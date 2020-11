Chi è Ylenia Grambone de Il Collegio 5? Età e Instagram

Le curiosità su Ylenia Grambone, allieva de Il Collegio 5: l’età, la vita privata, il percorso nel docu-reality e dove seguirla su Instagram e social.

Chi è Ylenia Grambone

Ylenia Grambone età, altezza e biografia

Ecco alcune curiosità circa la biografia di Ylenia Grambone de Il Collegio 5. Purtroppo, così come per gli altri protagonisti, non si hanno grosse informazioni sull’allieva di questa edizione del docu-reality.

Tra le poche cose che sappiamo, l’età è di Ylenia è di 16 anni, dunque è una classe 2004.

Ciò che non conosciamo, invece, è il giorno e il mese della sua nascita, così come il luogo. Altre info che non abbiamo riguardano l’altezza e il peso.

Stando al suo racconto, però, sappiamo che arriva da Vallo di Lucania, in provincia di Salerno. Scopriamo qualcosa in merito alla sua vita privata…

Vita privata

Cosa sappiamo invece della vita privata di Ylenia Grambone? A dire il vero è un po’ complesso estrapolare curiosità sulla giovane studentessa.

Di lei non si conosce granché, ma siamo in grado di dirvi che ha un rapporto davvero speciale con suo padre, il quale la supporta in ogni cosa che fa, come vedremo poi in seguito. Si sente differente rispetto alle sue coetanee per i suoi modi di porsi. Tra l’altro dal video di presentazione traspare un animo riflessivo e positivo. Ama lo stile hippie, come raccontato da lei stessa.

Tra le sue passioni vi sono la pittura (le piace dipingere soggetti astratti) e la scrittura. Un giorno spera di poter volare negli Stati Uniti d’America e stabilirsi lì. A suo avviso gli USA sono il suo habitat naturale. Lì è certa di non sentirsi giudicata per la sua diversità e sarebbe in grado di potersi esprimere come meglio crede. Ylenia Grambone è una ragazza che non ama le imposizioni.

Andiamo a vedere ora, invece, dove e se è possibile seguire Ylenia su Instagram e social…

Dove seguire Ylenia Grambone: Instagram e social

C’è un modo per seguire Ylenia Grambone sui vari social? La risposta è sì. Abbiamo trovato degli account della giovane allieva de Il Collegio.

Ylenia è presente su Instagram, dove conta già oltre 11 mila follower al suo seguito. All’interno vi sono un discreto numero di scatti. Ma non solo.

Pare infatti che la Grambone sia presente anche su Tik Tok con un profilo che vanta più o meno gli stessi follower di Instagram. In questo account, però, fino ad ora è presente un unico post, che riguarda proprio la sua presentazione a Il Collegio 5. Ma non solo.

Facendo una piccola ricerca abbiamo scoperto che è presente anche il suo profilo di Facebook, ma non è possibile estrapolare informazioni poiché ha la modalità privata.

Ylenia Grambone a Il Collegio 5

Nel 2020 abbiamo il piacere di conoscere meglio Ylenia Grambone grazie alla sua partecipazione a Il Collegio 5. Sicuramente tra i 21 alunni spiccherà senza dubbio la sua forte personalità.

Ecco cosa ha raccontato la giovane studentessa nella clip di presentazione, prima dei suo arrivo nel docu-reality di Rai 2:

“Sono Ylenia, ho 16 anni. Odio le regole. Amo la libertà. Faccio quello che dice la mia testa. Mi piace essere stravagante e sorprendente, rispetto alle altre persone che ritengo un po’ più scontate e un po’ tutte uguali alla massa”.

E ancora a proposito di se stessa, Ylenia Grambone ha aggiunto ancora:

“Mi sento un po’ hippie e mi piace ogni forma d’arte, come dipingere e cantare. E’ una cosa che mi rilassa e mi fa stare bene. Nel mio gruppo mi chiamano “l’ape regina”, perché tendo a voler comandare un po’ tutti loro”.

Ma Ylenia Grambone ha parlato anche del magnifico legame che la unisce a suo padre:

“Con mio padre ho un rapporto bellissimo, perché so che non sta lì a giudicarmi”.

Ad intervenire poco dopo è anche il genitore dell’allieva de Il Collegio 5, che ha detto. Questo quanto dichiarato da suo papà:

“”Ylenia sa quello che vuole. Qualsiasi cosa fa, se per lei se è giusta, la fa e basta. Poi Ylenia non conosce regole e con Il Collegio, secondo me, ci sarà proprio da ridere”.

Ha detto Ylenia Grambone. Ma chi sono tutti gli altri protagonisti dell’edizione numero 5 de Il Collegio?

Gli alunni de Il Collegio 5

A seguito dei casting avvenuti a metà giugno 2020, ora abbiamo con certezza tutti i nomi dei concorrenti di questa edizione de Il Collegio 5. Ci teniamo a precisare che tutto avviene nel rispetto delle norme anti Covid-19.

In totale sono 21 i collegiali che formano la classe del 1992. La location in questa edizione è differente e si sposta presso il Convitto Regina Margherita di Anagni (Frosinone).

Ecco tutti i nomi che insieme a Ylenia Grambone faranno parte della classe de Il Collegio 5:

E ancora tra gli altri concorrenti de Il Collegio 5, troviamo anche:

Tra l’altro sono stati confermati anche i vari docenti, tra cui professor Maggi e la Petolicchio, che abbiamo avuto il piacere di conoscere in questi anni. Ma non è finita qui, perché nell’edizione 2020 troviamo l’introduzione del bidello (dalla seconda puntata) e di alcune materie scolastiche, quali educazione sessuale e informatica, ad esempio.

E ancora tra le altre curiosità del Il Collegio 5 sappiamo che l’insegnante Valentina Gottlieb passa di ruolo. Dopo aver insegnato aerobica nella quarta edizione, nella quinta si occupa invece di educazione fisica. A dar voce alle vicende del programma troviamo, ancora una volta, Giancarlo Magalli.

Per concludere vediamo insieme il percorso di Ylenia Grambone a Il Collegio 5.

Il percorso di Ylenia Grambone

Il 27 ottobre 2020 prende il via il percorso di Ylenia Grambone a Il Collegio 5.

Al momento non sappiamo come si è evoluta l’avventura di Ylenia nel docu-reality. Dunque non ci resta che seguire con attenzione le puntate del programma di Rai 2.

Prima puntata

Ylenia de Il Collegio sembra aver fatto colpo su Rahul. I due si sono scambiati spesso dolci sguardi. Intanto Ylenia Grambone de Il Collegio è stata tra le alunne ad ottenere per prima la divisa.

Seconda puntata

Nel corso della seconda puntata de Il Collegio Ylenia ha vissuto il momento del taglio dei capelli insieme ai suoi compagni.

