto ciò che c’è da sapere su Alessandro Guida, allievo de Il Collegio 5: dall’età, alla vita privata, al percorso all’interno del docu-reality, a dove seguirlo su Instagram e social.

Alessandro Guida età, altezza e biografia

In molti si stanno chiedendo cosa sappiamo della biografia di Alessandro Guida. Tuttavia ad oggi non abbiamo molte informazioni in nostro possesso sul concorrente de Il Collegio 5.

L’età di Alessandro è di 14 anni, e il suo anno di nascita è dunque il 2006. Guida è uno degli allievi più giovani di questa edizione del docu-reality, ma senza dubbio è una delle personalità più forti. Non conosciamo tuttavia la sua data di nascita esatta, tuttavia sappiamo che viene da Civitavecchia.

Nessuna informazione neanche per quanto riguarda l’altezza e il peso di Alessandro Guida.

Vediamo però adesso tutto quello che c’è da sapere sulla vita privata del giovane alunno de Il Collegio 5.

Vita privata

Nonostante qualche piccola curiosità, anche della vita privata di Alessandro Guida non abbiamo grandi informazioni. Il giovane protagonista de Il Collegio 5, come svela lui stesso nel suo video di presentazione, ha diversi hobby e passioni.

Alessandro infatti ama andare sul surf. Come se non bastasse ama anche suonare la chitarra elettrica. Il suo taglio di capelli richiama quello di Kurt Cobain.

Alessandro Guida si definisce un ragazzo ribelle, cocciuto, imprevedibile e non gli interessano i giudizi dei compagni più grandi.

Scopriamo adesso dover poter seguire Guida sui social, in particolare su Instagram.

Dove seguire Alessandro Guida: Instagram e social

Il pubblico si sta già chiedendo dove poter seguire Alessandro Guida sui social e in particolar modo su Instagram. Il protagonista de Il Collegio 5 ha naturalmente un profilo attivo, dove condivide alcuni scatti della sua vita privata e della sua quotidianità.

Attualmente Guida è seguito da quasi 6 mila followers, ma sicuramente quando il docu-reality di Rai 2 sarà ufficialmente partito la sua popolarità accrescerà sempre di più.

Grazie al suo profilo Instagram, sappiamo che Alessandro Guida oltre al surf ha anche altre due passioni: la bicicletta e le moto.

Vediamo ora tutto quello che sappiamo sulla partecipazione di Alessandro a Il Collegio 5.

Alessandro Guida a Il Collegio 5

Dopo mesi di attesa, martedì 27 ottobre parte ufficialmente Il Collegio 5. La nuova edizione dell’amato docu-reality come da tradizione andrà in onda per 8 puntate su Rai 2. Voce narrante del programma sarà Giancarlo Magalli, pronto a riprendere il suo ruolo dopo essere stato sostituito da Simona Ventura lo scorso anno.

Per la prima volta dalla partenza del programma, la trasmissione è stata registrata presso il Convitto Regina Margherita di Anagni, in provincia di Frosinone, e sarà ambientata nel 1992. Naturalmente per far sì che tutti siano tutelati sono state adottate severe norme di sicurezza, in vista della pandemia che sta piegando il mondo intero. A partecipare a Il Collegio 5 ci sarà anche Alessandro Guida, che nel suo video di presentazione afferma:

“Mi chiamo Alessandro, ho 14 anni. Amo le onde, il rock e sogno la California. Adoro tantissimo fare surf, perché è bello e perché si prendono tante ragazze bone. Sogno Venice Beach”.

Nella clip Alessandro Guida parla anche delle sua passioni, e in merito alle sue ispirazioni future il giovane alunno del docu-reality dichiara:

“Suono la chitarra elettrica. I miei gruppi preferiti sono quelli anni Ottanta, Novanta. Da grande voglio fare le pubblicità dei profumi e andare a Los Angeles, a Hollywood e girare là”.

Ma chi sono gli altri alunni de Il Collegio 5 oltre ad Alessandro Guida? Scopriamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Gli alunni de Il Collegio 5

A giugno 2020 si sono svolti i casting de Il Collegio 5. La nuova attesissima edizione del docu-reality sta finalmente per partire e gli stessi autori del programma hanno svelato chi sono i protagonisti che quest’anno si metteranno alla prova con questa nuova avventura. 21 sono gli allievi che faranno parte della trasmissione, e tra essi c’è anche Alessandro Guida. In attesa di scoprire cosa accadrà, facciamo la conoscenza degli altri 20 alunni de Il Collegio 5. Ecco chi sono i protagonisti uomini del docu-reality:

Le collegiali donne invece sono:

Scopriamo ora il percorso di Alessandro Guida a Il Collegio 5.

Il percorso di Alessandro Guida

Il percorso di Alessandro Guida a Il Collegio 5 parte il 27 ottobre 2020, e di certo durante la sua esperienza potrebbe accadere di tutto. Il giovane alunno ha infatti voglia di mettersi in gioco, e di certo non mancheranno colpi di scena e grandi emozioni.

Ma come si relazionerà Alessandro al programma e ai suoi compagni d’avventura? Non resta che attendere la prima puntata de Il Collegio 5 per scoprirlo.

Prima puntata

Alessandro de Il Collegio ha ottenuto la divisa durante la prima puntata.

Seconda puntata

Durante la seconda puntata, i collegiali, tra cui anche Alessandro Guida, sono stati protagonisti del taglio dei capelli.

