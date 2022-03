Chi è Annaclara Hellwig de La Pupa e il Secchione? Eta e Instagram

Tutto quello che c’è da sapere su Annaclara Hellwig, dall’età, alla vita privata, alla partecipazione a La Pupa e il Secchione Show, a dove seguirla sui social e su Instagram.

Chi è Annaclara Hellwig

Nome e Cognome: Annaclara Hellwig

Data di nascita: 1994

Luogo di Nascita: Trapani

Età: 28 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: docente di geografia e matematica

Fidanzato: Annaclara è single

Figli: Annaclara non ha figli

Tatuaggi: non ha tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @annaclarahellwig

Annaclara Hellwig età, altezza e biografia

Vediamo cosa sappiamo della biografia di Annaclara Hellwig. La concorrente de La Pupa e il Secchione Show nasce nel 1994 a Trapani. La sua età è dunque di 28 anni.

Non conosciamo tuttavia la data di nascita esatta della Secchiona. Sconosciute anche le informazioni circa la sua altezza e il suo peso.

Sappiamo che Annaclara si è laureata in Economia e Finanza presso L’Università degli Studi di Palermo, e che in seguito si è specializzata in Scienze Economiche. Successivamente si è trasferita a Milano, dove attualmente vive. Lavora come docente di geografia e matematica in una scuola secondaria di secondo grado.

Scopriamo adesso qualcosa in più sulla sua vita privata.

Vita privata

Della vita privata di Annaclara Hellwig non abbiamo molte informazioni.

Il web si chiede se la Secchiona abbia un fidanzato.

Tuttavia la risposta sembrerebbe essere negativa. Pare infatti che Annaclara sia single.

Vediamo dove è possibile seguirla sui social e su Instagram.

Dove seguire Annaclara Hellwig: Instagram e social

In molti si chiedono dove è possibile seguire Annaclara Hellwig sui social, e in particolare su Instagram.

La concorrente de La Pupa e il Secchione Show ha naturalmente un profilo attivo.

Su Instagram Annaclara condivide i momenti più belli della sua vita privata, insieme agli amici e alla famiglia.

Scopriamo ora di più sul suo arrivo all’interno del reality di Italia 1.

Annaclara Hellwig a La Pupa e il Secchione Show

Parte martedì 15 marzo 2022 La Pupa e il Secchione Show. La nuova edizione del reality va in onda su Italia 1 e alla conduzione c’è Barbara d’Urso. A far parte del cast del programma c’è anche Annaclara Hellwig, che ricopre il ruolo di Secchiona e non di Pupa, come erroneamente si trova tra le ricerche. Nella sua clip di presentazione afferma:

“Ho più libri che relazioni interpersonali e questo rende l’idea. Sono laureata con 110 e lode in scienze economiche e sono una docente di geografia e matematica. Sono una secchiona e soprattutto sono una secchiona sfigata. Con gli uomini il mio savoir faire è pessimo. Mi vedo imperfetta, bruttina, distolgo lo sguardo qualora dovessero guardarmi, ma tanto mi guardano. Non vorrei mai essere una Pupa, preferisco essere brutta ma intelligente. Non ho paura di rimanere zitella, se capiterà prenderò alcuni gatti e va bene così”.

Ma chi sono gli altri concorrenti de La Pupa e il Secchione Show? Andiamo a scoprirli.

I concorrenti de La Pupa e il Secchione Show

Scopriamo chi sono gli altri concorrenti che quest’anno partecipano a La Pupa e il Secchione Show oltre ad Annaclara Hellwig:

La giuria della nuova edizione del reality show è invece formata da Federico Fashion Style, Antonella Elia e Soleil Sorge. Ma andiamo ora a scoprire il percorso di Annaclara a La Pupa e il Secchione Show.

Il percorso di Annaclara a La Pupa e il Secchione Show

Il percorso di Annaclara a La Pupa e il Secchione Show inizia ufficialmente martedì 15 marzo 2022. Ma cosa accadrà nel corso delle prossime settimane per la Secchiona?

1° e 2° puntata: nel corso della prima diretta Annaclara viene affiancata al pupo Francesco Chiofalo.

(IN AGGIORNAMENTO)

