Chi è Maria Di Zoglio di Bake Off Italia 2020? Età, vita privata e Instagram

1 Chi è Maria Di Zoglio: età e vita privata

Maria Di Zoglio viene da Vairano Patenora, un paesino in provincia di Caserta, e la sua età è pari a 26 anni. Della sua vita privata non si hanno molte informazioni. Dalle poche news in nostro possesso sembrerebbe che la giovane aspirante pasticciera sia fidanzata. Sul suo profilo Instagram infatti spuntano alcune foto, seppur risalenti allo scorso anno, in compagnia di un ragazzo di nome Mario. Non è da escludere dunque che Maria sia impegnata. La cucina è naturalmente la sua grande passione, e la Di Zoglio sente molto le sue origini campane, al punto da affermare:

“Porto con me tutta la Campania, ed è una grande responsabilità. Al Sud siamo un po’ così. Ci riuniamo per mangiare, e non si tratta di un paio di ore, solo per il pranzo. Io la buonanotte me la dò così: prendo il mio libro di cucina e sfoglio le mie bellissime ricette”

La cucina però non è la sua unica passione. Maria Di Zoglio è infatti specializzata in dolci, e per questo quest’anno ha deciso di stravolgere del tutto la sua vita, partecipando a Bake Off Italia 2020!

Scopriamo di più sulla sua partecipazione all’amato programma di Real Time, che ha appena debuttato con la sua ottava edizione.