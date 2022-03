Chi è Alessio Tripi de La Pupa e il Secchione Show? Età e Instagram

Tutte le informazioni su Alessio Tripi, pupo de La Pupa e il Secchione Show, la sua biografia, il lavoro, la vita privata e come seguirlo su Instagram.

Chi è Alessio Tripi?

Nome e cognome: Alessio Tripi

Data di nascita: 1995

Luogo di nascita: Firenze

Età: 26 anni

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Professione: operaio e body builder

Fidanzata: Alessio è single

Figli: Alessio non ha figli

Tatuaggi: ha vari tatuaggi sul corpo, ne notiamo uno sull’avambraccio destro

Profilo Instagram: @alessio_tripi

Alessio Tripi età, altezza e biografia

Scopriamo chi è Alessio Tripi, apparso nel programma La Pupa e il Secchione Show in veste di pupo, quanti anni ha e di dov’è. Originario di Firenze, Alessio ha 26 anni di età, ma non conosciamo la sua data di nascita esatta e quindi nemmeno il suo segno zodiacale. Non abbiamo informazioni nemmeno circa la sua altezza e il suo peso. Possiamo dirvi che ha vari tatuaggi sul suo corpo, tra cui uno molto evidente sul braccio destro.

Non sappiamo quali siano i suoi studi e non abbiamo nemmeno informazioni sulla sua famiglia.

Vita privata

Alessio Tripi è fidanzato o single? Lui ha detto di non avere nessuna fidanzata, ma ha anche ammesso di avere avuto una vita sentimentale molto movimentata. Ha detto che quando ha a che fare con una donna non interessa loro se ha letto libri o se è un fenomeno del nucleare.

Ammette che in una donna guarda il seno, il lato B e il viso. E non ha problemi a dire che gli manca un po’ di intelligenza, ma non gli interessa.

Dove seguire Alessio Tripi: Instagram e social

Adesso che conosciamo meglio chi è Alessio Tripi, possiamo ovviamente anche seguirlo sui social. E così vi indirizziamo verso il suo profilo Instagram che conta oltre 17 mila follower.

Nel suo account troviamo principalmente selfie e specialmente quando fa attività fisica. Ci sono anche photoshoot e foto mentre si esibisce come body builder.

Lavoro e carriera

Che lavoro fa Alessio Tripi? Il pupo de La Pupa e il Secchione Show lavora in una ditta di lavorazione della pelle, la sua attività principale. Ma è anche body builder.

Alessio Tripi a La Pupa e il Secchione Show

Nel 2022 Alessio Tripi partecipa a La Pupa e il Secchione Show. Il programma è totalmente rinnovato rispetto a quanto visto negli ultimi anni. Infatti ci sarà un ritorno in studio in diretta.

I concorrenti, sia famosi che non famosi, vivranno insieme in una sontuosa villa. Studieranno e si divertiranno. Alessio Tripi veste i panni del pupo. A tal proposito, vediamo il resto del cast…

Il cast de La Pupa e il Secchione Show

Curiosi di sapere qual è il cast de La Pupa e il Secchione Show? Ecco la lista dei concorrenti:

Presente anche una giuria formata da Federico Fashion Style, Antonella Elia e Soleil Sorge.

Il percorso di Alessio Tripi a La Pupa e il Secchione Show

Il percorso di Alessio Tripi nel programma La Pupa e il Secchione Show ha inizio il 15 marzo 2022 su Italia 1. La trasmissione viene condotta da Barbara d’Urso. Come detto, Alessio ha il ruolo di Pupo.

1^ puntata: Alessio viene scelto dalla secchiona Valentina Matteucci.

(IN AGGIORNAMENTO)

Novella 2000 © riproduzione riservata.