Chi è Vanessa Bellini di Amici 22? Età e Instagram

Debora Parigi | 15 Gennaio 2023

Ad Amici 22 c’è anche la ballerina Vanessa Bellini, allieva di Emanuel Lo. Scopriamo tutte le informazioni che la riguardano e anche il suo percorso nella scuola.

Vanessa Bellini età, altezza e biografia

Conosciamo meglio chi è Vanessa Bellini entrata nella scuola di Amici 22, quindi quanti anni ha, di dov’è, quando è nata e tutte le informazioni che riguardano la sua biografia.

Vanessa è nata a Novara nel 2003. Ha quindi 19 anni di età, ma non conosciamo la sua data di nascita esatta e nemmeno il suo segno zodiacale. Non abbiamo informazioni nemmeno sulla sua altezza e il suo peso. Mentre non pare avere tatuaggi visibili sul suo corpo.

Come detto è originaria di Novara, ma oggi vive a Lucca, in Toscana.

Vita privata

Non conosciamo molto della vita privata e sentimentale di Vanessa Bellini. Dai social non sembra avere nessuna storia d’amore. Quindi possiamo dire che Vanessa non ha un fidanzato ed è single.

Vediamo quindi dove seguirla sui social.

Dove seguire Vanessa Bellini: Instagram e social

Adesso che abbiamo qualche informazione in più su Vanessa Bellini, vi sveliamo come seguirla sui social. Vi segnaliamo subito il suo profilo Instagram che ha oltre 10 mila follower.

Sul suo profilo carica prevalentemente contenuti riguardanti la danza e le gare a cui ha partecipato. Non mancano comunque anche scatti inerenti al suo tempo libero e alle sue altre passioni.

Per quanto riguarda altri social, quali Facebook, Twitter e TikTok non pare averi profili aperti attivi.

Carriera

Vanessa Bellini è appasionata di danza sin dall’infanzia e quindi ha iniziato a praticarla da quando era solo una bambina. Principalmente ha studiato e si è formata all’Academy of Excellence, con la quale ancora lavora.

Ha collaborato anche con la Noah Dance Company ed è arrivata in finale al Dance Plus, un contest di danza.

Il suo stile di danza è l’hip-hop.

Vanessa ad Amici 22

Vanessa Bellini è arrivata ad Amici 22 alla fine del 2022 con il programma già a metà percorso nella fase del pomeridiano. Ed è arrivata lì per volere di Emanuel Lo che l’aveva vista ai casting. L’insegnante ha quindi deciso di metterla in sfida con Megan.

Quest’ultima ha vinto, ma Emanuel ha chiesto di farla restare per poterla valutare. E quindi ha chiesto di poterci lavorare durante le feste di Natale per vedere meglio com’era e poi prendere una decisione.

Gli allievi di Amici 22

Vediamo quindi il percorso di Vanessa nella scuola.

Il percorso di Vanessa Bellini ad Amici 22

Dopo aver lavorato con lei durante le vacanze di Natale, nella prima puntata del 2023 Emanuel Lo ha preso la sua scelta. Ha chiesto quindi di assegnarle un banco e la scelta è stata messa ai voti dai vari professori. La maggioranza ha votato per il banco e quindi Vanessa è diventata ufficialmente un allieva di Amici 22.

