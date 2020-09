Chi è Antonio Catalani detto Holaf? Età, opere, fidanzata e Instagram

Tutto quello che c’è da sapere su Antonio Catalani detto Holaf, dal chi è, all’età, alle opere, alla vita privata fino a dove seguirlo su Instagram.

Chi è Antonio Catalani?

Età e biografia

Antonio Maria Catalani, detto Holaf, è nato a Roma il 20 Giugno del 1988 e ha dunque 32 anni di età. La sua grande passione è sempre stata la pittura, anche grazie alla famiglia da cui proviene. Sia la madre, sia il nonno, sia il bisnonno infatti erano degli artisti.

Sin da giovane, dunque, Antonio vive l’aria dell’arte come qualcosa di essenziale nella vita, visto che la respira ogni giorno. Il nome d’arte che Antonio ha scelto è Holaf e le sue opere principali sono delle pitture.

Oltre alla pittura, però, Holaf ha anche la passione per la recitazione. Ha infatti frequentato due accademie per approfondire le doti recitative. Tra le passioni c’è anche la fotografia, non a caso a volte si presta anche come modello.

Scopriamo tutto quello che c’è da sapere sulla sfera sentimentale di Antonio Catalani.

Antonio Catalani Holaf è fidanzato?

Antonio Catalani, detto Holaf, è fidanzato con Caterina Zanardi Landi e i due stanno insieme da diverso tempo.

Per il resto della vita privata di Antonio non si conosce molto, visto che è molto riservato in merito. La maggior parte delle informazioni possono essere trovate nel suo profilo Instagram, social su cui condivide molto della propria vita.

Opere e carriera

Antonio Catalani è un pittore di successo ed è meglio conosciuto con lo pseudonimo Holaf. I suoi dipinti sono molto colorati e caratterizzati da tratti decisi. Antonio, oltre a essere un pittore è anche un attore di teatro. Sin da piccolo ha cercato di esprimere tutto se stesso in ciò che faceva, sia nell’arte che nella recitazione.

Molti apprezzano le sue opere e l’aggressività nelle tele riesce a catturare l’attenzione di chi le guarda. Holaf si definisce un artista che non ama le barriere, infatti solitamente i suoi dipinti hanno come tema l’anarchia e la continua protesta giovanile. Antonio trae ispirazione dai molti viaggi che fa, infatti parecchi quadri derivano dalle sue tante esperienze fatte in giro per il mondo.

Holaf, pur essendo molto bravo, non ha mai frequentato accademie o preso parte a corsi di insegnamento. Tutto quello che sa lo ha imparato da autodidatta, anche grazie alla famiglia di artisti. Poco tempo fa Antonio ha tenuto la sua prima mostra in cui ha esposto le opere al pubblico. Il vernissage si è tenuto presso la galleria Tibaldi. Tra i presenti c’è stato anche lo scrittore Erri De Luca, che su di Holaf ha detto:

“Nelle sue opere c’è una rissa irrisolta, attraverso la raffigurazione. La esprime, ma non se ne libera, perché sente di non consistere in quelle opere. E malgrado la sua insoddisfazione in quei quadrati al muro si vede la mano sicura di chi possiede un mezzo e lo piega al suo pensiero e istinto. Ribolle eppure governa la materia che gli da alla testa, ha volontà di conoscere i suoi limiti, ma i propri si esplorano solo a rischio di sbandare”

Antonio Catalani Holaf a Ballando con le Stelle 2020

Antonio Catalani è uno dei concorrenti di Ballando con le Stelle 2020. Si tratta della sua prima esperienza televisiva. Il talent show di Rai 1 come sappiamo sarebbe dovuto andare in onda la scorsa primavera. Tuttavia a causa dello scoppio della pandemia la trasmissione è stata rimandata, ma finalmente sabato 19 settembre andrà in onda la prima puntata di Ballando con le Stelle 2020.

Ben 13 saranno i concorrenti che si metteranno alla prova con questa nuova sfida e tra essi ci sarà anche Holaf. La conduttrice gareggerà insieme a Tove Villfor, e in queste settimane i due si stanno duramente allenando per essere in forma perfetta.

Scopriamo ora dove poter seguire Antonio Catalani su Instagram.

Antonio Catalani Instagram e social

Antonio Catalani ha un profilo Instagram (@antonio.catalani) che utilizza molto ed è seguito da più di 19mila follower.

Qui condivide molto della sua vita: dalle proprie opere d’arte, al suo lavoro come modelli, fino a momenti con gli amici. Non solo, ma Holaf pubblica spesso degli scatti insieme alla sua fidanzata Caterina. Essendo un modello, non mancano anche foto del proprio fisico e di scatti professionali. Antonio ha la passione della fotografia ed è per questo che il suo account è molto attivo. Non mancano paesaggi mozzafiato e scorci meravigliosi scattati durante i tanti viaggi.

Oltre al proprio profilo personale, Antonio Catalani ha anche un profilo social dedicato esclusivamente all’arte e seguito da più di 500 followers (@holaf_amc). Qui condivide esclusivamente ciò che riguarda il lato artistico, quindi le sue opere e i suoi traguardi personali come Holaf.

Negli ultimi giorni Antonio ha condiviso la sua gioia di partecipare a Ballando con le Stelle, pubblicando una foto insieme a Tove Villfor, nuova maestra professionista del talent. Ecco cosa ha scritto:

“-1 a Ballando con le Stelle 2020. Lei è Tove Villfor e come vedete è molto tranquilla, mentre io no!”

