Chi è Alessandro De Meo de La Pupa e il Secchione? Eta e Instagram

Tutto quello che c’è da sapere su Alessandro De Meo, dall’età, alla vita privata, alla partecipazione a La Pupa e il Secchione Show, a dove seguirlo sui social e su Instagram.

Chi è Alessandro De Meo

Nome e Cognome: Alessandro De Meo

Data di nascita: 1996

Luogo di Nascita: Bologna

Età: 25 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: studente

Fidanzata: Alessandro è single

Figli: Alessandro non ha figli

Tatuaggi: non ha tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @ale_demeo96

Alessandro De Meo età, altezza e biografia

Vediamo quello che sappiamo sulla biografia di Alessandro De Meo. Il concorrente de La Pupa e il Secchione Show nasce a Bologna nel 1996. La sua età è di 25 anni.

Non conosciamo tuttavia la data di nascita esatta del Secchione. Sconosciute anche le informazioni circa la sua altezza e il suo peso.

Alessandro è studia Vulcanologia, ma è già laureato in Geologia.

Andiamo a vedere ora cosa sappiamo sulla sua vita privata.

Vita privata

Anche sulla vita privata di Alessandro De Meo non abbiamo molte informazioni.

In molti si chiedono se il concorrente de La Pupa e il Secchione Show abbia una fidanzata.

Tuttavia il Secchione stesso ha svelato di essere single.

Vediamo ora dove è possibile seguirlo sui social e su Instagram.

Dove seguire Alessandro De Meo: Instagram e social

I fan si chiedono anche dove poter seguire Alessandro De Meo sui social, e in particolare su Instagram.

Il concorrente de La Pupa e il Secchione Show ha un profilo aperto, ma tuttavia non sembrerebbe essere molto attivo.

La partecipazione al programma di Italia 1 senza dubbio gli darà molta popolarità e senza dubbio a quel punto Alessandro potrebbe iniziare a usare Instagram più frequentemente.

Ma vediamo che sappiamo in merito alla sua partecipazione al reality.

Alessandro De Meo a La Pupa e il Secchione Show

Martedì 15 marzo 2022 su Italia 1 ha debuttato La Pupa e il Secchione Show, che per la prima volta vede la conduzione di Barbara d’Urso. A far parte del cast quest’anno c’è anche Alessandro De Meo, che viene scelto per essere uno dei Secchioni della nuova edizione del reality show.

Ma chi sono gli altri concorrenti? Andiamo a scoprirli.

I concorrenti de La Pupa e il Secchione Show

Andiamo a scoprire chi sono gli altri concorrenti che partecipano a La Pupa e il Secchione Show oltre ad Alessandro De Meo:

Presente anche una giuria formata da Federico Fashion Style, Antonella Elia e Soleil Sorge. Ma andiamo ora a scoprire il percorso di Alessandro a La Pupa e il Secchione Show.

Il percorso di Alessandro a La Pupa e il Secchione Show

Il percorso di Alessandro a La Pupa e il Secchione Show inizia ufficialmente martedì 15 marzo 2022. Ma come se la caverà il Secchione?

1° e 2° puntata: nel corso della prima diretta Alessandro viene affiancato alle Pupe Emy Buono e Asia Valente. Durante una prova di abilità e cultura De Meo è scivolato ed è caduto. Nulla di preoccupante fortunatamente.

(IN AGGIORNAMENTO)

