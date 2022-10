Tutto quello che sappiamo sul professore di Matematica e Scienze Giovanni Belli de Il Collegio 7. Età e Instagram.

Chi è Giovanni Belli

Nome e Cognome: Giovanni Belli

Professione: insegnante

Figli: ne ha due

Profilo Instagram: @giovannibelli69

Giovanni Belli età e biografia

Chi è Giovanni Belli, professore di Matematica e Scienze de Il Collegio 7? Purtroppo non conosciamo nulla riguardo al sostituto della professoressa Petolicchio. Non abbiamo a disposizione la sua data di nascita o il luogo di nascita e nemmeno l’età. Non sappiamo neanche l’altezza o il peso.

Le informazioni scarseggiano anche in merito alla sua famiglia. Forse più avanti scopriremo se ha fratelli o sorelle oppure come si chiamano la madre e il padre. Vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più.

Ha la passione per le arti marziali e infatti pratica ju-jitsu. Parliamo della vita privata…

Vita privata

Cosa sappiamo della vita privata di Giovanni Belli, professore di Matematica e Scienze de Il Collegio 7? Nulla purtroppo. Non sappiamo se abbia ancora una moglie oppure sia divorziato. Dal suo unico profilo social, però, apprendiamo che ha due figli, un maschio e una femmina.

Informazioni aggiuntive, sicuramente, verranno fornite non appena si inizierà a far conoscere al largo pubblico.

Dove seguire Giovanni Belli de Il Collegio: Instagram e social

Dove seguire Giovanni Belli, professore de Il Collegio 7, sui social? Purtroppo è molto complicato trovare dei profili sul web. Sembrerebbe, infatti, non avere un account Twitter o TikTok. Pare non abbia nemmeno una pagina Facebook.

Lo troviamo, tuttavia, su Instagram. Qui ha postato poche foto con i figli, mentre sono in giro per la città, in vacanza o allo stadio. Possiede anche un gattino.

Online troviamo anche il sito rumexpressmilano.com, nato grazie alla sua passione per la degustazione del liquore. Sul portale si legge:

“Mi chiamo Giovanni Belli e da qualche tempo ho cominciato a vivere in un modo nuovo e diverso la mia passione per il Rum, il nobile distillato della canna da zucchero, organizzando con amici serate ed eventi ad hoc in termini non solo di semplice somministrazione dello stesso, ma anche e soprattutto di un piacevolissimo story telling.

[…] E se da un lato mi dedico con amore all’insegnamento della matematica nelle scuole, dall’altro cerco uno spazio tutto mio creando RUM EXPRESS Milano, un’attività legata alla degustazione del RUM per tutte le occasioni che avremo piacere di creare e condividere nelle serate a casa vostra, o ad eventi privati e aziendali“.

Carriera

Oggi Giovanni Belli vive a Milano dove ha preso il diploma GETA all’Università del Sacro Cuore e una laurea in Scienze Politiche con il massimo dei voti. Tra il 1997 e il 2022 è stato dipendente presso Banca Mediolanum come responsabile al servizio attuariato dei prodotti.

Successivamente, nei tre anni seguenti, ha lavorato per ERGO Group AG come analista, compito che ha continuato a fare anche tra il 2006 e il 2007 presso Aviva. Poi è stato funzionario senior presso Cnp Vita S.p.A. per otto anni. Tra la fine del 2018 e il 2022 ha insegnato Matematica all’AFOL Metropolitana.

Ma che lavoro fa davvero nella vita Giovanni Belli? Dal 2022 è docente di Matematica e Scienze presso IAL Lombardia srl Impresa Sociale. Sempre nello stesso anno la sua carriera l’ha portato a entrare nel cast de Il Collegio 7.

Giovanni Belli a Il Collegio 7

Quando inizia? La prima puntata de Il Collegio 7, in cui vedremo il professore Giovanni Belli, va in onda martedì 18 ottobre 2022. La seconda, invece, il 19 ottobre. A partire dalla settimana seguente, invece, gli appuntamenti verranno trasmessi solo al martedì.

Si viene catapultati nel 1958. La voce narrante non sarà più quella di Giancarlo Magalli ma avremo il piacere di sentire quella di Nino Frassica. Anche il cast dei professori è quasi del tutto rinnovato. Troveremo i veterani Andrea Maggi (Italiano ed Educazione Civica) e Paolo Bosisio (Preside). Tra i volti nuovi invece che hanno passato casting:

I concorrenti de Il Collegio 7

Andiamo, ora, a vedere chi sono tutti i concorrenti che fanno parte della classe de Il Collegio 7. Ecco a chi dovrà insegnare il professore Giovanni Belli:

