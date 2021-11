Chi è Andrea Siragusa di Amici 2021? Età e Instagram

Scopriamo insieme chi è Andrea Siragusa, allievo della scuola di Amici 2021: dall’età, dalla vita privata, alle canzoni per passare al profilo Instagram e social e il percorso nella scuola. Ecco chi è Andrea di Amici 21.

Chi è Andrea Siragusa

Nome e Cognome: Andrea Siragusa

Data di nascita: 2001

Luogo di nascita: Trieste

Età: 20 anni

Altezza: 1 metro e 80 centimetri circa

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: cantautore

Fidanzato: informazione non disponibile

Figli: Andrea non ha figli

Tatuaggi: informazione non disponibile

Profilo Instagram: @siragusandrea

Andrea Siragusa età e biografia

Ecco alcune curiosità circa la biografia di Andrea Siragusa di Amici 2021. Il ragazzo è nato a Trieste nel 2001. Non siamo in grado di dirvi la data di nascita precisa, purtroppo e non conosciamo, di conseguenza, nemmeno il segno zodiacale. La sua età dunque è di 20 anni.

Conosciamo l’altezza (pare sia alto 1 metro e 80 centimetri circa), ma non abbiamo informazioni per quanto riguarda il peso.

Nel 2020 Andrea di Amici 21 ha terminato il liceo.

Vita privata

Cosa sappiamo a proposito della vita privata di Andrea Siragusa di Amici 21? Il giovane artista del talent di Canale 5 è figlio d’arte. Suo padre, infatti, è il cantante lirico Antonio Siragusa.

Grazie a lui, fin da piccolo, il ragazzo si è legato al mondo della musica, tanto che all’età di 6 anni ha iniziato a studiare pianoforte, mentre a 13 a cantare.

Nella vita privata di Andrea di Amici c’è poi mamma Marilena e il fratello Lorenzo. Con la sua famiglia, in questi anni, ha fatto tantissimi viaggi per seguire il lavoro di suo padre.

Al momento non sappiamo se Andrea Siragura sia o meno fidanzato, ma appena ci saranno novità non esiteremo ad informarvi.

Dove seguire Andrea di Amici 21: Instagram e social

I fan di Amici 2021 si stanno chiedendo di sicuro se c’è la possibilità di seguire Andrea Siragusa sui social. Abbiamo trovato il suo profilo privato su Facebook, ma non sono emerse grandi informazioni.

È possibile restare in contatto con Andrea anche grazie al suo account di Instagram, dove troviamo video in cui canta o esprime i suoi pensieri, scatti da solo o in compagnia dei suoi amici.

Dal suo profilo abbiamo notato anche che è un appassionato di calcio e ha avuto modo di visitare lo Stadio del Real Madrid, il celebre Santiago Bernabeu così come il museo dove sono esposti tutti i trofei. Sempre nel profilo troviamo anche scatti insieme ai suoi genitori o tratti da tanti viaggi in giro per l’Italia e non solo.

Tra le tante immagini ne spunta una anche insieme al comico Angelo Pintus.

Carriera

Cresciuto a pane e musica Andrea Siragusa fin da piccolo ha studiato sia pianoforte che canto. Il cantante di Amici 21 ha tanti riferimenti musicali, a partire da suo padre, come vi abbiamo spiegato.

Tra i suoi riferimenti c’è il cantautorato italiano: da Fabrizio De Andrè a Lucio Battisti per passare a Brunori Sas o Calcutta. Ma Andrea trae spunto anche dalla musica internazionale come i Queen o i Pink Floyd. Artisticamente apprezza tantissimo anche Billie Eilish.

Sin da bambino Andrea di Amici 2021 ha iniziato a scrivere anche i primi brani, che a lungo andare si sono trasformate in vere e proprie canzoni che, oggi, fanno parte della sua carriera.

Non molto tempo prima del suo ingresso nella scuola Andrea Siragusa ha tenuto anche un concerto in Giappone insieme a suo padre ed è stato intervistato da un giornale locale.

Canzoni

Nella giovane carriera di Andrea Siragusa ci sono già diversi brani, come Crescere e Neve al sole.

Ma non è tutto, perché nel 2019 ha pubblicato il suo primo EP dal titolo Controtempo, nome anche di uno dei suoi pezzi.

Qui troviamo contenute alcune canzoni. Oltre a quelle già citate troviamo anche Senza te, L’ego e Mai abbastanza. Canzoni che potete trovare anche su Spotify.

Ad Amici 21, invece, ha presentato il nuovo inedito Piazza Unità, che ha conquistato tutti, persino Maria De Filippi, come vedremo.

Andrea Siragusa ad Amici 2021

Nella scuola di Amici 2021 Andrea Siragusa si è presentato come sfidante di LDA, ma in quell’occasione non è riuscito a portare a casa il risultato. Nonostante tutto, però, il ragazzo ha ricevuto grandi complimenti.

In particolare a congratularsi con lui per la musica e il talento è stata la conduttrice Maria De Filippi. Un gesto che ha molto colpito Andrea. La padrona di casa di Amici 21 ha sottolineato la sua bravura.

La seconda chance è arrivata quando Ale è stata mandata in sfida e a scontrarsi con lei proprio Andrea Siragusa, il quale è riuscito a ottenere l’ambito banco, per la sua gioia e quella dei tanti suoi estimatori.

L’insegnante, infatti, ha puntato forte su di lui e sperava che prima o poi sarebbe entrato nella scuola. Ora Andrea fa parte della scuola di Amici 2021.

Gli allievi di Amici 2021

Il 19 settembre ha preso il via la nuova edizione di Amici 2021.

Da quel momento in poi diversi concorrenti si sono susseguiti tra sfide ed eliminazioni. Tra questi anche Andrea Siragusa, che fa parte dei cantanti.

Ma non perdiamo tempo e vediamo insieme l’intera classe di canto di Amici 2021:

Conosciuti gli allievi di canto, scopriamo chi fa parte del ballo ad Amici 21:

Tra loro si nasconde il vincitore della nuova edizione di Amici 2021. Chi sarà? Nel mentre andiamo a rivedere chi sono i professori di questa edizione…

I professori di Amici 21

Grandi cambiamenti li troviamo anche per quel che riguarda i professori di Amici 2021. Dopo l’addio alla scuola di Arisa, la cantante è stata sostituita da Lorella Cuccarini, che ha così cambiato disciplina passando dal ballo al canto.

New entry anche per quanto riguarda il ballo, con l’arrivo di Raimondo Todaro. Ma entriamo nel dettaglio e vediamoli insieme tutti:

Anna Pettinelli

Lorella Cuccarini

Rudy Zerbi

Per quanto riguarda la classe di canto. Ecco chi sono invece i docenti di ballo:

Alessandra Celentano

Raimondo Todaro

Veronica Peparini

Fin dall’inizio di questa edizione di Amici 2021 abbiamo visto vari screzi tra professori.

Il percorso di Andrea ad Amici 2021

Se la prima volta con LDA non ha avuto grande fortuna, anche se ha ricevuto i complimenti di Maria De Filippi, c’è stata comunque una seconda chance per Andrea Siragusa.

Il cantautore, come abbiamo scritto precedentemente, ha ottenuto la maglia dopo la sfida con Ale. Il cantante è rimasto sorpreso ma si è detto comunque molto felice di aver preso il banco, dopo tanta fatica.

Adesso Andrea di Amici 2021 può mettersi alla prova e lavorare insieme ai suoi insegnanti. Riuscirà a convincere tutti e arrivare fino alla fase finale della trasmissione? Purtroppo così non sarà. Sebbene Anna Pettinelli abbia creduto sin da subito in lui, Rudy Zerbi l’ha messo in dubbio e, dopo quanto successo sabato 21 novembre, ha deciso di metterlo in sfida. In sintesi il ragazzo ha dimenticato il testo di Via, canzone storica di Claudio Baglioni. E dopo vari tentativi è riuscita a portarla sul palco di Amici. Andrea ha detto di essere andato in confusione, ma questo ha portato alla severa decisione dell’insegnante, mai convinto del suo ingresso.

Stando alle anticipazioni del 28 novembre, oltretutto, Andrea lascerà la scuola di Amici 2021 con la sfida. Al suo posto la cantante Elena Manuele.

