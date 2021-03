Negli ultimi giorni a finire al centro dell’attenzione mediatica è stato Willie Peyote. Il cantante, che ha partecipato al Festival di Sanremo 2021 con la sua Mai Dire Mai (La Locura), ha infatti rilasciato pesanti dichiarazioni sia su Ermal Meta che su Francesco Renga, in merito ad alcune esibizioni dei due artisti alla kermesse. Dopo il caos scaturito così qualche ora fa Peyote ha deciso di fare dietrofront, e con una serie di Instagram Stories ha fatto le sue doverose scuse sia a Ermal che a Francesco. Queste le sue dichiarazioni:

“So di essere una testa di ca**o e di essermi lasciato sfuggire, tra l’altro con le parole peggiori possibili, determinati commenti che potevo risparmiarmi. Sono stati detti nell’ambito di un programma con amici, comici. Volevo commentare Sanremo con un fare goliardico, come se fossimo a casa, per alleggerire la tensione del Festival. Mi rendo conto che non è una giustificazione. So di essere una testa di ca**o, talvolta il microfono dovrebbero spegnermelo. Cercherò di farci attenzione, ma non sono certo di poter garantire di non dire più nessuna minc***ta nella mia vita. È giusto prendersi le proprie responsabilità, come ho fatto e come cercherò di fare sempre. Perdonatemi”.