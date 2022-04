Chi è Edoardo Baietti de La Pupa e il Secchione? Eta e Instagram

Tutto quello che c’è da sapere su Edoardo Baietti, dall’età, alla vita privata, alla partecipazione a La Pupa e il Secchione Show, a dove seguirlo sui social e su Instagram.

Chi è Edoardo Baietti

Nome e Cognome: Edoardo Baietti

Data di nascita: 1995

Luogo di Nascita: Piacenza

Età: 27 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: docente universitario e giornalista

Fidanzata: Edoardo è single

Figli:Edoardo non ha figli

Tatuaggi: non ha tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @edoardobaietti

Edoardo Baietti età, altezza e biografia

Vediamo quello che sappiamo sulla biografia di Edoardo Baietti. Il concorrente de La Pupa e il Secchione Show nasce a Piacenza nel 1995. La sua età è di 27 anni.

Non conosciamo tuttavia la data di nascita esatta del Secchione. Sconosciute anche le informazioni circa la sua altezza e il suo peso.

Sappiamo che Edoardo si è laureato con 110 e lode in Filosofia alla Sapienza di Roma ed è in procinto di prendere la sua quarta laurea. Attualmente lavora come docente universitario a contratto e come giornalista.

Andiamo a vedere ora cosa sappiamo sulla sua vita privata.

Vita privata

Della vita privata di Edoardo Baietti non abbiamo molte informazioni.

In molti si chiedono se il concorrente de La Pupa e il Secchione Show abbia una fidanzata.

Tuttavia il Secchione sembrerebbe essere single, nonostante abbia ammesso di essere un ragazzo che rimorchia molto. Le ragazze, a sua detta, apprezzano subito il suo fascino dopo che l’hanno conosciuto meglio.

Ma vediamo ora dove è possibile seguirlo sui social e su Instagram.

Dove seguire Edoardo Baietti: Instagram e social

I fan si chiedono anche dove poter seguire Edoardo Baietti sui social, e in particolare su Instagram.

Il concorrente de La Pupa e il Secchione Show ha un profilo aperto.

Su Instagram Edoardo condivide i momenti più belli della sua vita privata e non solo.

Ma vediamo cosa sappiamo sulla sua carriera.

Quelli dell’intervallo

Non è la prima volta che Edoardo Baietti appare in tv.

In passato infatti il Secchione è stato tra i protagonisti della serie cult Quelli dell’intervallo, in onda su Disney Channel, dove ricopriva il ruolo di Spiffy.

Nel 2022 torna in tv, quando viene scelto per far parte del cast de La Pupa e il Secchione Show.

Edoardo Baietti a La Pupa e il Secchione Show

È iniziato martedì 15 marzo 2022 su Italia 1 La Pupa e il Secchione Show. Come ben sappiamo quest’anno il programma viene condotto da Barbara d’Urso, che ha scelto proprio Edoardo Baietti per far parte del cast della trasmissione. All’interno del reality il docente veste il ruolo di Secchione.

Edoardo è entrato all’interno del cast a programma già avviato ed è stato affiancato alla Pupa Paola Caruso. Ma cosa succederà tra i due nelle prossime settimane? In attesa di scoprirlo andiamo a vedere chi sono gli altri concorrenti della trasmissione.

I concorrenti de La Pupa e il Secchione Show

Andiamo a scoprire chi sono gli altri concorrenti che partecipano a La Pupa e il Secchione Show oltre a Edoardo Baietti:

E ancora nell’elenco troviamo:

Presente anche una giuria formata da Federico Fashion Style, Antonella Elia e Soleil Sorge. Ma andiamo ora a scoprire il percorso di Edoardo a La Pupa e il Secchione Show.

Il percorso di Edoardo a La Pupa e il Secchione Show

Il percorso di Edoardo a La Pupa e il Secchione Show inizia ufficialmente martedì 5 aprile 2022. Ma come se la caverà il Secchione insieme a Paola Caruso?

Nel corso della quarta puntata Edoardo viene affiancato a Paola, e inizia così il loro percorso.

