Ecco quello che sappiamo su Rocco Hunt: tutte le informazioni circa la sua età, la sua altezza, la sua vita privata e su dove poterlo seguire su Instagram e sui social.

Chi è Rocco Hunt

Nome e Cognome: Rocco Pagliarulo

Nome d’arte: Rocco Hunt

Data di nascita: 21 novembre 1994

Luogo di nascita: Salerno

Età: 30 anni

Altezza: 1 metro e 74 centimetri

Peso: 72kg

Segno zodiacale: Scorpione

Professione: rapper

Fidanzata: Rocco è impegnato con Ada

Figli: ha un figlio, Giovanni

Tatuaggi: non ha tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @poetaurbano

Rocco Hunt età, altezza e biografia

Andiamo a scoprire la biografia di Rocco Hunt, uno degli artisti più amati della musica italiana. Il vero nome del cantante è Rocco Pagliarulo ed è nato il 21 novembre 1994 a Salerno.

La sua età dunque è di 30 anni. La sua altezza e il suo peso sono invece rispettivamente pari a 1 metro e 74 centimetri e 72kg circa.

Ma che titolo di studio ha il rapper? In giovane età ha lavorato nella pescheria dello zio e contemporaneamente ha conseguito il diploma in ragioneria.

Andiamo a scoprire anche dove vive Rocco Hunt. Oggi il rapper per motivi lavorativi ha lasciato Salerno e si è trasferito a Milano.

Vita privata

Vi state chiedendo chi è la moglie di Rocco Hunt? Ecco tutto quello che sappiamo in merito alla sua vita privata.

Il rapper a oggi non è sposato, tuttavia ha una fidanzata. Ma chi è la sua compagna? L’artista campano è legato da diversi anni a una donna di nome Ada e i due hanno avuto anche un bambino di nome Giovanni.

In molti si chiedono quando è nato il figlio di Rocco. Il piccolo è venuto al mondo il 19 marzo 2017.

In questi anni nel mentre il cantante ha subito un notevole cambio fisico e lui stesso ha dichiarato di essere dimagrito dopo aver seguito una dieta e dopo essersi allenato costantemente e duramente.

Dove seguire Rocco Hunt: Instagram e social

Andiamo a vedere ora dove seguire Rocco Hunt sui social.

Il rapper ha un profilo Instagram attivo.

Sulla sua pagina il cantante condivide i momenti più belli della sua vita privata, insieme alla compagna e al figlio, e non mancano anche tutte le news sulla sua carriera.

Carriera

La carriera di Rocco Hunt inizia in tenera età, quando inizia a muovere i primi passi nel mondo dell’hip hop. Sortto lo pseudonimo Hunt MC nel 2010 pubblica così l’EP di debutto A’ music è speranz.

L’anno seguente cambia nome d’arte in quello attuale e pubblica il mixtape Spiraglio di periferia, che contiene collaborazioni con artisti del calibro di Clementino e Ntò. Nel 2013 pubblica invece il suo primo album ufficiale, Poeta urbano, anticipato dalle canzoni Io posso e Fammi vivere.

Sanremo Giovani 2014

Nel 2014 per Rocco Hunt arriva una grande opportunità, quando entra nelle Nuove Proposte di Sanremo Giovani con la canzone Nu juorno buono, che vince la gara. Poche settimane dopo rilascia il suo secondo album in studio, intitolato ‘A verità.

L’anno successivo esce il disco SignorHunt, che ottiene un ottimo successo.

Sanremo 2016

Nel 2016 Rocco Hunt partecipa nuovamente al Festival di Sanremo, stavolta tra i Big. Sul palco dell’Ariston presenta la canzone Wake Up, che si classifica al nono posto.

Nell’estate 2019 il rapper annuncia a sorpresa di voler porre fine alla sua carriera, non sentendosi in grado di superare le pressioni a cui era soggetto. Poche settimane dopo però inaspettatamente esce il suo quarto album Libertà, che contiene collaborazioni con Achille Lauro, Neffa, J-Ax e i Boomdabash.

Nel 2020 Rocco domina l’estate con la hit A un passo dalla luna, in feat con Ana Mena. La collaborazione tra i due si rinnova nell’estate del 2021, quando esce il tormentone Un bacio all’improvviso. Nello stesso anno esce anche l’album Rivoluzione.

Negli anni a venire Rocco pubblica una serie di canzoni di successo, tra cui Caramello, Non litighiamo più e Musica italiana.

Rocco Hunt a Sanremo 2025

Nel 2025 Rocco Hunt ci riprova ed entra nel cast di Big del Festival di Sanremo. Stavolta sul palco dell’Ariston il rapper campano presenterà la canzone inedita Mille volte ancora.

Per la quarta serata della kermesse invece, quella delle cover e dei duetti, il cantante si esibirà con Clementino e i due omaggeranno Pino Daniele con la celebre “Yes, I know my way”.

