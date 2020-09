Chi è Rosalinda Celentano? Età, biografia, carriera e Instagram

Conosciamo meglio chi è Rosalinda Celentano attraverso le informazioni che la riguardano: età, biografia, famiglia, lavoro, carriera, vita privata, le curiosità, Instagram e tutte le news.

Chi è Rosalinda Celentano?

Nome e Cognome: Rosalinda Celentano

Data di nascita: 15 luglio 1968

Luogo di Nascita: Roma

Età: 52 anni

Altezza: 1,73 m

Peso: non disponibile

Segno zodiacale: Cancro

Professione: attrice ed ex cantante

Genitori: Adriano Celentano e Claudia Mori

Fratelli: Rosita Celentano e Giacomo Celentano

Tatuaggi: nessuno visibile

Profilo Instagram: @rosalinda.celentano

Biografia e vita privata di Rosalinda Celentano

Scopriamo qualcosa in più su chi è Rosalinda Celentano attraverso le informazioni che abbiamo sulla sua biografia e vita privata. Rosalinda è nata a Roma il 15 luglio 1968, sotto il segno zodiacale del Cancro ed ha 52 anni. Alta 1,73 m, è la figlia dei cantanti Adriano Celentano e Claudia Mori. Ha anche due fratelli che sono Rosita Celentano e Giacomo Celentano, lei è la più piccola. È anche cugina della maestra di danza, presenza fissa ad Amici, Alessandra Celentano.

Parlando invece della vita sentimentale, dobbiamo dire che Rosalinda Celentano è una persona molto riservata, infatti siamo a conoscenza di poche sue relazioni e storie d’amore. Dichiaratamente omosessuale, ha avuto una lunga relazione, dal 2010 al 2014 con l’attrice Simona Borioni ed infatti si sono mostrete insieme in molte uscite pubbliche anche in occasione di eventi. Alcuni rumor dicono che la fine della storia sia stata causata dalla dipendenza da alcol da parte di Rosalinda. Il gossip l’ha voluta anche vicina a Monica Bellucci con un breve flirt, ma ciò non è mai stato confermato. Sembra invece che tra le due ci sia sempre stato un forte legame di amicizia. In questo momento sembra essere single, ma non ci sono conferme a riguardo.

Parlando sempre della sua vita privata, nel 2008 Rosalinda ha avuto un importante intervento chirurgico all’utero di cui ha parlato in alcune interviste raccontando la sua storia. Poi in una puntata di Storie italiane ha rivelato di aver sofferto di depressione ed è riuscita ad uscire da questo momento terribile e difficilissimo grazie alla presenza delle persone a lei più chiare, tra cui l’attrice Euridice Axen.

La carriera di Rosalinda Celentano

Parlando invece del lavoro e la conseguente carriera di Rosalinda Celentano, dobbiamo dire che lei ha iniziato nel mondo della musica per seguire le orme del padre. Infatti dopo aver finito le scuole, nel 1990 ha intrapreso la carriera come cantante col solo nome Rosalinda e partecipando al Festival di Sanremo con il brano L’età dell’oro. Qui ha raggiunto la finale nella sezione Giovani. Nel 1991 ha vinto l’ultima edizione della sezione Disco Verde del Festivalbar con la canzone Quanti treni, tratta dal suo unico album della carriera Rosalinda. Nel 1994 ha condotto per Supersix il programma VideoOne.

Dopo questo inizio canoro, Rosalinda ha deciso di dedicarsi principalmente alla recitazione impegnandosi con tutta se stessa. Ed infatti è stata diretta da tantissimi registi famosi, come ad esempio Pino Quartullo, Giuseppe Bertolucci, Wilma Labate e Renato De Maria. E nel 2002 ha vinto il Globo d’oro come miglior attrice esordiente per il film Paz!. Nel novembre dello stesso anno è stata madrina e presentatrice della prima edizione del Premio Etruria Cinema, dedicato totamente al cinema realizzato dalle donne.

Il grandissimo successo di Rosalinda Celentano, dimostrando tutta la sua bravura, è arrivato nel 2004 con il film La passione di Cristo. Mel Gibson, infatti, la scelse per il ruolo di Satana. Ciò la fece vincere al Global Festival Film di Ischia. Ed ottenne una nomination ai Nastri d’argento 2005 come miglior attrice non protagonista. Negli anni successivi ha continuato a recitare tra cinema, televisione e teatro. Nel 2008 ha fatto parte del cast di Cash, viaggio di una banconota. Mentre nel 2010 è stata in tournée con l’opera teatrale Le quattro sorelle.

Essendo appassionata di pittura e scultura, ha anche realizzato alcune opere d’arte. Inoltre è comparsa in un paio di videoclip musicali. Stiamo parlando del videoclip Kamasutra di Paola & Chiara e del videoclip Pazzo di lei di Biagio Antonacci. Nel 2020 è concorrente di Ballando con le stelle.

Rosalinda Celentando a Ballando con le stelle 2020

Per l’edizione 2020 di Ballando con le stelle, tra i concorrenti è stata scelta anche Rosalinda Celentano. Nel programma di Milly Carlucci l’attice avrebbe dovuto ballare in coppia con Samuel Peron. Purtroppo il ballerino è risultato positivo nelle scorse settimane al Covid-19 e quindi si è messo in isolamento. Poiché Rosalinda non è risultata positiva, ha continuato le sue lezioni e in questo caso è in coppia con la ballerina Tinna Hoffmann. Più avanti vedremo se tornerà Samuele Peron o continuerà a ballare e gareggiare in coppia con Tinna Hoffmann. Peron ha comunque sempre seguito tramite video tutte le lezioni.

L’edizione del programma sarebbe dovuta iniziare a fine marzo, ma con l’emergenza Covid è stato tutto rimandato. Quindi l’inizio è fissato per sabato 19 settembre in prima serata su Rai1.

Rosalinda Celentano su Instagram

Adesso che abbiamo conosciuto meglio chi è Rosalinda Celentano, come possiamo seguirla sui social network? Il modo migliore è sicuramente attraverso il suo profilo Instagram che al momento non arriva a mille follower.

L’attrice, infatti, ha cambiato il suo profilo social appena una settimana fa e il primo post pubblicato è del 10 settembre. Quindi l’account contiene pochi post, ma che rappresentano totalmente Rosalinda. Sicuramente adesso il numero tornerà a salire.

Ultimamente, com’è ovvio che sia, Rosalinda sta pubblicando soprattutto molti post riguardanti Ballando con le stelle. Troviamo anche i video con la maestra Tinna Hoffman mentre fanno le prove per il talent show di Rai1 e alcuni scatti di presentazione. Ha amche pubblicato alcune vecchie foto, tra queste quella nelle vesti di Satana in La passione di Cristo.

