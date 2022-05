Chi è Malik Harris: canzone cantante Germania Eurovision 2022

Ecco tutto quello che sappiamo su Malik Harris, cantante della Germania in gara all’Eurovision 2022 con la canzone Rockstars, dall’età, all’altezza, a dove seguirlo sui social e su Instagram.

Nome e Cognome: Malik Harris

Data di nascita: 27 agosto 1997

Luogo di Nascita: Landsberg am Lech (Germania)

Età: 24 anni

Altezza: 1 metro e 79 centimetri

Peso: 75 kg

Segno zodiacale: Vergine

Professione: cantante

Fidanzato: informazione non disponibile

Figli: non ha figli

Tatuaggi: ha diversi tatuaggi

Profilo Instagram: @_malikharris_

Andiamo a scoprire cosa sappiamo sulla biografia di Malik Harris, cantante rappresentante della Germania all’Eurovision 2022. Il giovane artista nasce a Landsberg am Lech, comune della Baviera, il 27 agosto 1997. La sua età è dunque di 24 anni, mentre la sua altezza e il suo peso sono pari rispettivamente a 1 metro e 70 centimetri e 75 kg.

Sappiamo che Malik è figlio d’arte. Suo padre è infatti il presentatore televisivo e polistrumentista Ricky Harris, il nonno paterno era un cantante d’opera, mentre la nonna materna era una pianista.

Harris si è avvicinato al mondo della musica all’età di 13 anni, quando ha iniziato a realizzare cover con la sua chitarra. In più sa suonare la tastiera elettronica e utilizzare la drum machine.

Ma vediamo adesso cosa sappiamo sulla sua vita privata.

Della vita privata di Malik Harris non abbiamo numerose informazioni.

I fan si chiedono se il cantante rappresentante della Germania all’Eurovision 2022 abbia una fidanzata.

Tuttavia non conosciamo la risposta a questa domanda.

Scopriamo ora dove è possibile seguirlo sui social e su Instagram.

In molti si stanno già chiedendo dove è possibile seguire Malik Harris sui social, e in particolare su Instagram.

Il cantante in gara all’Eurovision 2022 ha naturalmente un profilo attivo, seguito da diverse migliaia di follower.

Su Instagram Malik condivide i momenti più belli della sua vita privata e della sua carriera.

Proprio in merito andiamo a vedere cosa sappiamo.

La carriera di Malik Harris inizia quando viene notato, grazie a delle cover caricate sui social, dalla Universal Music Germany. A quel punto firma il suo primo contratto discografico, per poi pubblicare il suo EP d’esordio Like That Again nell’estate del 2019. Nello stesso anno ha avviato la sua prima tournée come solista.

Nel 2022 viene selezionato dall’emittente pubblica NDR per partecipare a Germany 12 Points, il programma di selezione del rappresentante della Germania all’Eurovision Song Contest. In questa occasione presenta la canzone inedita Rockstars, vincendo la manifestazione.

Vediamo dunque cosa sappiamo sulla sua partecipazione all’Eurovision 2022.

Dopo aver vinto Germany 12 Points con la sua canzone Rockstars, Malik Harris viene scelto per rappresentare la Germania all’Eurovision 2022, che quest’anno si tiene a Torino. A condurre la kermesse ci sono Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika.

Malik accede di diritto alla finale del 14 maggio, essendo la Germania considerata una delle cosiddette nazioni Big Five insieme all’Italia, la Spagna, la Francia e al Regno Unito. In attesa di scoprire cosa accadrà scopriamo un estratto del testo della sua canzone.

All’Eurovision 2022 Malik Karris, rappresentante della Germania, presenta la canzone Rockstars. Con questo brano il cantante riflette sul passare del tempo e sulla perdita della spensieratezza che si può verificare passando dall’adolescenza all’età adulta. Ma non solo. Malik infatti vuole lanciare un messaggio di speranza, mostrando come nella nella condivisione sia più facile superare periodi duri.

Questo un estratto del testo della canzone:

Remembering gets so hard

When time is moving so fast

Wish there was a way to know that we’re in

The good old days before we all just leave ‘em

I tried getting rid of the pain

I tried to make it go away but it probably won’t change

Always thinking ‘bout my own worries

Remember back when we had no worries?