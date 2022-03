Chi è Orlando Puoti de La Pupa e il Secchione Show? Età e Instagram

Tutte le informazioni su Orlando Puoti, secchione de La Pupa e il Secchione Show, la sua biografia, il lavoro, la vita privata, la sua presenza a Avanti un altro e come seguirlo su Instagram.

Chi è Orlando Puoti?

Nome e cognome: Orlando Puoti

Data di nascita: 19 settembre 1979

Luogo di nascita: Gricignano d’Aversa

Età: 42 anni

Segno zodiacale: Vergine

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Professione: informazione non disponibile

Fidanzata: Orlando è single

Figli: Orlando non ha figli

Tatuaggi: nessuno

Profilo Instagram: @orlando_puoti

Orlando Puoti età, altezza e biografia

Scopriamo chi è Orlando Puoti, apparso nel programma La Pupa e il Secchione Show in veste di secchionme, quanti anni ha e di dov’è. Orlando è originario di Gricignano d’Aversa, in provincia di Caserta. È nato il 19 settembre 1979 e ha quindi 42 anni di età ed è del segno zodiacale della Vergine. Non abbiamo informazioni circa la sua altezza e il suo peso e non ha nemmeno tatuaggi visibili sul suo corpo.

Orlando è molto legato alla madre, con la quale vive. Per lui è tutto. Lei la mattina gli prepara la colazione, lo accompagna alla stazione per andare a lavorare e lo va a riprendere. Gli fa trovare la cena pronta e lo coccola, ma lo sgrida anche.

Vita privata

Per quanto riguarda la vita privata e sentimentale di Orlando Puoti, è fidanzato o single? Lui è single e ha detto anche di essere ancora vergine. Ammette di non aver trovato la donna della sua vita poiché la vuole come sua madre.

Dove seguire Orlando Puoti: Instagram e social

Ora che conosciamo un po’ meglio chi è Orlando Puoti, è possibile anche seguirlo sui social. Per questo vi indirizziamo al suo profilo Instagram e ancora non ha mille follower.

Nel suo account troviamo principalmente foto di lui in costume da maschera. E ci sono anche molti video divertenti.

Lavoro e carriera

Per quanto riguarda il lavoro di Orlando Puoti, non abbiamo informazioni. Sappiamo però quali sono i suoi studi. Ha detto di avere 4 diplomi, 2 lauree e un master. Per questo si definisce un secchione. Nel tempo libero fa l’animatore alle feste per bambini.

Avanti un altro

Orlando Puoti ha un’esperienza televisiva prima de La Pupa e il Secchione Show. Nel 2019, infatti, ha partecipato ad Avanti un altro col nome di Dino, conosciuto anche come Principe azzurro.

Pomeriggio Cinque

Sempre come Principe Azzurro, Puoti ha partecipato anche ad alcune puntate di Pomeriggio Cinque.

Orlando Puoti a La Pupa e il Secchione Show

Nel 2022 Orlando Puoti partecipa a La Pupa e il Secchione Show. Il programma è totalmente rinnovato rispetto a quanto visto negli ultimi anni. Infatti ci sarà un ritorno in studio in diretta.

I concorrenti, sia famosi che non famosi, vivranno insieme in una sontuosa villa. Studieranno e si divertiranno. Orlando Puoti veste i panni del secchione. A tal proposito, vediamo il resto del cast…

Il cast de La Pupa e il Secchione Show

Curiosi di sapere qual è il cast de La Pupa e il Secchione Show? Ecco la lista dei concorrenti:

Presente anche una giuria formata da Federico Fashion Style, Antonella Elia e Soleil Sorge.

Il percorso di Orlando Puoti a La Pupa e il Secchione Show

Il percorso di Orlando Puoti nel programma La Pupa e il Secchione Show ha inizio il 15 marzo 2022 su Italia 1. La trasmissione viene condotta da Barbara d’Urso. Come detto, Orlando ha il ruolo di secchione.

1^ puntata: (IN AGGIORNAMENTO)

