Gli eliminati di Ballando con le Stelle

Si è appena conclusa la quinta puntata di Ballando con le Stelle, e come ogni settimana anche stasera abbiamo assistito a una diretta infuocata. Nel corso della serata infatti non è mancato un acceso scontro tra Selvaggia Lucarelli e Carolyn Smith. Ma non solo. Proprio la prima giudice ha anche smascherato Dario Cassino, parlando di una telefonata che ci sarebbe stata tra loro. Stasera come se non bastasse c’è stata anche una nuova eliminazione e lasciare il talent show sono stati Giampiero Mughini e Veera Kinnunen.

Ma chi sono le coppie che sono passate alla prossima puntata e chi invece è andato allo spareggio? Grazie ai voti combinati da giuria e voto del pubblico ad accedere alla sesta puntata sono state le seguenti coppie:

A finire allo spareggio sono così stati Giampiero Mughini e Veera Kinnunen, Lorenzo Biagiarelli e Anastasia Kuzmina, e Dario Cassini e Lucrezia Lando. Le tre coppie si sono così esibite nuovamente, tuttavia a essere eliminati da Ballando con le Stelle sono stati proprio Giampiero Mughini e Veera Kinnunen, con il 18% dei voti.

Novella 2000 © riproduzione riservata.