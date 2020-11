Chi è Giulia Maria Scarano de Il Collegio 5? Età e Instagram

Tutto ciò che c’è da sapere su Giulia Maria Scarano, allieva de Il Collegio 5: dall’età, alla vita privata, il percorso nel docu-reality e dove seguirla su Instagram e social.

Chi è Giulia Maria Scarano

Nome e Cognome: Giulia Maria Scarano

Data di nascita: informazione non disponibile

Luogo di Nascita: informazione non disponibile

Età: 14 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: studentessa

Situazione sentimentale: informazione non disponibile

Tatuaggi: non ha tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @giulscarano

Giulia età, altezza e biografia

Cosa conosciamo della biografia di Giulia Maria Scarano de Il Collegio 5? Giulia ha 14 anni di età e viene da Manfredonia, in provincia di Foggia.

Di lei non si hanno molte informazioni riguardo all’altezza o alla sua vita sentimentale. Si sa, però, che abita con i suoi genitori, che la definiscono un ‘vulcano in continua eruzione’. Nel video di presentazione, infatti, la madre e il padre di Giulia sono stati molto chiari:

“Giulia non si spegne, è un vulcano in eruzione, in costante eruzione. Il collegio non riuscirà a spegnere Giulia, non ci riesce nessuno”

Vita privata

Giulia Maria Scarano è una quattordicenne pugliese dal carattere molto frizzante ma della sua vita privata non sappiamo molto. Nel video di presentazione è lei a definirsi piena di personalità e ad ammettere di essere molto loquace. Non resta mai senza parole e da due anni sognava di partecipare a Il Collegio. Ecco le sue parole:

“Sono piccola ma non ho paura di nessuno, anzi se volete vi presto un po’ di personalità. Io adoro stare al centro dell’attenzione, mi piacciono gli abiti brillantinati e fluo. Insomma tutte le cose che non sono sobrie. Perché è bello distinguersi dagli altri e non confondersi. Sono una persona che parla sempre e ha sempre un argomento di cui parlare.

Infatti le persone mi dicono ‘ma te la vuoi tappare quella bocca?’. La bocca è fatta per parlare e quindi io parlo quando voglio. Io a casa non faccio niente, mi chiamano ‘la contessina’ perché sto sempre sul divano e il divano è il mio habitat naturale.

Dove seguire Giulia Maria Scarano: Instagram e Tik Tok

Probabilmente vi state chiedendo se c’è modo di poter seguire Giulia Maria Scarano sui vari social.

Giulia Maria Scarano ha un profilo Instagram piuttosto seguito (@giulscarano) e anche un profilo su Tik Tok (@giulscarano).

Giulia è molto vivace e dai social emerge la sua personalità esplosiva, grazie a balletti e foto molto divertenti.

E proprio Giulia Maria Scarano è una delle allieve de Il Collegio 5…

Giulia Maria Scarano a Il Collegio 5

Una personalità come Giulia Maria Scarano sicuramente farà porterà pepe all’interno de Il Collegio 5.

Come già anticipato nel video di presentazione, Giulia promette di essere una delle leader del gruppo di quest’anno. Da tempo sogna di entrare a far parte della trasmissione, lei stessa ha ammesso di non averci dormito per diversi anni. Ora il suo desiderio sta per realizzarsi.

Gli alunni de Il Collegio 5

Il Collegio 5 è ormai diventato un fenomeno tra i giovani e nel 2020 è stato così riconfermato su Rai 2 per 8 puntate, nonostante le difficoltà date dal Covid-19. Nel rispetto di tutte le norme e i protocolli, il programma ha così potuto svolgersi. Per la prima volta il docu-reality è ambientato presso il Convitto Regina Margherita di Anagni (Frosinone). L’anno di riferimento è il 1992.

Oltre alle varie riconferme per quel che riguarda i docenti, a svolgere il ruolo di voce narrante è ancora una volta Giancarlo Magalli. È il conduttore de I Fatti Vostri a raccontare passo passo non solo le vicissitudini dei protagonisti de Il Collegio, ma anche il periodo storico in cui saranno proiettati.

Dopo i casting avvenuti a metà giugno 2020, abbiamo finalmente a disposizione l’elenco completo della classe de Il Collegio 5. In totale sono 21 i collegiali che prenderanno parte a questa edizione. Ecco tutti i nomi:

Per concludere vediamo insieme il percorso di Giulia Maria Scarano a Il Collegio 5.

Il percorso di Giulia Maria Scarano

In data 27 ottobre 2020 prende il via l’avventura di Giulia Maria Scarano a Il Collegio 5. Un percorso nuovo, ma sicuramente stimolante e importante per lei, così come per tutti gli altri protagonisti.

Come si interfaccerà la giovane studentessa con i nuovi compagni e con le regole ferree de Il Collegio? Considerando il modo in cui si è presentato alle telecamere di Rai 2, il giovane non dovrebbe trovare grandi difficoltà con lo studio.

Prima puntata

Giulia Maria Scarano de Il Collegio è tra le collegiali più amate del web, per le sue frasi, già iconiche e alcune sue azioni all’interno del docu-reality. Ad esempio si è portata del cibo in valigia e l’ha ben nascosto.

Che cosa combinerà ancora Giulia a Il Collegio?

Seconda puntata

Giulia Scarano ha recuperato e condiviso con i ragazzi il caciocavallo lasciato ai due sorveglianti a inizio programma.

È stata protagonista, insieme agli altri ragazzi, del taglio dei capelli.

Novella 2000 © riproduzione riservata.