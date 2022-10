Chi è Simone Arena? Età, vita privata e Instagram

Le news per conoscere Simone Arena, maestro di Ballando con le stelle

Tutto su Simone Arena, ballerino e maestro di Ballando con le stelle 2022. Età, vita privata e profilo Instagram.

Chi è Simone Arena

Nome e cognome: Simone Arena

Età: 31 anni

Data di nascita: 7 agosto 1991

Luogo di nascita: Catania

Segno zodiacale: Leone

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Professione: ballerino

Figli: non ha figli

Tatuaggi: ha diversi tatuaggi

Profilo Instagram: @simonearena_official

Simone Arena età e biografia

Chi è Simone Arena, ballerino e maestro di Ballando con le stelle 2022? Nasce il 7 agosto 1991 a Catania. Di conseguenza la sua età è di 31 anni. Non abbiamo informazioni alla sua altezza o al suo peso.

Purtroppo non abbiamo ancora notizie sulla sua famiglia. Non siamo a conoscenza dell’identità del padre o della madre e tantomeno se ha fratelli o sorelle.

Proseguiamo, adesso, con la vita privata…

Vita privata: Simone Arena è fidanzato?

Della vita privata di Simone Arena, maestro e ballerino di Ballando con le stelle 2022, dal punto di vista sentimentale non abbiamo molte informazioni.

Pare sia fidanzato con la collega Michelle Tsiakkas. Non appena avremo altre notizie in merito non esiteremo ad aggiornarvi.

Dove seguire Simone Arena: Instagram e social

Dove seguire Simone, ballerino professionista di Ballando con le stelle 2022 sui social? Non lo troviamo su Twitter ma è presente su TikTok.

Possiede anche una pagina su Facebook e un account su Instagram. Qui pubblica foto con la fidanzata e altre riguardanti la vita professionale.

Carriera

La carriera di Simone Arena comincia quando è solo un bambino. Studia danza a partire dai 7 anni e a 16 anni raggiunge il secondo posto alla competizione nazionale italiana di balli latino-americani.

Nel 2012 si trasferisce quindi a New York. Due anni più tardi entra nel cast di Burn the Floor. Il 2017 lo vede concorrere al Blackpool di Strictly Come Dancing. Vince un’edizione della versione belga di Ballando con le stelle.

Nello stesso periodo entra nel cast di ballerini professionisti del talent Amici di Maria De Filippi. Nel 2022 accompagna Marta Flavi nella versione italiana di Ballando con le stelle.

Amici

Come affermato poc’anzi, Simone Arena ha fatto parte del corpo di ballo di ballerini professionisti all’interno della trasmissione Amici di Maria De Filippi.

Dopo questa esperienza, poi, passa al programma su Rai 1 qualche anno dopo…

Simone Arena a Ballando con le stelle 2022

Simone comincia la sua avventura come maestro di danza a Ballando con le stelle a partire da sabato 8 ottobre 2022. Su Instagram ha scritto:

Domanda per voi. Adesso che sapete che sarò uno dei nuovi Professionisti di Ballando con le stelle. Secondo voi chi sarà la fortunata/o a ballare con me?

In seguito si è scoperto che è l’insegnante di Marta Flavi:

Vi presento la Mia Allieva futura BALLERINA per questa nuova edizione di @ballandoconlestelle. Lei è la mia nuovissima amica ed è la mitica Marta Flavi. Marta mi ha detto che non partiamo avvantaggiati perché lei non ha mai mosso un singolo passo di ballo nella sua vita ma che ci metterà tutta se stessa per imparare e farà del suo meglio. Speriamo di ricevere il vostro supporto. Ci vediamo prestissimo nella pista di Ballando.

Passiamo ai concorrenti…

I concorrenti di Ballando con le stelle 2022

Continuiamo con il vedere, adesso, i ballerini professionisti e i concorrenti che scenderanno in pista a Ballando con le stelle 2022. Tutte le coppie:

– Alessandro Egger con Tove Villfor

– Alex Di Giorgio con Moreno Porcu

– Dario Cassini con Lucrezia Lando

– Ema Stokholma con Angelo Madonia

– Enrico Montesano con Alessandra Tripoli

– Gabriel Garko con Giada Lini

– Giampiero Mughini con Veera Kinnunen

– Iva Zanicchi con Samuel Peron

– Lorenzo Biagiarelli con Anastasia Kuzmina

– Luisella Costamagna con Pasquale La Rocca

– Marta Flavi con Simone Arena

– Paola Barale con Roly Maden

– Rosanna Banfi con Simone Casula

La giuria non subisce dei cambiamenti. Ritroviamo, infatti, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Marotto. Alla conduzione, poi, torna ancora una volta Milly Carlucci.

Il percorso di Simone Arena a Ballando con le stelle

Il percorso di Simone a Ballando con le stelle comincia, per la prima volta, l’8 ottobre 2022. Lui farà coppia con Marta Flavi. Vedremo presto come si posizioneranno all’interno della classifica.

1°puntata : Buona la prima per Simone e Marta, qualificati in seconda puntata

: Buona la prima per e qualificati in seconda puntata 2° puntata: IN AGGIORNAMENTO

