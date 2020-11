Chi è Luca Zigliana de Il Collegio 5? Età e Instagram

Tutto quello che c’è da sapere su Luca Zigliana, allievo de Il Collegio 5: dall’età, alla vita privata, al percorso all’interno del docu-reality, a dove seguirlo su Instagram e social.

Chi è Luca Zigliana

Nome e Cognome: Luca Zigliana

Data di nascita: È del 2005

Luogo di Nascita: Bergamo

Età: 15 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: studente

Fidanzata: informazione non disponibile

Tatuaggi: non ha tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @lucazigliana_

Luca Zigliana età, altezza e biografia

Scopriamo tutto quello che c’è da sapere sulla biografia di Luca Zigliana. Attualmente non si hanno moltissime informazioni sul protagonista de Il Collegio 5.

La sua età è di 15 anni, il suo anno di nascita è dunque il 2005. Nonostante in molti vorrebbero sapere la data esatta, questa informazione è al momento sconosciuta. Quello che sappiamo però è che Luca viene da Bergamo, città in cui vive ancora oggi.

Sconosciute anche le informazioni per quanto riguarda l’altezza e il peso di Luca Zigliana.

Andiamo a scoprire adesso tutto quello che riguarda la vita privata dell’alunno della nuova edizione del docu-reality in onda su Rai 2.

Vita privata

I fan de Il Collegio 5 attendono di scoprire con ansia anche tutte le informazioni riguardo la vita privata di Luca Zigliana. Ciò nonostante anche in questo caso sono poche le informazioni in nostro possesso.

Quello che sappiamo è che il protagonista del docu-reality ha un humor decisamente fuori dal comune e che dietro la aria tenebrosa si nasconde un animo irrequieto e insicuro.

Come afferma lui stesso nel suo video di presentazione, Luca Zigliana non ama molto la scuola. In classe infatti non si impegna come dovrebbe, pur essendo un ragazzo spigliato e intelligente. Per di più Luca reputa alcune materie, come la matematica, la geografia e la storia, inutili e secondo il suo parere bisognerebbe studiarle sono alle scuole elementari. Anche in casa Zigliana non aiuta, e gli stessi genitori lo reputano uno scansafatiche.

Ma vediamo ora dove è possibile seguire Luca sui social, in particolare su Instagram.

Dove seguire Luca Zigliana: Instagram e social

In molti si stanno chiedendo dove poter seguire Luca Zigliana sui social e in particolar modo su Instagram. Il giovane protagonista de Il Collegio 5 ha un profilo aperto, che vanta diverse migliaia di followers.

Tuttavia Luca non è molto attivo e non aggiorna spesso la sua pagina. Attualmente infatti sono stati caricati solamente due post.

L’unica informazione che si può ricavare dal suo account Instagram è che Luca Zigliana conosce Jennifer Poni, ex protagonista de Il Collegio e vincitrice dell’ultima edizione di Pechino Express.

Scopriamo adesso tutto quello che c’è da sapere sulla partecipazione di Luca al docu-reality di Rai 2.

Luca Zigliana a Il Collegio 5

Martedì 27 ottobre parte ufficialmente su Rai 2 Il Collegio 5. La nuova edizione del docu-reality è composta da ben 8 puntate, durante le quali assisteremo al percorso dei 21 alunni protagonisti. A tornare come voce narrante sarà nuovamente Giancarlo Magalli, che come ricorderemo lo scorso anno era stato sostituito da Simona Ventura.

La trasmissione quest’anno è stata registrata presso il Convitto Regina Margherita di Anagni, in provincia di Frosinone, e sarà ambientata nel 1992. Naturalmente per far sì che professori e allievi fossero in totale sicurezza, sono state attivate diverse norme. A prendere parte a Il Collegio 5 c’è anche Luca Zigliana, che nel suo video di presentazione afferma:

“Sono Luca, ho 15 anni e la cosa più difficile della mia vita è convivere con me stesso. Di solito alle ragazze piace lo stereotipo del ragazzo alto, biondo, coi fusilli in testa, palestrato, ma io sinceramente non voglio esserlo”.

Parlando anche della scuola, nella clip Luca Zigliana afferma con durezza:

“A parere mio la matematica utile finisce alle elementari. Mi basta saper fare, più, meno, diviso e per. La geografia è inutile, a priori: ho il GPS sul cellulare. Egizi, turchi e faraoni: chi se li ca*a? Sono morti! La vita è una e non la voglio buttare”.

Ma chi parteciperà a Il Collegio 5 oltre a Luca Zigliana? Scopriamo chi sono i restanti 20 alunni del docu-reality di Rai 2.

Gli alunni de Il Collegio 5

A giugno 2020 si sono svolti i casting de Il Collegio 5. Dopo una lunga selezione gli autori del programma hanno selezionato gli alunni che quest’anno si metteranno alla prova con questa nuova esperienza. Ben 21 saranno i collegiali che prenderanno parte al docu-reality di Rai 2, e senza dubbio ne vedremo delle belle. Tra essi c’è naturalmente anche Luca Zigliana, che certamente darà del filo da torcere ai professori. Ma chi sono gli altri allievi de Il Collegio 5? Facciamo la loro conoscenza. Ecco tutti gli alunni uomini di questa quinta edizione:

Le collegiali donne invece sono:

Scopriamo ora il percorso di Luca Zigliana a Il Collegio 5.

Il percorso di Luca Zigliana

Il percorso di Luca Zigliana a Il Collegio 5 parte ufficialmente il 27 ottobre 2020, e di certo ne vedremo delle belle. In molti infatti attendono con ansia di scoprire come il giovane studente si relazionerà alle regole ferree del programma.

Luca riuscirà ad ottenere il diploma, oppure si ribellerà ai suoi professori? Non resta che attendere l’inizio del docu-reality per scoprire cosa accadrà.

Prima puntata

Nel corso della prima puntata Luca de Il Collegio ha ottenuto la divisa.

Seconda puntata

La seconda puntata ha registrato il taglio di capelli per tutti i concorrenti.

