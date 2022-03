Chi è Asia Valente? Età, altezza, fidanzato e Instagram

Cosa sappiamo su Asia Valente, concorrente de La Pupa e il Secchione Show? Età, altezza, fidanzato e Instagram.

Chi è Asia Valente

Nome e Cognome: Asia Valente

Data di nascita: 12 aprile 1996

Luogo di Nascita: Benevento

Età: 25 anni

Altezza: 1 metro e 73 centimetri

Peso: 55 kg

Segno zodiacale: Ariete

Professione: influencer

Fidanzato: è single

Figli: non ha figli

Tatuaggi: informazione non disponibile

Profilo Instagram: @asiavalentereal

Asia Valente età, altezza e biografia

Chi è e quanti anni ha Asia Valente, concorrente de La Pupa e il Secchione Show? L’influencer nasce il 12 aprile 1996 a Benevento. La sua età, quindi, è di 25 anni. Ha un’altezza di 1 metro e 73 centimetri, mentre il suo peso è di circa 55 kg.

Cosa sappiamo dei genitori e chi è il padre? Sulla madre non abbiamo informazioni ma il padre è un noto personal trainer della sua città natale. Da lui, infatti, ha ereditato la passione per lo sport.

Vita privata: Asia Valente ha un fidanzato?

Parliamo, adesso, della vita privata di Asia Valente, concorrente de La Pupa e il Secchione Show, sotto il punto di vista sentimentale. Per qualche tempo è stata fidanzata con Arturo Bruni, in arte Dark Side, ex membro della Dark Polo Gang.

Nel 2020, per, si lasciano. Ha avuto anche una relazione con Gallagher. Oggi pare non abbia alcun fidanzato e sia single.

Dove seguire Asia Valente: Instagram e social

Dove seguire Asia Valente sui social? L’influencer ha tutti i profili più importanti del momento tranne Twitter. La troviamo, quindi, su TikTok, Facebook e YouTube. Ma non solo. Appassionata di musica ha un account anche su Spotify.

Tra gli altri possiede anche un profilo OnlyFans. Infine, ovviamente ha quasi un milione e mezzo di follower su Instagram che però è chiuso. Non è ben chiaro perché chiude Instagram.

Carriera

Asia Valente inizia la sua carriera sui social come fashion blogger, modella e influencer. Ha fatto anche un servizio fotografico per la rivista Playboy e ha cantato i brani “Mr Trump” e “No Clout“.

Per quanto riguarda il suo percorso televisivo l’abbiamo vista in Saranno Isolani, programma nel quale diverse persone aspiravano a diventare concorrenti de L’Isola dei Famosi 12. Prende parte anche a Take Me Out e Undressed su Real Time.

La popolarità la guadagna dopo Ciao Darwin 7 – La Resurrezione. Diventa protagonista di alcuni servizi a Le Iene e nel 2020 diventa una gieffina al Grande Fratello Vip 4. Spesso si è parlato di lei anche nei salotti di Pomeriggio 5 a causa di alcuni temi controversi.

Nel 2022 approda a La Pupa e il Secchione Show.

L’Isola dei Famosi 12

Asia Valente non è mai diventata una vera e propria concorrente de L’Isola dei Famosi 12. Ha però tentato partecipato a Saranno Isolani insieme ad altri aspiranti naufraghi.

Saranno Isolani

Come detto poc’anzi, Asia Valente, è stata concorrente a Saranno Isolani. Sul sito ufficiale, all’epoca si leggeva:

“La sua giornata inizia al tramonto quando aprono i locali della movida Milanese; è una clubber esperta, abituata a frequentare le più belle cene e i party più esclusivi della capitale del divertimento.

Vive infatti circondata da modelli e modelle che lei definisce “di un certo livello”. Il suo mondo è caratterizzato dal bello in tutte le forme e sotto ogni punto di vista: si autoproclama ‘esteta della vita’“.

Ciao Darwin

Asia Valente ha anche preso parte a Ciao Darwin 7 – La Resurrezione. La puntata in questione consisteva nella sfida tra la squadra dei “Io so io” e i “noi semo noi“. L’influencer si è presentata così:

Sono Asia, ho 21 anni. Sono nata a Benevento ma vivo a Milano da 1 anno. Lavoro come influencer e modella. Mi piace fare sport, tanto shopping, la bella vita e… Sono una fashion victim.

Ma andiamo avanti con altri programmi…

Le Iene

Asia Valente è apparsa più volte all’interno del programma Le Iene. A fine 2021 è diventato noto uno scherzo fatto ai suoi danni il cui titolo recitava: “Influencer: testimonial di un prodotto che fa male?“

Grande Fratello Vip 4

Nel 2020 Asia Valente accresce la sua popolarità quando diventa una concorrente del Grande Fratello Vip 4. La conduzione è affidata ad Alfonso Signorini e gli opinionisti sono Pupo e Wanda Nara.

L’influencer diventa gieffina a percorso già avviato. Entra, infatti, nella Casa il giorno 41 ed esce dopo l’eliminazione nella sessantaquattresima giornata.

Asia Valente a La Pupa e il Secchione Show

L’avventura per Asia Valente a La Pupa e il Secchione Show comincia il 15 marzo 2022. Fa coppia con la Pupa Emy Buono e il Secchione Alessandro De Meo. Su Mediaset Infinity possiamo trovare la sua clip di presentazione:

“Mi chiamo Asia, ho 25 anni e sono Pupa. Nella vita sono influencer. Ho un milione e 300mila follower. E smuovo le masse. E quello che faccio è moda. Praticamente apro pacchi tutto il giorno. Tutte le mie follower possono vedere qual è il drip… Il drip è lo stile. Non mi capiscono…

Ero al GF Vip 4. Ho fatto twerkare tutti. Immagino che il mio Secchione abbia degli occhiali a fondo di bottiglia. Quello è scontato perché tutti i Secchioni li hanno. Dovremo essere una squadra, quindi devi fare ciò che dico io. Assecondarmi sempre anche quando non ho ragione“.

Andiamo, ora, a vedere gli altri concorrenti de La Pupa e il Secchione Show…

I concorrenti de La Pupa e il Secchione Show

Vediamo, adesso, i concorrenti che prendono parte a La Pupa e il Secchione Show nel 2022, oltre ad Asia Valente ed Emy Buono. Partiamo dalle Pupe e dai Pupi:

Passiamo, quindi, ai Secchioni e alle Secchione de La Pupa e il Secchione Show:

Il percorso di Asia a La Pupa e il Secchione Show

Per Asia Valente il percorso a La Pupa e il Secchione Show ha inizio martedì 15 marzo 2022. La trasmissione è presentata da Barbara d’Urso e lei è una Pupa.

1° e 2° puntata: Asia entra nella trasmissione di Italia 1 e partecipa alla gara formando un triangolo con la Pupa Emy Buono e il Secchione Alessandro De Meo.

(IN AGGIORNAMENTO)

