Tutto quello che c’è da sapere su Ninetto Davoli: chi è, moglie, figli, Pier Paolo Pasolini e dove seguirlo su Instagram.

Chi è Ninetto Davoli

Nome e Cognome: Giovanni Davoli

Data di nascita: 11 ottobre 1948

Luogo di Nascita: San Pietro a Maida (Catanzaro)

Età: 72 anni

Altezza: Non disponibile

Peso: Non disponibile

Segno zodiacale: Bilancia

Professione: Attore

Fidanzata: Ninetto è sposato con Patrizia

Figli: Due, Pier Paolo e Guido

Tatuaggi: Ninetto non ha tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @davolininetto

Età e biografia

Giovanni Davoli, noto come Ninetto Davoli, è nato a San Pietro a Maida, in provincia di Catanzaro l’11 ottobre del 1948. Ha dunque quasi 72 anni di età. Dopo la sua nascita, la famiglia di Ninetto si è trasferita a Roma ed è qui che ha passato la sua infanzia. Fin da giovane ha mostrato una grande passione per la recitazione e le sue doti vengono notate anche da Pier Paolo Pasolini.

Sarà proprio quest’ultimo ad affidargli un ruolo come comparsa nel film “Il Vangelo secondo Matteo“, anche per testare le reali doti di Ninetto. L’attore grazie a questa esperienza ha capito che avrebbe voluto percorrere quella strada e di conseguenza inizia una brillante carriera. La grande amicizia con Pier Paolo Pasolini è stata il punto di svolta, i due sono sempre rimasti in contatto fino alla tragica morte di lui. È stato proprio Ninetto Davoli a dover fare il riconoscimento della salma.

Per l’attore è stato un momento difficile da superare e anche a livello artistico è rimasto fermo per qualche periodo. Dopo un po’ di tempo, però, Ninetto si è fatto forza e ha continuato con il suo lavoro, affermandosi sempre di più.

Ninetto Davoli vita privata

Ninetto Davoli si è sposato nel 1973 con sua moglie Patrizia. La coppia ha due figli: Pier Paolo e Guido.

Non si hanno molte informazioni sulla sua sfera sentimentale, poiché Ninetto è una persona molto riservata che tiene alla propria vita privata.

Carriera: Film e sodalizio con Pier Paolo Pasolini

Ninetto Davoli ha recitato al fianco di grandissimi personaggi storici del cinema italiano, è perciò riconosciuto come uno dei migliori attori dello scorso secolo. Da Totò a Pier Paolo Pasolini, Ninetto si è imposto come uno dei migliori attori in circolazione del Bel Paese. Tra i film in cui ha recitato, dunque ci sono:

Il vangelo secondo Matteo (1964)

Uccellacci e uccellini (1966)

La Terra vista dalla Luna, episodio di Le streghe (1966)

Requiescant (1967)

Edipo Re(1967)

Che cosa sono le nuvole?, episodio di Capriccio all’italiana (1968)

Teorema (1968)

Partner (1968)

La sequenza del fiore di carta, episodio di Amore e rabbia (1969)

Porcile (1969)

Ostia (1970)

Il Decameron (1971)

Er più – Storia d’amore e di coltello (1971)

S.P.Q.R. (1972)

Abuso di potere (1972)

Anche se volessi lavorare, che faccio? (1972)

I racconti di Canterbury (1972)

Storia di fifa e di coltello – Er seguito d’er più (1972)

Il maschio ruspante (1972)

La Tosca (1973)

Storia de fratelli e de cortelli (1973)

Storie scellerate (1973)

Una matta, matta, matta corsa in Russia (1973)

La signora è stata violentata! (1973)

Maria Rosa la guardona (1973)

Appassionata (1974)

Pasqualino Cammarata… capitano di fregata (1974)

Il fiore delle mille e una notte (1974)

Amore mio, non farmi male (1974)

Il lumacone (1974)

Qui comincia l’avventura (1975)

Il vizio ha le calze nere (1975)

Frankenstein all’italiana (1975)

Film dopo la morte di Pasolini

Dopo la morte dell’amico Pier Paolo Pasolini, Ninetto Davoli ha comunque continuato a recitare con altri mostri sacri del cinema:

Amore all’arrabbiata (1976)

L’Agnese va a morire (1976)

Spogliamoci così, senza pudor (1976)

Casotto (1977)

No alla violenza (1977)

Malabestia (1978)

La liceale seduce i professori (1979)

Maschio, femmina, fiore, frutto (1979)

Le buone notizie, regia di Elio Petri (1979)

Il cappotto di Astrakan (1980)

Il minestrone (1981)

Il cuore del tiranno (1981)

Il conte Tacchia (1982)

Occhei, occhei (1983)

Marie Ward – Zwischen Galgen und Glorie (1985)

Momo (1986)

Animali metropolitani (1987)

La ragazza del metrò (1988)

Le rose blu (1990)

L’anno prossimo vado a letto alle dieci (1995)

I magi randagi (1996)

Cinématon (1997)

Una vita non violenta (2000)

Uno su due (2007)

Cemento armato (2007)

Partacce (2008)

Scontro di civiltà in un ascensore a Piazza Vittorio (2010)

Tutti al mare (2011)

Fiabeschi torna a casa (2012)

Felice chi è diverso (2014)

Pasolini (2014)

Senza nessuna pietà (2014)

Uno anzi due (2015)

Natale a Londra – Dio salvi la regina (2016)

Ma vediamo quali sono le sue esperienze televisive.

Serie e programmi tv

Per quanto riguarda la televisione, invece, Ninetto Davoli ha preso parte a molte serie tv. Da “Le avventure di Calandrino e Buffalmacco” fino a “Il vigile Urbano“. Non solo, Ninetto ha interpretato anche il ruolo di “Gigetto” nel celeberrimo Carosello degli anni ’70.

Poi ancora, Ninetto Davoli ha preso parte a “Rino Gateano – Ma il cielo è sempre più blu“, “Crimini: Mork e Mindy” e “Gli ultimi del paradiso“. Tra le serie di successo, è dunque apprezzabile anche il suo ruolo sia in un episodio di “Romanzo Criminale – La serie“, sia in “Un medico in famiglia 6“.

Gli ultimi suoi lavori televisivi riguardano dunque “È arrivata la felicità” e “Una casa nel cuore“.

Chi è Ninetto Davoli: dove seguirlo su Instagram

Ninetto Davoli ha un profilo Instagram (@davolininetto) aperto da poco tempo, dunque in occasione dell’avvio di Ballando con le Stelle.

Ha poco più di 400 followers, tuttavia questo è dovuto anche al fatto che la prima foto risale al 30 agosto. Sul suo profilo condivide perlopiù ricordi legati ai grandi maestri del cinema e molti post dedicati a Ballando con le Stelle. Nonostante sia da poco sui social, ama comunque mostrare i propri progressi del nuovo percorso su Rai 1.

Ninetto si sta preparando per l’avvio del programma, insieme alla maestra Ornella Boccafoschi. Sarà lui ad aggiudicarsi la vittoria del talent?

Ma scopriamo chi saranno i concorrenti e i maestri di Ballando con le Stelle 2020.

Ninetto Davoli a Ballando con le Stelle 2020

Ninetto Davoli è uno dei concorrenti della nuova edizione di Ballando con le Stelle. Il talent show di Rai 1 come sappiamo sarebbe dovuto andare in onda la scorsa primavera. Tuttavia a causa dello scoppio della pandemia la trasmissione è stata rimandata, ma finalmente sabato 19 settembre andrà in onda la prima puntata di Ballando con le Stelle 2020.

Ben 13 saranno i concorrenti che si metteranno alla prova con questa nuova sfida e tra essi ci sarà anche Ninetto Davoli. La conduttrice gareggerà insieme a Ornella Boccafoschi, e in queste settimane i due si stanno duramente allenando per essere in forma perfetta.

I concorrenti e i maestri di Ballando con le Stelle 2020

Oltre Ninetto Davoli a partecipare a Ballando con le Stelle 2020 in qualità di concorrenti ci saranno anche altri vip.

A prendere parte a Ballando con le Stelle 2020 in qualità di maestri professionisti saranno invece:

