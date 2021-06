1 Accuse dell’ex colf del figlio di Gigi D’Alessio

Sul Il Fatto Quotidiano si legge che Claudio, il figlio di Gigi D’Alessio sarebbe ancora sotto accusa da parte della sua ex colf. L’accaduto pare risalire, almeno soffermandoci al racconto dell’operatrice domestica, al 2014. Ma vediamo insieme, in base alla ricostruzione del sito, i fatti passo passo.

Il luogo che farebbe da cornice all’avvenimento pare sia un appartamento di via Michele Mercanti, in zona Parioli a Roma. La donna di servizio avrebbe accusato Claudio D’Alessio, figlio del cantautore Gigi, di non aver ricevuto stipendio e di aver subìto schiaffi, spintoni e strattoni. A seguito di una prima denuncia da parte della donna, il ragazzo, rinviato a giudizio a giudizio, sta vivendo un processo che va avanti dal 2018.

Adesso ci sarebbero ulteriori novità. Come riporta Il Fatto Quotidiano il 27 settembre il figlio di Gigi D’Alessio dovrà presentarsi in aula per rispondere alle domande del pubblico ministero. Nell’atto, come si apprende dal sito, si è parlato spesso di “stato di semi schiavitù”. Una questione che registra delle versioni differenti tra loro.

La presunta aggressione risalirebbe al 5 luglio 2014. La colf di origine ucraina in quella circostanza raccontò che Claudio l’avrebbe picchiata e cacciata via. Quattro giorni dopo al commissariato di Fondi, assistita dal suo avvocato, la denuncia e il racconto agli inquirenti. La donna avrebbe confessato di essere stata maltrattata e costretta a lavorare in stato di semi schiavitù.

A innescare lo scontro tra il figlio di Gigi D’Alessio e la colf una precedente lite tra lui e l’ex consigliera regionale Nicole Minetti. La domestica, che in quel momento stava riposando, pare sia stata svegliata dal caos. La stessa avrebbe chiesto al ragazzo di abbassare i toni, provocando però una furiosa discussione. Ma non è tutto.