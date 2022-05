Chi è Ochman: canzone cantante Polonia Eurovision 2022

Ecco tutto quello che sappiamo su Ochman, cantante della Polonia in gara all’Eurovision 2022 con la canzone River, dall’età, all’altezza, a dove seguirlo sui social e su Instagram.

Ochman età e altezza

Vediamo cosa sappiamo sulla biografia di Ochman, cantante rappresentante della Polonia all’Eurovision 2022. Il giovanissimo artista è nato a Melrose, nel Massachusetts, il 19 luglio 1999. La sua età dunque è di 22 anni. La sua altezza e il suo peso sono invece pari rispettivamente a 1 metro e 76 centimetri e 74 kg.

Sappiamo che da ragazzo ha vissuto vicino Washington, dove i suoi genitori erano emigrati durante il regime comunista. Il cantante della Polonia è figlio d’arte. Suo padre infatti suonava il sintetizzatore nel gruppo rock Róże Europy, mentre suo nonno, Wiesław Ochman, è un cantante lirico.

Da bambino ha preso lezioni di pianoforte e tromba. Dopo il liceo, esortato da suo nonno, ha frequentato l’Accademia Musicale Karol Szymanowski di Katowice, dove ha studiato canto lirico.

Ma vediamo ora cosa sappiamo sulla sua vita privata.

Vita privata

Sulla vita privata di Ochman non abbiamo numerose informazioni.

In molti si chiedono se il cantante rappresentante della Polonia all’Eurovision 2022 abbia una fidanzata.

Tuttavia non conosciamo la risposta.

Ma scopriamo ora dove è possibile seguirlo sui social e su Instagram.

Dove seguire Ochman: Instagram e social

I fan si stanno chiedendo dove è possibile seguire Ochman sui social, e in particolare su Instagram.

Il cantante della Polonia in gara all’Eurovision 2022 ha naturalmente un profilo attivo che è già seguitissimo.

Proprio su Instagram l’artista condivide i momenti più belli della sua vita privata.

Ma andiamo ora a vedere cosa sappiamo sulla sua carriera.

Carriera

La carriera di Ochman inizia nel 2020, quando decide di partecipare all’undicesima edizione del talent show The Voice of Poland.

Vediamo cosa sappiamo in merito.

The Voice

Nel 2020 Ochman arriva a The Voice of Poland. dove è entrato a far parte della squadra di Michał Szpak. Dopo aver vinto il programma ha firmato un contratto con la Universal Music Polska, e poco dopo è uscito il suo singolo d’esordio Światłocienie, certificato disco d’oro dalla Zwi,zek Producentów Audio-Video con oltre 10.000 copie vendute a livello nazionale.

Successivamente a settembre 2021 ha ricevuto il premio del pubblico alla 58ª edizione del Festival nazionale della musica polacca di Opole, dove ha presentato la canzone inedita Prometeusz. Nel novembre dello stesso anno è stato rilasciato il suo album di debutto, Ochman, che ha raggiunto la 5ª posizione della classifica nazionale.

Come se non bastasse poche settimane dopo Ochman ha partecipato a Tu bije serce Europy! Wybieramy hity na Eurowizję 2022, il programma di selezione del rappresentante polacco all’Eurovision Song Contest. In questa occasione ha presentato la canzone River e ha vinto così il Festival. Andiamo dunque a scoprire di più sulla sua partecipazione alla kermesse musicale europea.

Ochman all’Eurovision 2022

Martedì 10 marzo ha debuttato l’Eurovision 2022, che quest’anno si tiene a Torino. A condurre la kermesse ci sono Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika e tra i concorrenti in gara c’è anche Ochamn, che rappresenta la Polonia con la canzone River.

Ma andiamo a scoprire un estratto del testo in gara.

Testo e canzone

All’Eurovision 2022 Ochamn presenta la canzone River. Si tratta di un brano malinconico in cui il cantante della Polonia si mostra in tutte le sue insicurezze, affermando come nulla più conti per lui e che tutto ciò che resta da fare è lasciarsi trasportare dalle acque del fiume fino alla dissoluzione del corpo.

Questo un estratto del testo della canzone:

Bury all of my things

Bury me in my skin

All that I’ve done

Oh Lord, I’m done

Who’d wanna be a king

Pulling too many strings

All that I’ve done

Oh Lord, I’m done

Carry me away

I float away

In the river

Ma chi sono gli altri concorrenti di Eurovision 2022 oltre a Ochman? Andiamo a scoprirli.

I concorrenti di Eurovision 2022

Non resta che attendere per scoprire chi vincerà quest’anno la kermesse musicale.

