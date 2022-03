Chi è Nicole Di Mario de La Pupa e il Secchione? Età e Instagram

Nel cast de La Pupa e il Secchione Show 2022 figura anche Nicole Di Mario. Ma chi è la pupa? Scopriamolo attraverso alcune news e curiosità come età, vita privata e dove seguirla su Instagram.

Chi è Nicole Di Mario

Nome e Cognome: Nicole Di Mario

Data di nascita: 21 luglio 1996

Luogo di nascita: Roma

Età: 25 anni

Altezza: 1 metro e 77 centimetri

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: Cancro

Professione: modella

Fidanzato: informazione non disponibile

Tatuaggi: Nicole non dovrebbe avere tatuaggi nel suo corpo

Profilo Instagram: @nicoledimario

Nicole Di Mario età, altezza e biografia

Il primo passo per conoscere meglio Nicole Di Mario è partire dalla sua biografia.

La ‘pupa’ è nata a Roma il 21 luglio 1996 e la sua età dunque è di 25 anni. Il suo segno zodiacale è il Cancro.

Conosciamo l’altezza che corrisponde a 1 metro e 77 centimetri, ma non sappiamo il peso complessivo.

Ha studiato presso il Liceo artistico, dove si è diplomata.

Vita privata

Purtroppo della vita privata di Nicole Di Mario non siamo riusciti a trovare grosse informazioni. È molto legata alla sua famiglia e ha una sorella di nome Denise.

Non sappiamo se Nicole Di Mario ha o meno un fidanzato.

Appena ci saranno più informazioni a riguardo non esiteremo a farvelo sapere.

Dove seguire Nicole Di Mario: Instagram e social

Per quanto riguarda i social, abbiamo trovato il profilo privato di Facebook di Nicole Di Mario. Da esso non siamo riusciti a estrapolare alcun tipo di informazione.

È possibile seguire la ‘pupa’ anche su Instagram. Qui conta già un buon numero di seguaci. Qui condivide diversi scatti in ricordo di viaggi, momenti in compagnia di amici, tra shooting e attimi di vita privata.

Non mancano anche foto in compagnia della sua cagnolina Sophie. E attraverso l’account Instagram abbiamo scoperto che è tifosa della Roma e il giorno dell’addio al calcio di Francesco Totti lei era presente all’Olimpico.

Carriera

Seppur giovanissima (abbiamo visto che ha 25 anni) Nicole Di Mario si è già fatta largo nel mondo della moda e svolge il mestiere di modella.

Miss Europe Continental

Nel 2014 Nicole Di Mario ha vinto Miss Europe Continental. L’evento è stato condotto da Antonio Zequila ed Emanuela Tittocchia.

Il titolo ottenuto ha arricchito così il suo curriculum e permesso di farsi notare maggiormente.

E nel 2022 per Nicole arriva La Pupa e il Secchione…

Nicole Di Mario a La Pupa e il Secchione Show

Dal 15 marzo 2022 è possibile seguire Nicole Di Mario a La Pupa e il Secchione Show. La ragazza si dice entusiasta di poter prendere parte al reality show.

La trasmissione in questa edizione vede alla conduzione Barbara d’Urso. Ad affiancarla nel ruolo di giurati troviamo Soleil Sorge, Vladimir Luxuria e Nicola Savino.

I concorrenti de La Pupa e il Secchione

Il cast de La Pupa e il Secchione Show quest’anno ha un buon numero di concorrenti che si dividono in pupe e pupi e secchione e secchioni. Tra loro notiamo alcuni personaggi non del tutto conosciuti al mondo del piccolo schermo e altri alla loro prima esperienza televisiva.

Ecco tutti i concorrenti in gara:

Tra i concorrenti de La Pupa e il Secchione figurano ancora:

Conosciuti i nomi, sappiamo anche che sono divisi in coppie e che proprio una di esse, al termine del percorso, ne uscirà vincitrice. Chi avrà la meglio tra loro?

Il percorso di Nicole a La Pupa e il Secchione

In quest’ultimo paragrafo ci concentreremo sul percorso di Nicole Di Mario a La Pupa e il Secchione Show. Ecco qui di seguito le tappe fondamentali della sua avventura.

1° puntata: Nel primo appuntamento Nicole Di Mario è rimasta senza un secchione. Si attendono sviluppi nella seconda puntata.

2° puntata: (IN AGGIORNAMENTO)

