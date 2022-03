Chi è Ilaria Bruni de La Pupa e il Secchione? Età e Instagram

Nel cast de La Pupa e il Secchione tra le secchione troviamo anche Ilaria Bruni. Ecco chi è e le notizie che abbiamo raccolto su di lei: dall’età alla vita privata e dove seguirla su Instagram.

Chi è Ilaria Bruni

Nome e Cognome: Ilaria Bruni

Data di nascita: 6 giugno 1993

Luogo di nascita: Ascoli Piceno

Età: 28 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: Gemelli

Professione: Programmatrice di videogiochi

Fidanzato: Ilaria è single

Tatuaggi: Ilaria non ha tatuaggi nel suo corpo

Profilo Instagram: @ila_aria_

Ilaria Bruni età e biografia

La biografia di Ilaria Bruni ci racconta che è nata il 6 giugno 1993, sotto il segno dei Gemelli, ad Ascoli Piceno. L’età della ragazza è di 28 anni.

Non siamo in grado di dirvi invece altezza e peso della secchiona del reality show.

Di lei sappiamo ancora che conosce l’inglese e il latino e nella vita fa la programmatrice di videogiochi.

Vita privata

Per quanto riguarda la sua vita privata sappiamo che Ilaria Bruni ha una famiglia formata da padre, madre e due sorelle. Questo almeno stando agli indizi trovati dal suo profilo Facebook.

Se qualcuno si sta domandando se Ilaria Bruni sia o meno fidanzata, sembrerebbe essere single. Non c’è alcun fidanzato nella sua vita.

Dove seguire Ilaria Bruni: Instagram e social

Ilaria Bruni, per chi volesse, c’è modo di seguirla su Instagram attraverso il suo account personale.

Con i fan condivide tantissimi scatti che la riguardano. Tra le sue passioni, dalle varie foto, scopriamo anche che fa vari cosplay. Non mancano anche immagini insieme ad amici e familiari.

Ricordiamo che Ilaria è presente anche su Facebook con un profilo privato.

Carriera

Per quanto riguarda la carriera di Ilaria Bruni possiamo dirvi che ha frequentato il Liceo Scientifico A. Orsini e si è diplomata nel 2012. Successivamente ha studiato ingegneria informatica per poi conseguire la Laurea.

Dalla sua biografia di Facebook emerge anche che ha studiato Game Production presso la Rainbow Academy.

Oggi Ilaria Bruni è una programmatrice di videogiochi.

Ilaria Bruni a La Pupa e il Secchione Show

Dal 15 marzo 2022 su Italia 1 è possibile seguire le nuove puntate de La Pupa e il Secchione. Alla conduzione del programma, per la prima volta troviamo Barbara d’Urso. Ad affiancarla nel ruolo di opinionisti vediamo Soleil Sorge, Vladimir Luxuria e Nicola Savino.

Tra le secchione, come abbiamo precedentemente spiegato, c’è anche Ilaria Bruni. Nella clip di presentazione ha rivelato qualcosa in più su di sé. Ha rivelato di essere amante dei manga giapponesi:

“Sono molto nerd, mi piacciono i manga giapponesi e a tempo perso studio il giapponese, ma non è facile. Una pupa può insegnarmi ad avere più cura del mio aspetto e avere più fiducia in me stessa”

Ha concluso Ilaria Bruni. Di seguito tutti i concorrenti di questa edizione del reality show.

I concorrenti de La Pupa e il Secchione

La Pupa e il Secchione quest’anno ha un ricco numero di concorrenti che si dividono tra pupi e pupe e secchioni e secchione. Alcuni di loro sono dei volti già conosciuti altri, invece, sono del tutto nuovi al mondo dello spettacolo:

E ancora nel cast de La Pupa e il Secchione troviamo i seguenti concorrenti:

Divisi in coppie tra loro si nascondono i vincitori de La Pupa e il Secchione 2022. Chi riuscirà ad arrivare fino in fondo? Puntata dopo puntata scopriremo come andrà, intanto vediamo il percorso di Ilaria Bruni nel programma.

Il percorso di Ilaria Bruni a La Pupa e il Secchione

In data 15 marzo 2022 La Pupa e il Secchione ha preso il via con la sua nuova edizione. In questo paragrafo vi riporteremo il percorso fatto da Ilaria Bruni nella trasmissione.

1° puntata: Durante la prima puntata de La Pupa e il Secchione abbiamo conosciuto Ilaria. La secchiona si trova in coppia con il pupo, Denis Dosio.

2° puntata: (IN AGGIORNAMENTO)

Novella 2000 © riproduzione riservata.