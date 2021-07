1 La rubrica Up & Down

I personaggi di Up & Down

Imperdibile appuntamento con Novella 2000, che questa settimana vi aspetta in edicola con tante news. Nella consueta rubrica Up & Down il direttore Roberto Alessi ci racconta fatti e personaggi più in vista degli ultimi giorni.

Di seguito, nella gallery, vedremo tutti i promossi e bocciati di Up & Down di questa settimana. Tra questi: Orietta Berti, Diana Del Bufalo, Lucio Dalla e Lewis Hamilton.

E ancora tra gli altri: Rino Gattuso, Simona Ventura e Barbara d’Urso e, infine, Carla Bruni. Ecco tutti i protagonisti di Up & Down…

Orietta Berti merita un Up

Orietta Berti – Up & Down

Mi dice che il suo piatto preferito sono i tortellini e mi invita a casa sua a mangiarli e forse le giovani colleghe di Orietta Berti (ora ubriache di gelosia) farebbero bene a mangiarli pure loro!

Orietta, innamoratissima sempre di Osvaldo, le ha asfaltate: nonostante la pandemia (ha avuto il Covid) la vogliono ovunque: ha cantato Mille con Fedez e Lauro, la Coca Cola però ha voluto solo lei.

Persino Bersani e Orlando sono fan. E la TV, sia popolare, sia più sofisticata, fa a gara per averla. Parafrasando Bonucci: ne dovete mangiare ancora di tortellini…