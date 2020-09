Chi è Tullio Solenghi? Età, altezza, figli, moglie e Instagram

Conosciamo insieme tutto ciò che c’è da sapere sull’attore e comico Tullio Solenghi, concorrente di Ballando Con Le Stelle 2020: l’età, l’altezza, la carriera e programmi TV, la vita privata con moglie e figli e dove seguirlo su Instagram e social.

Chi è Tullio Solenghi?

Nome e Cognome: Tullio Alberto Solenghi

Data di nascita: 21 marzo 1948

Luogo di Nascita: Genova

Età: 72 anni

Altezza: 1 metro e 78 centimetri

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: Ariete

Professione: Attore, comico, regista teatrale, imitatore

Moglie: Laura Fiandra

Figli: Alice e Margherita

Tatuaggi: Tullio non dovrebbe avere tatuaggi.

Profilo Instagram: @tulliosolenghiofficial

Tullio Solenghi età, biografia e altezza

Ecco alcuni cenni della biografia dell’attore. In che anno è nato Tullio Solenghi? Il comico è del 1948 (il giorno è il 21 marzo) e la sua città natale è Genova. L’età del regista attualmente è di 72 anni.

Non conosciamo il peso, ma sappiamo quella che è l’altezza di Tullio. È alto, infatti, 1 metro e 78 centimetri.

Tra le altre informazioni della sua biografia, ci sono alcune curiosità sulla sua famiglia. La madre si chiamava Luigia e il padre Guido. Tra l’altro Tullio ha anche un fratello più piccolo di nome Claudio.

Vita privata: moglie e figli

Cosa sappiamo della vita privata di Tullio Solenghi? Purtroppo non si conosce tantissimo poiché l’attore è davvero molto riservato e ci tiene particolarmente alla sua privacy.

Sua moglie è Laura Fiandra, con la quale ha avuto due figlie, che si chiamano Alice e Margherita. Quanti anni hanno le figlie di Tullio Solenghi? Da quel che sappiamo Margherita è nata 1982 e dunque ha 38 anni, mentre Alice è del 1984, quindi ha 36 anni.

Molti utenti della rete si chiedono anche dove vive Tullio. L’attore da quel che sappiamo ormai vive a Roma da tantissimi anni.

Carriera

La passione per il teatro in Tullio Solenghi è nata fin quando era un bambino. Questo l’ha così spinto all’età di 17 anni a iscriversi al Teatro Stabile di Genova.

Il vero è proprio esordio, però, è stato nel 1970, quando Tullio Solenghi ha recitato in Madre Coraggio e i suoi figli. Il debutto televisivo avviene con Pippo Baudo nel programma Chi, successivamente nel 1979 hanno condiviso l’esperienza di Luna Park. A seguire nel 1981 in Gran Canal con Corrado. L’anno successivo la svolta. È nel 1982 che ha Tullio formato Il Trio storico insieme a Massimo Lopez e Anna Marchesini. I loro primi lavori sono stati Helzapoppin su Radio 2 e trasmissioni come Tastomatto e Domenica In.

Proseguendo la cronologia della sua carriera ci spostiamo al 1986 quando insieme al Trio ha fatto parte dei Fantastico 7 e a tre edizioni del Festival di Sanremo. Il successo l’hanno raggiunto poi con la parodia de I promessi sposi e altri spettacoli come Allacciare le cinture di sicurezza e In principio era Il Trio.

Nel 1994 Tullio Solenghi ha dato il via alla sua carriera da solista e ha dato la voce a Scar, personaggio del film Il re leone. Successivamente ha recitato in La rossa del Roxy Bar e ha condotto nuovamente Domenica In.

Proseguendo la lettura dell’articolo ecco tutte le trasmissioni a cui ha lavorato Tullio in questi anni di carriera…

Programmi TV con Tullio Solenghi

Ecco tutti i programmi TV a cui Tullio Solenghi ha partecipato insieme al suo amato trio:

Tastomatto (1985)

(1985) Domenica In (1985-1986)

(1985-1986) Festival di Sanremo (1986, 1987, 1989)

(1986, 1987, 1989) Fantastico (1986-1987)

(1986-1987) Viva Colombo (1991)

(1991) In principio era Il Trio (1993)

(1993) Non esiste più la mezza stagione (2008)

Ma non solo, perché l’attore ha preso parte a varie trasmissioni anche in singolare, ecco quali:

Chi (1976)

(1976) Secondo voi (1977-1978)

(1977-1978) Luna Park (1979)

(1979) Gran Canal (1981)

(1981) La rossa del Roxy Bar (1995)

(1995) Striscia la notizia (1997-1998, 2005)

(1997-1998, 2005) Domenica In (1998-1999)

(1998-1999) Convenscion (2000-2001)

(2000-2001) Quelli che il calcio (2001-2002)

(2001-2002) David di Donatello (2007-2008, 2010-2012, 2015)

(2007-2008, 2010-2012, 2015) Gli italiani hanno sempre ragione (2015)

(2015) Il boss dei comici (2015)

(2015) Tale e quale show (2016)

(2016) Music Quiz (2016)

(2016) 60 Zecchini (2017)

(2017) Miss Italia (2018)

(2018) Ballando con le stelle (2020)

Dove seguire Tullio Solenghi: Instagram e social

È possibile seguire Tullio Solenghi sulle pagine social? Purtroppo l’attore non è presente su tutte le piattaforme, manca ad esempio sia su Twitter che su Facebook.

Mentre è su Instagram è presente l’unico account disponibile, dov’è allegato anche il sito ufficiale del comico. Qui condivide tantissimi contenuti in compagnia di amici e non solo e ci sono tanti ricordi insieme all’indimenticabile Trio.

Tullio Solenghi a Ballando Con Le Stelle

Con grande entusiasmo, come raccontato al settimanale Vero, Tullio Solenghi ha accettato con grande entusiasmo la proposta di Milly Carlucci di partecipare a Ballando Con Le Stelle 2020. L’attore ha dichiarato che in qualsiasi cosa fa ci mette sempre tanta leggerezza, a suo dire importantissima per affrontare la vita:

”In qualsiasi approccio metto un po’ di leggerezza, secondo me è una delle ricette di sopravvivenza più efficaci”.

Ha detto Tullio alla rivista, che ha poi parlato della nuova esperienza a Ballando con Le Stelle:

” Mi butto in questa nuova avventura con la determinazione di fare nel miglior modo possibile. Avremmo dovuto andare in onda lo scorso marzo, ma a causa della pandemia il programma è rimasto bloccato, come molte altre situazioni […] è importante che ci sia un ritorno a qualcosa che rappresenti un momento di sorriso e di divertimento tutto il negativo che abbiamo alle spalle”.

Da sempre, tra l’altro, il ballo è stata una grande passione di Tullio Solenghi, come da lui stesso confermato:

”La danza poteva essere uno dei tanti sogni della mia vita. Quella classica, poi, mi ha sempre incantato. Mi tengo stretto, però, il teatro […]. L’attore completo dovrebbe anche saper cantare e ballare”

Ed è proprio così che è nata quindi la sua partecipazione a Ballando con Le Stelle 2020. Qui al suo fianco ci sarà, come sua insegnante personale Maria Ermachkova. Tra l’altro gli scommettitori danno l’attore come vincitore del programma. Sarà davvero così? Intanto conosciamo tutti i protagonisti…

Concorrenti e Maestri di Ballando Con Le Stelle 2020

In totale sono 13 i protagonisti della nuova edizione di Ballando Con Le Stelle 2020. Ecco l’elenco completo, partendo dagli aspiranti ballerini:

Tra i maestri di Ballando che accompagneranno i concorrenti, troveremo invece:

Solo una coppia però riuscirà ad ottenere la vittoria finale. Tullio Solenghi riuscirà a sbaragliare la concorrenza? A lui, così come agli altri suoi compagni d’avventura, facciamo il nostro più sincero in bocca al lupo.

