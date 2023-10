NEWS

Nicolò Figini | 5 Ottobre 2023

Amici 23

Andiamo a scoprire tutte le anticipazioni della terza puntata del pomeridiano di Amici 23, in onda domenica 8 ottobre 2023

Le anticipazioni di Amici 23 l’8 ottobre 2023

Domenica 8 ottobre 2023 andrà in onda la nuova puntata di Amici 23 e il giovedì precedente sono state rilasciate le prime anticipazioni. Nel corso della settimana abbiamo visto gli allievi ricevere dei nuovi compiti.

Partiamo, per esempio, da Marisol la quale ha letto una lettera di Raimondo Todaro. Il maestro la considera molto brava, ma desidera vederla impegnata in qualcosa di diverso dal suo solito stile. Riuscirà a soddisfarla?

Successivamente è stato il turno di Holy Francisco, il quale ha ricevuto un altro compito da Rudy Zerbi. Questo gli ha assegnato un brano di Tiziano Ferro, ma anche questa volta la Pettinelli ha stracciato la lettera.

Non sono mancati anche compiti per Nicholas e Simone. Molta la curiosità anche per la sfida tra Alice e Sarah. Ma partiamo subito con le anticipazioni di domenica 8 ottobre 2023…

Gli ospiti

Tra gli ospiti della terza puntata del pomeridiano torna Annalisa, la quale canta “Ragazza Sola“. .

Insieme a lei anche Virna Toppi.

Questa sarò giudice nella gara di ballo.

Vediamo come sono andate, appunto, le gare…