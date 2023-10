Chi è Roberta Caruso di Bake Off Italia 2023? Instagram

NEWS

Vincenzo Chianese | 6 Ottobre 2023

Chi è

Sta per arrivare la nuova edizione di Bake Off Italia, e quest’anno tra i concorrenti c’è anche Roberta Caruso. Ecco cosa sappiamo sulla pasticciera, dall’età, alla vita privata, a dove seguirla sui social e su Instagram.

Chi è Roberta Caruso

Nome e Cognome: Roberta Caruso

Data di nascita: informazione non disponibile

Luogo di nascita: Milazzo

Età: 38 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: insegnante

Fidanzato: informazione non disponibile

Figli: Roberta non ha figli

Tatuaggi: ha un tatuaggio dedicato ai suoi nonni

Profilo Instagram: @roberta_bakeoff11

Roberta Caruso età e biografia

Conosciamo meglio Roberta Caruso e vediamo cosa sappiamo in merito alla sua biografia. La concorrente di Bake Off Italia 2023 nasce a Milazzo, in provincia di Messina. La sua età è di 38 anni.

Non conosciamo tuttavia la sua data di nascita esatta. Non siamo in possesso nemmeno delle informazioni circa la sua altezza e il suo peso.

Roberta lavora come insegnante di materie umanistiche. In più scrive per alcune testate locali e organizza incontri culturali. La Caruso ama gli sport adrenalinici e come se non bastasse ha un blog di cucina.

Ma cosa sappiamo in merito alla sua vita privata?

Vita privata

Della vita privata di Roberta Caruso non sappiamo molto.

In passato ha avuto un’importante storia d’amore, che tuttavia non è finita nel migliore dei modi.

Attualmente la pasticciera sembrerebbe essere single e non ha figli.

Vi state già chiedendo dove seguire Roberta di Bake Off Italia sui social? Vediamo cosa sappiamo in merito alla sua pagina Instagram.

Dove seguire Roberta di Bake Off Italia 11: Instagram e social

Il pubblico di Real Time si sta domandando dove è possibile seguire Roberta Caruso sui social.

La concorrente di Bake Off Italia 2023 ha una pagina Instagram attiva, che conta già più di 5 mila follower.

Proprio sul suo profilo social, Roberta condivide tutte le sue creazioni.

Ma scopriamo di più adesso in merito al suo arrivo in trasmissione.

Roberta Caruso a Bake Off Italia 2023

Tutto è pronto per Bake Off Italia 2023. La nuova edizione del programma più dolce della tv sta per tornare e venerdì 8 settembre andrà in onda la prima puntata della trasmissione. Quest’anno saranno ben 16 i concorrenti che varcheranno le tende dell’ambito tendone, e tra essi c’è anche Roberta Caruso. La pasticciera, in merito al suo arrivo all’interno del programma, su Instagram afferma:

“E quando meno te lo aspetti, la vita ti sorprende e ti regala il sogno più grande. Sono felice di annunciarvi e di condividere con tutti voi che sarò la concorrente dell’undicesima edizione di Bake Off Italia”.

Ma qual è il sogno di Roberta Caruso e perché partecipa a Bake Off Italia 2023? La pasticciera ha il desiderio di pubblicare un libro che unisca le ricette da lei sperimentate alla passione per la storia della cucina e degli ingredienti. Roberta riuscirà a coronare il suo sogno?

Mentre attendiamo di capirlo, facciamo la conoscenza degli altri concorrenti di Bake Off 11.

I concorrenti di Bake Off Italia

Ecco chi sono i 16 concorrenti che partecipano a Bake Off Italia 2023:

Scopriamo adesso chi sono i giudici di Bake Off 11.

I giudici di Bake Off Italia 2023

Mentre Benedetta Parodi condurrà la nuova edizione di Bake Off Italia, a tornare nel ruolo di giudici saranno Ernst Kanm, Damiano Carrara e Tommaso Foglia,

I fan intanto si chiedono anche se Clelia D’Onofrio farà parte del cast della trasmissione quest’anno. Al momento però non conosciamo la risposta a questa domanda.

Il percorso di Roberta Caruso a Bake Off Italia

Roberta Caruso sta per arrivare sotto al tendone di Bake Off Italia 2023. Il suo percorso parte ufficialmente venerdì 8 settembre, e di certo ne vedremo di belle.

(IN AGGIORNAMENTO)