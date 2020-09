Chi è Tinna Hoffmann? Età, carriera, fidanzato e Instagram

Conosciamo meglio chi è Tinna Hoffmann, ballerina di Ballando con le stelle, attraverso le informazioni che la riguardano: età, biografia, lavoro, carriera, vita privata, fidanzato, le curiosità, Instagram e tutte le news.

Chi è Tinna Hoffmann?

Nome e Cognome: Tinna Hoffmann

Data di nascita: 21 gennaio 1983

Luogo di Nascita: Arhus (Danimarca)

Età: 37 anni

Altezza: 1,73 m

Peso: 54 Kg (fonte: chiecosa.it)

Segno zodiacale: Acquario

Professione: ballerina e personaggio televisivo

Fidanzato: Fabio Modica

Tatuaggi: nessuno visibile

Profilo Instagram: @tinnahoffmann

Profilo Instagram della scuola: @thebestdance_sarzana

Biografia e vita privata di Tinna Hoffmann

Scopriamo qualcosa in più su chi è Tinna Hoffmann, conosciuta dal pubblico televisivo italiano per essere una delle ballerine professioniste di Ballando con le stelle, ma molto famosa anche in Danimarca, attraverso la sua biografia e la vita privata. Tinna è nata il 21 gennaio 1983, ha quindi 37 anni, ad Arthus, in Danimarca. Oggi però vive in Italia, a Sarzana per la precisione. Del segno zodiacale dell’Acquario, è alta 1,73 m e pesa circa 54 kg.

Amante della danza sin da piccola, ha iniziato a studiare questa disciplina in tenera età, partecipando alla sua prima gara di ballo all’età di otto anni. A 14 anni è arrivata terza al campionato danese nella categoria junior. E due anni dopo ha iniziato a compete in gare in Germania ed in Inghilterra. Verso i 18 anni di età ha intrapreso anche la carriera di modella, ma poi l’ha totalmente abbandonata per dedicarsi esclusivamente al ballo.

Tinna Hoffmann ha studiato al Liceo Scientifico e, una volta presa la maturità, si è traferita in Italia. Qui ha conosciuto il ballerino Fabio Modica e insieme hanno deciso di fare coppia sia nel ballo che nella vita. Purtroppo Tinna è molto riservata, quindi non conosciamo altro della sua vita privata. Non sappiamo neanche se ha avuto altre relazioni e con chi prima di Fabio.

A tutto questo possiamo aggiungere che Tinna è molto conosciuta in Danimarca, suo Paese di origine. Infatti, oltre ad essere ballerina, è anche influencer. Inoltre ama tantissimo viaggiare e visitare ogni volta posti nuovi.

La carriera di Tinna Hoffmann

Come detto, Tina Hoffmann è nel mondo della danza sin dalla tenera età e ha dimostrato il suo immenso talento da campionessa facendosi notare e vincendo vari campionati prima in Danimarca e poi in altre nazioni europee.

Dopo l’arrivo in Italia e aver fatto la conoscenza di Fabio Modica, ha partecipato in coppia con lui a varie competizioni sia in Italia che all’esterno. In particolare, Tinna e Fabio nel 2008 sono riusciti a raggiungere la semifinale al concorso Rising Star Uk e International. Inoltre si sono laureati vice campiono italiani al South America Show Dance. L’anno successivo hanno partecipato anche alle finali dei campionati mondiali di danza. Dal 2006 è ballerina professionista in alcune edizioni di Ballando con le stelle.

Oggi Tinna, oltre ad essere ballerina professionista continuando a partecipare a competizioni internazionali, è anche insegnante e non solo in TV. Infatti a Sarzana ha aperto una scuola di danza, insieme al fidanzato Fabio Modica, dove allena giovani talenti.

Tinna Hoffmann a Ballando con le stelle 2020

Dal 2006 Tinna Hoffmann è una dei ballerini professionisti del programma di Milly Carlucci Ballando con le stelle. A differenza di altri ballerini, però, non ha partecipato a tutte le edizioni, o quasi, del talent show. Infatti lei ha solo partecipato sporadicamente, facendo presenza in sole due edizioni e adesso anche in quella del 2020. Tinna nel 2006 ha ballato con la star di Beautiful Sean Kanan, poi è tornata nel 2010 in coppia con l’ex schermitore Stefano Pantano.

Tinna è stata richiamata all’ultimo minuto anche per l’edizione 2020 di Ballando con le stelle. Infatti, dopo che il ballerino Samuel Peron è risultato positivo al Covid-19, Tinna Hoffmann lo ha sostituito nelle lezioni con Rosalinda Celentano. E le ultime news riferiscono che le due balleranno insieme anche nella prima puntata e in generale fino a quando non ci sarà per Peron il doppio tampone negativo.

L’edizione del programma sarebbe dovuta iniziare a fine marzo, ma con l’emergenza Covid è stato tutto rimandato. Quindi l’inizio è fissato per sabato 19 settembre in prima serata su Rai1.

Tinna Hoffmann sui social network

Ora che conosciamo meglio chi è Tinna Hoffmann, come possiamo seguirla sui social network? Intanto esiste la pagina Instagram della sua scuola di danza a Sarzana in cui ci sono tantissime foto sue e del fidanzato, ma anche video e foto dei suoi talentuosi allievi.

Per quanto riguarda invece il suo profilo Instagram personale, come detto lei è molto attiva sui social ed è anche influncer. Ed infatti qui ha un seguito che si sta avvicinando piano piano ai 30 mila follower. Siamo sicuri che questo numero aumenterà abbastanza in fretta.

Qui troviamo tantissimi scatti di Tinna, soprattutto foto professionali che prediligono pose di danza. Ma ci sono anche scatti di vita quotidiana e ovviamente sponsorizzazioni, essendo influencer. Ultimamente posta molti video e foto riguardanti Ballando con le stelle e le lezioni che sta tenendo con Rosalinda Celentano.

Nelle storie in eveidenza, invece, oltre a tutto ciò che riguarda il programma di Milly Carlucci, ci sono le sue esibizioni. Partecipando ancora a varie gare italiane e internazionali, possiamo quindi trovare le esibizioni ai vari campionati in coppia con il fidanzato Fabio Modica.

