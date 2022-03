Chi è Nicolò Scalfi? Età, vita privata, fidanzata e Instagram

Tutte le curiosità sul campione di Caduta Libera, Nicolò Scalfi nel 2022 tra i concorrenti de La Pupa e il Secchione Show: l’età, la biografia, la fidanzata e dove seguirlo su Instagram.

Chi è Nicolò Scalfi

Nome e Cognome: Nicolò Scalfi

Data di nascita: 1999

Luogo di nascita: Sarezzo (Brescia)

Età: 22 anni

Altezza: 1 metro e 70 centimetri

Peso: 70 kg

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: studente universitario

Fidanzato: informazione non disponibile

Figli: Nicolò non ha figli

Tatuaggi: Nicolò ha alcuni tatuaggi sul suo corpo

Profilo Instagram: @donmelo21

Nicolò Scalfi età e biografia

Iniziamo a conoscere chi è il campione di Caduta Libera (nel 2022 tra i concorrenti de La Pupa e il Secchione) attraverso la sua biografia. Quanti anni ha Nicolò Scalfi? Nato a Sarezzo in provincia di Brescia nel 1999 (non abbiamo la data di nascita esatta), la sua età è di 22 anni.

Conosciamo peso e altezza che corrispondono rispettivamente a 70 kg e 1 metro e 70 centimetri.

Dalla sua biografia siamo in grado di dirvi che terminato il Liceo Scientifico è diventato uno studente di Design Industriale al Politecnico di Milano. Non ha completato gli studi, che ha lasciato per al corso di Lettere moderne alla Cattolica di Milano.

Oltre questo, però, non conosciamo molto altro della sua vita privata, se non qualche informazione circa la sfera sentimentale. Nicolò ha una fidanzata?

Vita privata

Durante l’esperienza a Caduta Libera Nicolò ha intrapreso una conoscenza con un’altra concorrente di Caduta Libera, vale a dire Valeria Filippetti, sua coetanea, diventata ben presto la sua fidanzata.

I due si sono conosciuti nel dietro le quinte del programma e tra una chiacchiera e l’altra tra loro è nato del tenero. Hanno approfondito così il loro legame fino a rendersi conto di provare dei sentimenti l’uno per l’altro. Talmente forte la passione tra i due che Valeria per amore ha deciso di lasciare il programma per non trovarsi contro di lui. Tra l’altro proprio durante una puntata erano stati gli stessi diretti interessati ad ufficializzare la loro unione.

Peccato però che la scintilla sia durata ben poco, addirittura si parla di a malapena un mese. Ad annunciare la rottura era stato proprio Nicolò Scalfi nel corso della prima puntata di questo 2019. Nonostante tutto però sono rimasti in ottimi rapporti e si frequentano come buoni amici. A seguire ha avuto una relazione con una ragazza di nome Sara, ma anche in questo caso non sembra essere giunta a buon fine. Non sappiamo se oggi sia o meno fidanzato oppure single.

Ecco dove è possibile seguire Nicolò su Instagram.

Dove seguire Nicolò Scalfi: Instagram e social

Per i più appassionati di Instagram è possibile seguire il campione di Caduta Libera attraverso il suo account ufficiale, che gestisce personalmente. A sostenerlo oltre 83 mila follower, i quali tutti i giorni lo riempiono di messaggi d’affetto e grande stima. Pare, infatti, facendo una breve ricerca, che esistano anche delle fanpage a lui dedicate.

Con il bel faccino da bravo ragazzo Nicolò Scalfi ha conquistato il cuore di tante ragazze che lo seguono con grande affetto sul social network.

Sbirciando nel suo profilo abbiamo scoperto alcune curiosità su di lui. Sappiamo infatti che è amante dei viaggi, dell’arte e del disegno. Segue con grande interesse il calcio e la sua squadra del cuore è il Milan. Di fatto ad ogni vittoria esulta allo stesso modo del bomber dei rossoneri, Krzysztof Piatek. Ma sono anche tante le immagini che lo ritraggono protagonista in compagnia dei suoi più grandi amici.

La grande passione per i cruciverba (che ha sempre condiviso con la cara nonna) l’hanno spinto a partecipare al game show di Canale 5, Caduta Libera e diventarne così campione indiscusso.

Nicolò Scalfi campione di Caduta Libera

Dall’ottobre del 2018 al luglio 2019 (più tre puntate del torneo nel 2021) Nicolò Scalfi ci ha tenuto compagnia su Canale 5 con le sue imprese nel programma di Gerry Scotti, Caduta Libera. Campione del game show, seppur giovanissimo, ha dato prova di avere grandi conoscenze e di essere assai preparato e di avere ottime conoscenze.

Determinato e sempre con il sorriso sulle labbra ha appassionato il pubblico della rete ammiraglia con tutto il suo sapere. Inarrestabile, spesso è riuscito a conquistare il montepremi con il gioco finale, risultando, ora come ora, il concorrente ad aver vinto di più e ad aver proseguito il suo cammino nella trasmissione per più tempo possibile. Quanti soldi ha vinto il campione di Caduta Libera? Abbiamo qualche numero a riguardo: ha preso parte a 88 puntate del quiz con ben 812.000 € di montepremi.

Difficile da spodestare, si è tanto parlato di lui, specialmente quando ha perso ed è stato costretto a lasciare il suo posto all’avversario.

Dopo l’esperienza nella trasmissione ha portato al successo una canzone, dal titolo “La fine del mondo”. Dopo Caduta Libera per lui è ancora tempo di televisione. Vediamo in quale programma…

Nicolò Scalfi a La Pupa e il Secchione Show

Nel 2022 ritroviamo Nicolò Scalfi tra i concorrenti de La Pupa e Il Secchione, trasmissione condotta da Barbara d’Urso. Tra gli opinionisti di quest’anno vediamo invece Soleil Sorge (reduce dall’esperienza al GF Vip 6), Federico Fashion Style e Antonella Elia.

I concorrenti de La Pupa e il Secchione

Qui ecco l'elenco con tutti i protagonisti noti del piccolo schermo tra i concorrenti de La Pupa e il Secchione Show:

Ma non solo personaggi conosciuti, ci saranno anche non vip, ovvero:

(IN AGGIORNAMENTO)

Tra loro ci sarà una coppia vincitrice a La Pupa e il Secchione Show. Chi avrà la meglio? Ad ognuno facciamo un caloroso in bocca al lupo!

Il percorso di Nicolò Scalfi a La Pupa e il Secchione

A partire dal 15 marzo ha inizio il percorso di Nicolò Scalfi a La Pupa e il Secchione Show. Come se la caverà? Non ci resta che seguire passo passo la sua avventura per scoprirlo.

(IN AGGIORNAMENTO)

