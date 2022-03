Chi è Laura Comaschi de La Pupa e il Secchione? Età e Instagram

A La Pupa e il Secchione Show compare anche Laura Comaschi: chi è la ‘pupa’? Ecco alcune news e curiosità sul suo conto: età, altezza, fidanzato, vita privata e dove seguirla su Instagram e social.

Chi è Laura Comaschi

Laura Comaschi età, altezza e biografia

Per quanto riguarda la biografia di Laura Comaschi sappiamo che è nata a Pavia (non conosciamo la data di nascita completa ma dovrebbe essere tra il 1997 e 1998) e la sua età è di 24 anni.

Non siamo in grado di dirvi nemmeno altezza e peso.

La ‘pupa’ è soprannominata Comaschina (deriva dal suo cognome). Di sé dice di essere “fotonica”.

Per quanto riguarda il percorso di studi sappiamo che ha frequentato l’Istituto Favarelli.

Vita privata

Per quanto riguarda la sua vita privata non si conosce tantissimo. Dal profilo Facebook è emerso che vive a Milano. Non siamo in grado di dirvi se Laura Comaschi abbia o meno un fidanzato, ma siamo certi che non ha figli. Si presume sia single.

Della sua vita privata la ‘pupa’ ha detto ancora che lavora nell’azienda di famiglia e ama fare shopping al termine della giornata in ufficio. Altra cosa che fa spesso è quella di andare in palestra per mantenersi in forma.

E proprio il suo fisico Laura Comaschi ama mostrarlo sui social…

Dove seguire Laura Comaschi: Instagram e social

Chi volesse restare in contatto con Laura Comaschi può seguirla su Instagram, dove condivide tantissimi selfie e immagini in cui mette in risalto il suo fisico.

Su Facebook, invece, abbiamo trovato il suo profilo personale.

Il fatto che si faccia chiamare “fotonica” ha suscitato l’ironia del web, ma ha infastidito Katia Fanelli, ex protagonista di Temptation Island. Quest’ultima che nel reality show ha coniato questo appellativo su sé stessa, ha accusato sui social Laura Comaschi di poca originalità.

Carriera

A proposito della carriera di Laura Comaschi sappiamo che è impiegata dell’azienda di famiglia ed è una modella.

Laura Comaschi non bisogna confonderla con Laura Cremaschi, volto di Avanti Un Altro. A causa della somiglianza del nome alcuni sbagliano.

Laura Comaschi a La Pupa e il Secchione Show

La Pupa e il Secchione quando inizia? Si domandano in tanti. La data di avvio della trasmissione è il 15 marzo 2022. Il canale di riferimento è Italia 1.

A condurre il programma troviamo, per la prima volta, Barbara d’Urso e accanto a lei tre giurati d’eccezione come Soleil Sorge, reduce dal GF Vip 6, Vladimir Luxuria (impegnata in precedenza con Il Cantante Mascherato) e Nicola Savino.

Nell’elenco dei concorrenti troviamo anche Laura Comaschi. Ma chi sono tutti gli altri personaggi?

I concorrenti de La Pupa e il Secchione

La nuova edizione del reality show vede gruppi di pupe e pupi e secchioni e secchione. Alcuni di essi sono già noti al pubblico, altri totalmente estranei al mondo dello spettacolo.

Ecco chi forma il cast di questa edizione de La Pupa e il Secchione:

Tra gli altri a La Pupa e il Secchione troviamo ancora i seguenti concorrenti:

Tra prove e sfide varie i concorrenti concorreranno così per la vittoria finale, che vedrà arrivare fino in fondo una sola coppia. Sarà Laura Comaschi a trionfare?

Il percorso di Laura Comaschi a La Pupa e il Secchione

A partire dal 15 marzo 2022, dunque, abbiamo modo di seguire da vicino il percorso di Laura Comaschi a La Pupa e il Secchione Show.

Ecco i punti salienti della sua esperienza nel reality:

1° puntata: Laura è stata protagonista della prima puntata e ha avuto modo di farsi conoscere dal pubblico. La concorrente è in coppia con Orlando Puoti. I due stanno già facendo divertire i telespettatori.

2° puntata: (IN AGGIORNAMENTO)

