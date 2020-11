Chi è Giordano Francati de Il Collegio 5? Età e Instagram

Tutte le informazioni e curiosità su Giordano Francati, allievo de Il Collegio 5: l’età, la vita privata, il percorso nel docu-reality e dove seguirlo su Instagram e i social.

Chi è Giordano Francati

Giordano Francati età, altezza e biografia

Scopriamo meglio chi è Giordano Francati, allievo de Il Collegio 5, attraverso la sua biografia e le informazioni che lo riguardano. Non abbiamo molte notizie su di lui, ma la storia che ha alle spalle è davvero interessante.

Giordano Francati è nato il 26 aprile 2003, ha quindi 17 anni d’età, a Roma, città in cui vive tuttora con la madre. Residente nel quartiere della Magliana. Per quanto riguarda, invece, altezza e peso non sono informazioni al momento disponibili. Sappiamo invece che è del segno zodiacale del Toro.

Frequenta il Liceo classico e nel 2018 si è fatto bocciare appositamente a scuola per cambiare totalmente la sua vita, diventando il secchione della classe.

Ma andiamo a vedere nel dettaglio la sua storia, la vita privata e il rapporto con la famiglia…

Vita privata

Cosa sappiamo della vita privata di Giordano Francati? Come detto, la sua storia è molto singolare, visto che che si è fatto bocciare di proposito. Infatti, da classico coatto della Magliana, ha deciso di diventare un ragazzo studioso e con obiettivi ben chiari in testa: da grande vuole diventare professore, per la precisione un grande professore.

Anche se dall’aspetto non siderebbe, Giordano è un vero secchione e vuole essere sempre il primo della classe. Non sopporta l’ignoranza e cerca sempre di correggierla negli altri.

Parlando della famiglia, Giordano vive con la madre e con lei ha un rapporto davvero particolare. Sono due persone completamente opposte. La signora lo definisce un ragazzo precisino, mentre lei è molto più casareccia. Ed infatti il ragazzo spesso corregge i modi di fare e di parlare della madre. Giordano dice che sua madre si sente ancora una ragazzina e quindi lui la bacchetta spesso. Comunque, in generale, il loro rapporto è strettissimo, la madre lo ama ed è tutta la sua vita.

Andiamo a vedere ora, invece, dove e se è possibile seguire Giordano su Instagram e social…

Dove seguire Giordano Francati: Instagram e social

È possibile seguire Giordano Francati sui social? Ovviamente sì, ma vi avvertiamo già che lui è un ragazzo davvero riservato.

Facendo alcune ricerhe abbiamo trovato il suo profilo Instagram che vanta quasi 8 mila follower. Purtroppo, però, l’account è privato, quindi bisogna che lui accetti il segui per vedere tutto ciò che posta.

Per quanto riguarda Tik Tok, invece, non sembrano esserci profili, così come Facebook che non risulta.

Giordano Francati a Il Collegio 5

Per il 2020 tra gli studenti partecipanti a Il Collegio 5 troviamo Giordano Francati. La sua presenza sarà interessante. Essendo un secchione e sempre pronto a primeggiare, per i professori sarà una gioia, ma sicuramente si aspetteranno anche tanto da lui.

Ecco cosa ha raccontaro nel video di presentazione al programma che può essere visto sul sito di RayPlay, in cui riferisce tutto ciò che vuole fare al collegio.

Sono Giordano, ho 17 anni e da grande voglio fare il professore. E sarò un grande professore. Io al collegio ho una missione: devo essere per forza il primo della classe. Sempre. Altrimenti rosico. A me l’ignoranza dà fastidio, cerco sempre di correggere le persone quando sbagliano a parlare.

Ma per la sua esperienza, Giordano del Il Collegio 5 ha anche un altro obiettivo che non c’entra con lo studio e la scuola.

Io al Collegio spero di aprirmi un po’ di più con le persone. Spero di vivere con il cuore, di emozionarmi, perché è tanto tempo che non mi capita. Il Collegio secondo me mi aiuterà tanto.

Ma conosciamo anche chi sono tutti gli altri protagonisti dell’edizione numero 5 de Il Collegio.

Gli alunni de Il Collegio 5

I casting per i nuovi protagonisti de Il Collegio 5 si sono svolti a giugno 2020 e adesso abbiamo tutti i nomi ufficiali di chi parteciperà a questa nuova edizione del docu-reality. Ci teniamo inoltre a precisare che tutto avviene nel rispetto delle norme anti Covid-19.

In totale sono 21 i collegiali che formano la classe del 1992. La location in questa edizione è diversa rispetto agli scorsi anni e si sposta presso il Convitto Regina Margherita di Anagni (Frosinone).

Ecco tutti i loro nomi che insieme a Giordano Francati faranno parte della classe de Il Collegio 5:

Questi i nomi degli altri allievi del programma:

Parlando invece dei professori, per questa edizione sono stati confermati vari docenti, tra cui il professor Andrea Maggi e la professoressa Maria Rosa Petolicchio, già conosciuti molto bene in tutti questi anni. Tra le novità dell’edizione 2020 troviamo l’introduzione del bidello (dalla seconda puntata) e di alcune materie scolastiche, come ad esempio educazione sessuale e informatica.

Ma le curiosità de Il Collegio 5 non finiscono qui. Infatti l’insegnante Valentina Gottlieb passa di ruolo. Così, dopo aver insegnato aerobica nella quarta edizione del docu-reality, in questa quinta edizione si occupa di educazione fisica. Confermato ancora una volta Giancarlo Magalli come narratore delle vicende all’interno del collegio. Infine ritroviamo anche il preside, il professor Paolo Bosisio.

Per concludere vediamo insieme il percorso di Giordano Francati a Il Collegio 5.

Il percorso di Giordano Francati

Il 27 ottobre 2020 prende il via su Rai 2 il percorso di Giordano Francati a Il Collegio 5.

Al momento non sappiamo come si è evoluta l’avventura di Giordano nel docu-reality. Dunque non ci resta che seguire con attenzione le puntate del programma in onda tutti i martedì in prima serata.

Nulla di rilevante, al momento, nel corso delle prime puntate per Giordano de Il Collegio. Il ragazzo ha superato il test d’ingresso.

