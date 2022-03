Chi è Valentina Matteucci de La Pupa e il Secchione? Eta e Instagram

Tutto quello che c’è da sapere su Valentina Matteucci, dall’età, alla vita privata, alla partecipazione a La Pupa e il Secchione Show, a dove seguirla sui social e su Instagram.

Chi è Valentina Matteucci

Nome e Cognome: Valentina Matteucci

Data di nascita: 17 marzo 2000

Luogo di Nascita: Marche

Età: 22 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: Pesci

Professione: studentessa

Fidanzata: Valentina è single

Figli: Valentina non ha figli

Tatuaggi: ha due tatuaggi

Profilo Instagram: @valemattexofficial

Valentina Matteucci età, altezza e biografia

Vediamo cosa sappiamo della biografia di Valentina Matteucci. La concorrente de La Pupa e il Secchione Show nasce nelle Marche il 17 marzo 2000. La sua età è dunque di 22 anni.

Sconosciute le informazioni circa la sua altezza e il suo peso.

Sappiamo che Valentina è una studentessa universitaria ed è iscritta alla facoltà di Scienze Politiche all’Università di Macerata.

Scopriamo adesso qualcosa in più sulla sua vita privata.

Vita privata

Anche della vita privata di Valentina Matteucci non abbiamo numerose informazioni.

La concorrente de La Pupa e il Secchione Show è infatti molto riservata.

Il web si chiede se Valentina abbia un fidanzato. Tuttavia a oggi sembrerebbe essere single.

Ma vediamo dove è possibile seguirla sui social e su Instagram.

Dove seguire Valentina Matteucci: Instagram e social

In molti si stanno già chiedendo dove è possibile seguire Valentina Matteucci sui social e in particolare su Instagram.

La Secchiona ha naturalmente un profilo attivo.

Su Instagram Valentina condivide i momenti più belli della sua vita privata.

Scopriamo qualcosa in più sulla sua carriera.

Ciao Darwin

Pur essendo ancora una studentessa, Valentina Matteucci ha già mosso qualche passo nel mondo dello spettacolo. Nel 2019 ha infatti partecipato a una puntata di Ciao Darwin, il noto programma di Paolo Bonolis.

Nel 2022 arriva per lei un’altra grande opportunità: La Pupa e il Secchione Show.

Valentina Matteucci a La Pupa e il Secchione Show

Il 15 marzo 2022 parte su Italia 1 La Pupa e il Secchione Show. La nuova edizione del reality è condotta da Barbara d’Urso, e numerose sono le novità in serbo per il pubblico. A far parte del cast del programma c’è anche Valentina Matteucci, che veste il ruolo di Secchiona.

Ma chi sono gli altri concorrenti de La Pupa e il Secchione Show? Andiamo a scoprirli.

I concorrenti de La Pupa e il Secchione Show

Andiamo a scoprire chi sono gli altri concorrenti che quest’anno partecipano a La Pupa e il Secchione Show oltre a Valentina Matteucci:

La giuria del reality è invece formata da Federico Fashion Style, Antonella Elia e Soleil Sorge. Ma andiamo ora a scoprire il percorso di Valentina a La Pupa e il Secchione Show.

Il percorso di Valentina a La Pupa e il Secchione Show

Il percorso di Valentina a La Pupa e il Secchione Show inizia ufficialmente martedì 15 marzo 2022. Ma come se la caverà la Secchiona?

1° e 2° puntata: nel corso della prima diretta Valentina viene affiancata al Pupo Alessio Tripi.

(IN AGGIORNAMENTO)

