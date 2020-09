Chi è Barbara Bouchet? Età, figlio Alessandro Borghese e Instagram

Conosciamo meglio chi è Barbara Bouchet attraverso le informazioni che la riguardano: età, biografia, famiglia, lavoro, carriera, vita privata, marito, figli, le curiosità, Instagram e tutte le news.

Chi è Barbara Bouchet

Nome e Cognome: Barbara Bouchet (vero nome Bärbel Gutscher)

Data di nascita: 15 agosto 1943

Luogo di Nascita: Reichenberg (Germania, oggi Repubblica Ceca)

Età: 77 anni

Altezza: 1,66 m

Peso: 56 Kg (fonte: chiecosa.it)

Segno zodiacale: Leone

Professione: attrice e personaggio televisivo

Marito: Luigi Borghese (morto nel 2016)

Figli: Alessandro Borghese e Massimiliano Borghese

Tatuaggi: nessuno

Profilo Instagram: @barbara.bouchet.official

Biografia di Barbara Bouchet

Scopriamo qualcosa di più su chi è Barbara Bouchet attraverso la sua biografia. Vero nome Bärbel Gutscher, è nata a Reichenberg (nome tedesco di Liberec) il 15 agosto 1943, ha quindi 77 anni. Del segno zodiacale del Leone, è alta 1,66 e pesa 56 kg. Quando è nata la città faceva parte della Germania, mentre oggi appartiene alla Repubblica Ceca. È la prima di quattro fratelli.

La sua storia famigliare è abbastanza travagliata. Infatti all’epoca della sua nascita la città era popolata in gran parte da tedeschi e faceva parte del Sudetenland, una regione della Cecoslovacchia che era stata annessa alla Germania nel 1938. Quindi alla fine della guerra, la popolazione tedesca in territorio cecoslovacco fu espulsa. Così la famiglia di Barbara fu sfollata in un campo profughi della Germania alleata e poi ottenne un visto per andare negli Stati Uniti. Quindi nel 1956 lei e la sua famiglia si stabilirono in California, prima a Five Points e poi a San Francisco. Ed è in questa città che la Bouchet è cresciuta.

Ed è proprio a San Francisco che Barbara Bouchet ha fatto le sue prime esperienze nel mondo dello spettacolo. Infatti entra nel corpo di ballerini adolescenti The KPIX Dance Party e con loro prese parte a vari show televisivi tra la fine degli anni ’50 e l’inizio degli anni ’60. Poi decise di intraprendere la carriera di attrice.

Lavoro e carriera di Barbara Bouchet

Tra il 1959 e il 1962, Barbara partecipò con il corpo di ballo di cui faceva parte a vari show televisi, poi decise di intraprendere la carriera cinematografica. Si traferì così a Hollywood e cambiò il suo nome in Barbara Bouchet appunto, rendendolo molto più semplice da pronunciare. Nei 10 anni successivi lavorò tra cinema e televisione comparendo anche in un episodio della serie TV Star Trek nella parte dell’aliena Kelinda.

All’inizio degli anni ’70 Barbara decise di tornare in Europa diventando, grazie alla sua bellezza e avvenenza, una delle attrici più apprezzate della prima generazione della commedia sexy all’italiana. Apparve quindi spesso sulle copertine di riviste soft-erotiche e da qui iniziarono le prime apparizioni nella TV italiana. Infatti fu attrice in varie produzioni poliziesche e thriller. La lista dei film in cui ha recitato è lunghissima.

Una volta, però, finito il successo cinematografico, è diventata un personaggio televesivo. Poi dal 1985 si è dedicata al fitness, lanciando una serie di libri e videocassette e aprendo una palestra a Roma. È tornata a recitare e dal 2008 al 2010 è stata la madre di Stella nella fiction Ho sposato uno sbirro. Nel 2015 ha recitato nel film tedesco Das Wetter in geschlossenen Räumen e nel 2020 nell’ultimo film di Checco Zalone Tolo Tolo. Infine è nel casta di Ballando con le stelle 2020.

La vita privata di Barbara Bouchet

Parlando della vita privata di Barbara Bouchet, non tutti sanno che ha un legame particolare con un personaggio della TV decisamente famoso. Barbara, infatti, è stata sposata con il noto imprenditore napoletano Luigi Borghese, venuto purtroppo a mancare nel 2016. E dalla loro relazione sono nati due figli: Alessandro Borghese e Massimiliano Borghese. Sì, avete capito bene, Barbara Bouchet è la madre del noto chef della TV Alessandro Borghese.

Proprio su Alessandro l’attrice ha detto in un’intervista:

Ho chiesto ad Alessandro che cosa gli piacesse fare e lui ha sempre risposto “boh” e per questo l’ho mandato via di casa. In Germania e negli Stati Uniti non esiste che un figlio non sappia che cosa fare e per questo l’ho mandato via di casa. Alla fine, però, è andata bene…molto bene.

Barbara Bouchet ha anche un nipote di 14 anni, figlio di Alessandro. Purtroppo, però, ancora oggi non l’ha mai visto di persona. Proprio lei ha rivelato di aver scoperto di avere un nipote dai giornali.

Barbara Bouchet su Instagram

Ora che conosciamo meglio chi è Barbara Bouchet, come possiamo seguirla sui social network? Il modo migliore è attraverso il suo profilo Instagram che ha poco più di 7 mila e 500 follower. Un numero un po’ basso per la notorietà che ha, ma siamo sicuri che i seguaci aumenteranno.

Si può comunque dire che Barbara è abbastanza social. Ci sono molti post con selfie, scatti di vacanze, scoprattuto al mare. E trovamo anche tanti e video e foto anche riguardanti il suo passato. In questo modo potete vedere com’era da giovane: una donna splendida!

Ultimamente non mancano le foto e i video di lei a Ballando con le stelle in compagnia del suo maestro e non solo. E a tal proposito possiamo vederla mentre fa le prove in attesa dell’inizio del programma. Si capisce già la sua bravura, dato che ha un passato nella danza.

Barbara Bouchet a Ballando con le stelle 2020

Per l’edizione 2020 di Ballando con le stelle, tra i concorrenti è stata scelta anche Barbara Bouchet. La nota attrice nel programma di Milly Carlucci balla in coppia con Stefano Oradei. Sappiamo già che non avrà difficoltà in questa nuova avventura, poiché da giovanissima è stata ballerina.

L’edizione del programma sarebbe dovuta iniziare a fine marzo, ma con l’emergenza Covid è stato tutto rimandato. Quindi l’inizio è fissato per sabato 19 settembre in prima serata su Rai1.

Ecco la lista dei concorrenti di Ballando con le stelle 2020:

Questa invece la lista dei ballerini professionisti:

Chi vincerà questa edizione di Ballando con le stelle?

Novella 2000 © riproduzione riservata.