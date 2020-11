Chi è Rebecca Mongelli de Il Collegio 5? Età e Instagram

Tutto ciò che c’è da sapere su Rebecca Mongelli, alunna de Il Collegio 5: l’età, la vita privata, il percorso nel docu-reality e dove seguirla su Instagram e social.

Chi è Rebecca Mongelli

Nome e Cognome: Rebecca Mongelli

Data di nascita: È del 2005

Luogo di Nascita: informazione non disponibile

Età: 15 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: studentessa

Fidanzato: informazione non disponibile

Tatuaggi: non ha tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @rebeccamongellii

Rebecca Mongelli età e biografia

Non ci sono grandi informazioni in merito alla biografia di Rebecca Mongelli. Sappiamo che è del 2005, dunque la sua età è di 15 anni, ma non conosciamo la data precisa, così come il luogo di nascita.

Informazione non disponibile, invece, per quel che riguarda il peso e l’altezza.

Arriva da Sesto Fiorentino (Firenze) e seppur giovanissima sembra avere le idee molto chiare sul suo futuro.

Continua per scoprire tutte le curiosità su Rebecca Mongelli…

Vita privata

Cosa sappiamo della vita privata di Rebecca Mongelli? Purtroppo non siamo in grado di darvi tantissime informazioni, ma sembra sia una ragazza molto amante della moda e ha un occhio di riguardo sempre molto attento alle tendenze del momento.

Dal video di presentazione abbiamo scoperto che la giovane trae ispirazione da Chiara Ferragni, come vedremo meglio in seguito. E a proposito dei social, ecco dove seguire Rebecca sulle maggiori piattaforme….

Dove seguire Rebecca Mongelli: Instagram e Tik Tok

C’è la possibilità di poter seguire Rebecca Mongelli sui social? La risposta sì. L’allieva de Il Collegio 5 ha una pagina su Instagram, ma è presente anche su Tik Tok. Il secondo profilo ha ancora pochi follower, mentre il primo conta già oltre 13,8 mila seguaci.

Su Tik Tok sono presenti diversi post che la vedono protagonista. Sicuramente il numero di sostenitori aumenterà con il passare delle settimane.

Dobbiamo assolutamente precisare però che l’account Instagram di Rebecca Mongelli al momento è visibile a tutti gli utenti, dunque per tale ragione se vogliamo conoscere i suoi contenuti dobbiamo seguirla per forza. Vedremo se magari con l’inizio del programma deciderà o meno di renderlo pubblico a tutti.

Ma parliamo ora del suo arrivo a Il Collegio 5…

Rebecca Mongelli a Il Collegio 5

Il Collegio 5 è un’ottima opportunità per i giovani, che hanno così modo di interfacciarsi con una realtà completamente diversa dal solito e saranno catapultati anche in anni che non hanno vissuto. Grazie al programma, durante questo 2020 abbiamo il piacere di conoscere meglio Rebecca Mongelli, nuova allieva de Il Collegio 5.

Siamo certi che Rebecca avrà modo di distinguersi tra i 21 alunni e spiccherà il suo carattere da ‘influencer’.

Ecco cosa ha raccontato la giovane studentessa nella clip di presentazione, prima dei suo arrivo nel docu-reality di Rai 2

“Mi chiamo Rebecca Mongelli, ho 15 anni e mi piace lanciare mode. Infatti mi sento una mini Ferragni. Per me le fantasie animalier sono fondamentali per esprimere il mio modo di essere. Ho una borsa bellissima con le mie iniziali, RM.

Ha raccontato Rebecca Mongelli ai microfoni di Rai 2, per poi parlare ancora delle sue passioni ha aggiunto ancora:

A me piace vestirmi bene e farmi le foto tutte le sere di come sono vestita. Vado a buttare la spazzatura vestita bene e con il telefono in mano”.

A seguito delle dichiarazioni di Rebecca Mongelli, a parlare è stata anche la mamma della giovane, che ha aggiunto:

“Rebecca si sente una mini influencer. Nel suo gruppo è una leader. Porta avanti tutte le tendenze del momento. È molto ambiziosa e decisa. Per lei gli ostacoli non sono un problema. Sicuramente farà strada nella vita e arriverà dove vuole”.

Questo dunque lascia intendere molto sulla forte personalità di Rebecca Mongelli che, a Il Collegio 5, probabilmente non sarà da meno. Conoscete tutti gli altri protagonisti? Vediamoli insieme…

Gli alunni de Il Collegio 5

Dopo lunghe selezioni iniziate a giugno 2020, Il Collegio 5 approda nuovamente su Rai 2 a Ottobre 2020. Non è stato molto semplice per gli autori lavorare al programma, vista la delicata situazione che si trova a vivere il nostro Paese per il Covid-19.

Sebbene ci siano state non poche difficoltà, anche quest’anno ci troviamo ad avere un cast importante, con 21 personalità forti e particolari, pronte a conquistare il cuore dei telespettatori. I protagonisti di questa stagione de Il Collegio 5 formano così la classe del 1992. A fare da cornice alle vicende dei protagonisti è il Convitto Regina Margherita di Anagni, in provincia di Frosinone.

Ecco tutti i nomi del 21 alunni che insieme a Rebecca Mongelli faranno parte della classe de Il Collegio 5:

E ancora tra gli altri concorrenti oltre a Rebecca Mongelli de Il Collegio 5:

Ora che conosciamo tutti i concorrenti de Il Collegio 5, possiamo fornirvi qualche altra piccola anticipazione sul programma.

Tra i docenti troviamo alcuni professori delle passate edizioni, come Prof Maggi e la Petolicchio. Entrambi sono tra gli insegnanti più amati dai telespettatori per i loro modi di porsi. In questa edizione del programma compare il personaggio del bidello, ma anche di alcune materie scolastiche di spicco come informatica o anche educazione sessuale.

Me le altre curiosità del Il Collegio 5, con cui si dovrà confrontare Rebecca Mongelli non sono finite qui. I fedelissimi fan del programma ricorderanno come l’insegnante Valentina Gottlieb nella precedente edizione si occupasse dell’aerobica. Adesso però passa di ruolo ed è docente di educazione fisica.

E ancora tra le altre curiosità che abbiamo avuto modo di conoscere in questi mesi è la presenza di Giancarlo Magalli come voce narrante (ancora una volta).

Per concludere vediamo insieme il percorso di Rebecca Mongelli a Il Collegio 5.

Il percorso di Rebecca Mongelli

Purtroppo ancora non conosciamo nulla riguardo al percorso di Rebecca Mongelli a Il Collegio 5. Tutte le news sulla sua avventura le conosceremo dal 27 ottobre 2020, grazie all’inizio della trasmissione.

Come se la caverà l’allieva? Riuscirà a conseguire il diploma di fine anno? Staremo a vedere!

Prima puntata

Nel corso della prima puntata, Rebecca Mongelli de Il Collegio ha attirato l’attenzione su di sé per la frase: “Nella vita voglio fare Chiara Ferragni”. Proprio l’influencer in merito a questa affermazione ha commentato sui social. Tra l’altro dopo la prima prova, Rebecca è risultata tra i peggiori della classe.

Seconda puntata

Rebecca de Il Collegio non ha preso benissimo il taglio dei capelli durante la seconda puntata.

