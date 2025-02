Le informazioni su Marcella Bella che riguardano la sua biografia, le canzoni, i programmi e tutto quello che ha fatto in carriera

Marcella Bella è una delle cantanti italiane più famose e molto apprezzata dal pubblico. Ecco che quindi andiamo a conoscerla meglio parlando di tutto quello che riguarda la vita privata e la carriera.

Chi è Marcella Bella

Nome e cognome: Giuseppa Marcella Bella

Data di nascita: 18 giugno 1952

Luogo di nascita: Catania

Età: 72 anni

Segno zodiacale: Gemelli

Professione: cantante

Marito: Marcella è sposata con Mario Merello

Figli: Marcella ha tre figli

Tatuaggi: Marcella non ha tatuaggi

Profilo Instagram: @marcellabella.official

Marcella Bella età, altezza e biografia

Di dov’è e dove vive Marcella Bella, quanti anni ha e quali sono le informazioni sulla sua biografia? Nome completo Giuseppa Marcella Bella, è nata a Catania il 18 giugno 1952. Ha quindi 72 anni di età ed è del segno zodiacale dei Gemelli. Non abbiamo informazioni sulla sua altezza e sul suo peso. Parlando di tatuaggi, non pare averne sul suo corpo.

Per quanto riguarda la famiglia, ha un fratello anche lui famoso che si chiama Gianni Bella. Che lavoro fa? Lui è cantautore e compositore. Riguardo, invece, gli studi di Marcella non abbiamo informazioni.

Marcella Bella è sempre stata appassionata di musica tanto che ha iniziato già nel 1965, all’età di 13 anni, a partecipare ai primi concorsi di musica. In questi concorsi è risultata spesso prima o comunque nelle prime posizioni. Ma a causa del suo spiccato accento siciliano ha faticato ha trovare un’etichetta discografica per un contratto.

La vita privata di Marcella Bella

Parlando della vita privata e sentimentale di Marcella Bella, abbiamo varie informazioni. Nel 1973 ha avuto una relazione con Red Canzian (che era appena entrato come bassista nei Pooh). La storia tra loro è durata un anno.

Oggi Marcella Bella è sposata con Mario Merello. I due si sono conosciuti nel 1979 e si sono sposati nel 1989. Le e il marito hanno tre figli: Giacomo (nato nel 1980), Carolina (nata nel 1991) e Tommaso (nato nel 1992).

Alcuni si chiedono che malattia ha avuto Marcella Bella. In realtà lei non è stata malata, ma lo è stato il fratello Gianni Bella. Nel 2010, infatti, fu colpito da un ictus e la cantante ha passato un periodo davvero difficile fatto di preoccupazioni per le condizioni di salute del fratello. Infatti decise anche di smettere di cantare per stargli vicino.

Nella vita di Marcella Bella c’è anche un periodo in cui si è dedicata all’attività politica. In occasione delle elezioni europee del 2004 la cantante si candidò nelle liste di Alleanza Nazionale, ma non venne eletta. Ottenne comunque circa 22.000 preferenze.

Dove seguire Marcella Bella: Instagram e social

Curiosi di seguire Marcella Bella sui social? E allora vi indichiamo subito il suo profilo Instagram che ha oltre 88 mila follower.

Qui pubblica in particolare contenuti inerenti la sua carriera e i suoi lavori.

Carriera di Marcella Bella

La carriera musicale di Marcella Bella è iniziata nel 1969 con l’incisione del suo primo 45 giri che vedeva sul lato A Un ragazzo nel cuore e sul retro Il pagliaccio. Nel 1971 ha cantanto Hai ragione tu che ha partecipato, nella sezione giovani, alla Mostra Internazionale di Musica Leggera di Venezia. Tra cinquanta artisti emergenti si è classificata al secondo posto.

Sanremo 1972

Il grande successo di Marcella Bella è arrivato nel 1972 quando ha partecipato al Festival di Sanremo con Montagne verdi piazzandosi al 7º posto. Il relativo 45 giri ha venduto più di mezzo milione di copie.

A Sanremo è seguita una partecipazione all’edizione 1972-1973 di Canzonissima dove ha presentato Montagne verdi, Io vivrò senza te, Sole che nasce sole che muore e Un sorriso e poi perdonami. Nello stesso anno ha pubblicato il suo primo album dal titolo Tu non hai la più pallida idea dell’amore.

Festivalbar

Nel 1973 Marcella ha pubblicato Io domani, sigla della trasmissione radiofonica Gran varietà, con cui è arrivata seconda al Festivalbar. Altra partecipazione al Festivalbar è stata nel 1974 con Nessuno mai. E poi nel 1975 con il nuovo 45 giri dal titolo E quando.

Dopo un periodo di riposo in cui è uscito solo un 45 giri dal titolo Mi vuoi scritto, ha iniziato un progetto che la vede collaborare con Joe Dassin. Successivamente, con la nuova casa discografica, è uscito l’album Camminando e cantando. I singoli estratti sono Lady anima che ha presentato al Festivalbar e il singolo omonimo Camminando e cantando.

Marcella Bella è tornata al Festivalbar nel 1980 con Baciami. E poi nel 1982 con Problemi.

La grande svolta è avvenuta sempre nel Festival estivo nel 1983 con il brano Nell’aria. Vi ha partecipato anche nel 1984 con Nel mio cielo puro.

Sanremo 1981

Nel 1981 è tornata al Festival di Sanremo con Pensa per te, classificatosi al 9º posto.

Sanremo 86-87-88

Nel 1986 Marcella Bella è tornata al Festival di Sanremo con Senza un briciolo di testa, classificandosi al terzo posto. A Sanremo Marcella vi è tornata anche nel 1987 col brano Tanti auguri. E anche nel 1988 con Dopo la tempesta.

Sanremo 1990

Per la sesta volta nella sua carriera Marcella è andata al Festival di Sanremo nel 1990 in coppia col fratello Gianni con il brano Verso l’ignoto. Il brano Io credo fu scartato per il Festival di Sanremo 1994.

Sempre nel 1994 ha partecipato alla gara canora di Canale 5 Viva Napoli in cui ha interpretato il classico della canzone partenopea ‘Na sera ‘e maggio, vincendo la prima puntata. Nel 1995 ha partecipato alla seconda edizione del programma presentando la cover Torna a Surriento. La terza partecipazione è avvenuta nel 1997 con Guapparia e Munasterio ‘e Santa Chiara.

Sanremo 2005

Nel 2004 Marcella Bella è stata ospite del Festival di Sanremo 2004 interpretando E se domani di Mina e Ancora di Eduardo De Crescenzo.

Ha partecipato invece in gara al Festival nel 2005 nella categoria “Classic” con il brano Uomo bastardo classificandosi al 2º posto.

Sanremo 2007

Un altro ritorno è Sanremo è avvenuto nel 2007 con il brano Forever per sempre, cantato ancora una volta in coppia col fratello Gianni.

I Raccomandati

Dal 7 gennaio 2011 Marcella Bella è stata tra i protagonisti della nuova edizione de I Raccomandati su Raiuno.

Baila!

Tra settembre e ottobre del 2011 ha partecipato come concorrente al programma Baila! di Canale 5 in coppia con l’inviato di Striscia la notizia Max Laudadio classificandosi al secondo posto.

Io Canto

Dal 22 settembre 2013 Marcella è stata tra i componenti della giuria di qualità del talent show di Canale 5 Io canto.

Ora o mai più

Dall’8 giugno 2018 ha partecipato come coach e giurata alla prima edizione di Ora o mai più su Rai 1, condotto da Amadeus, dove ha seguito l’allievo Stefano Sani, classificatosi al settimo posto. Dal 19 gennaio 2019 ha partecipato anche alla seconda edizione del programma in veste di coach della cantante Silvia Salemi, che si è classificata al terzo posto.

Nel 2021 Marcella Bella è stata ospite del Festival di Sanremo cantando Senza un briciolo di testa e Montagne Verdi. Nello stesso anno ha preso parte alla prima edizione di Star in the Star come giurata.

Una voce per San Marino

Il 24 febbraio 2024 Marcella Bella ha partecipato a Una Voce Per San Marino con la canzone Chi siamo davvero, classificandosi al 6° posto.

Album e canzoni

Nella carriera di Marcella Bella ci sono tantissimi album che ha pubblicato. A tal proposito abbiamo: Tu non hai la più pallida idea dell’amore (1972), Mi…ti…amo… (1973), Metamorfosi (1974), L’anima dei matti (1975), Bella (1976), Femmina (1978) e Camminando e cantando (1979).

E ancora ci sono: Marcella Bella (1981), Problemi (1982), Nell’aria (1983), Nel mio cielo puro (1984), Senza un briciolo di testa (1986), Tanti auguri (1987), ’88 (1988), Verso l’ignoto… (1990), Canta Battisti (1990), Sotto il vulcano (1991), Tommaso! (1993), Anni dorati (1995) e Finalmente insieme (1998).

Concludiamo con: Passato e presente (2000), Uomo bastardo (2005), Forever per sempre (2007), Femmina Bella (2012), Metà amore metà dolore (2017), 50 anni di Bella Musica (2019) e Etnea (2023).

Marcella Bella a Sanremo 2025

Per la nona volta, Marcella Bella è nella lista dei Big per Sanremo 2025. La sua canzone si intitola “Pelle diamante”. Questa edizione del Festival vede la conduzione e la direzione artistica di Carlo Conti.

Adesso conosciamo tutti i cantanti in gara…

I Big in gara a Sanremo 2025

Per il Festival di Sanremo 2025 sono stati scelti da Carlo Conti ben 30 artisti in gara tra i Big. Uno di loro, Emis Killa, si è però ritirato. Sono quindi in gara 29 cantanti. Andiamo quindi a scoprire i 29 Big in gara in ordine alfabetico: Achille Lauro, Bresh, Brunori Sas, Clara, Coma Cose, Elodie, Fedez, Francesca Michielin, Francesco Gabbani, Gaia, Giorgia, Irama e Joan Thiele.

E ancora: Lucio Corsi, Marcella Bella, Massimo Ranieri, Modà, Noemi, Olly, Rkomi, Rocco Hunt, Rose Villain, Sarah Toscano, Serena Brancale, Shablo feat. Guè, Joshua e Tormento. Infine abbiamo: Simone Cristicchi, The Kolors, Tony Effe e Willie Peyote.

Una gara a parte è dedicata invece alle nuova proposte in cui ci sono: Alex Wyse, Maria Tomba, Settembre, Vale LP e Lil Jolie.

Il percorso di Marcella Bella a Sanremo 2025

Anche se non è nuova al Festival, per Marcella Bella quella di Sanremo 2025 è comunque una nuova avventura. Vedremo quindi come andrà durante le cinque serate.