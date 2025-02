Artista a tutto tondo, cantautore e musicista molto stimato. Conosciamo insieme chi è Francesco Gabbani: dall’età alla vita privata e fidanzata, per passare a Instagram e social dove seguirlo più da vicino.

Chi è Francesco Gabbani

Nome e Cognome: Francesco Gabbani

Data di nascita: 9 settembre 1982

Luogo di nascita: Carrara

Età: 42 anni

Altezza: 1 metro e 87 centimetri

Peso: non conosciamo il peso preciso

Segno zodiacale: Vergine

Professione: cantautore e musicista

Fidanzata: Francesco è fidanzato con Giulia

Figli: Francesco non ha figli

Tatuaggi: Francesco non dovrebbe avere tatuaggi sul suo corpo

Profilo Instagram: @francescogabbani

Francesco Gabbani età, altezza e biografia

Quanti anni ha e dov’è nato Francesco Gabbani? Il cantante è nato a Carrara il 9 settembre 1992 sotto il segno zodiacale della Vergine. La sua età è di 42 anni attualmente.

L’altezza del cantante corrisponde a 1 metro e 87 centimetri. Non conosciamo il peso esatto.

In quanto alla biografia di Francesco possiamo dire che fin da piccolo è cresciuto circondato dalla musica. Una passione talmente forte da portarlo a coltivarla e diventare oggi uno degli artisti più amati e apprezzati.

In che città vive Francesco Gabbani? L’artista vive in Toscana, sposta però ha modo di spostarsi da Carrara a Saronno, città dove vive la sua dolce metà.

La vita privata

Vita privata quella di Francesco Gabbani, che il cantautore tiene lontana dai riflettori. Per prima cosa è emerso che la sua famiglia ha un negozio di strumenti musicali. Lui già quando aveva appena 4 anni si è avvicinato e sperimentato la musica.

Chi è la fidanzata di Gabbani, è sposato o ha dei figli? Il cantautore non è sposato e non ha dei figli. Ha avuto una relazione decennale con la tatuatrice Dalila Iardella. Chiusa questa storia, l’artista si è legato all’attuale fidanzata, Giulia Settembrini.

I due si sono conosciuti a Pizzo Calabro, dove lei lavora in ambito registico. Oggi pare lavorare come sua assistente e fa parte del processo creativo delle sue canzoni.

Dove seguire Francesco Gabbani: Instagram e social

I social sono un modo utile e semplice per poter seguire Francesco Gabbani. Tra questi c’è senza dubbio Instagram, dove pubblica tutto quello che è inerente il suo lavoro, la musica e i tour che lo vedono protagonista.

Pochi sono invece i momenti inerenti alla vita privata del cantante che, come detto, cerca di preservare il più possibile.

Carriera

Quando ha iniziato a cantare Francesco Gabbani e cosa sappiamo della sua carriera? Fin da ragazzino, come più volte spiegato, Francesco si è avvicinato al mondo della musica grazie al negozio di strumenti musicali dei suoi genitori. Questo ha permesso a Gabbani di imparare a suonare alcuni strumenti come il piano, piuttosto che la chitarra.

Trikobalto è stato il primo progetto musicale del diciottenne Francesco Gabbani, che ha avuto modo di pubblicare un primo album e esibirsi in varie manifestazioni. A seguito c’è stato un secondo disco e un tour in Francia.

Dal 2011 Francesco Gabbani ha intrapreso una carriera da solista e nel 2014 ha pubblicato il primo album in studio. Questo gli ha aperto le porte per Sanremo, come vedremo in seguito e la vittoria del premio della critica Mia Martini, il premio Sergio Bardotti per il miglior testo e il premio Emanuele Luzzati. Mica poco!

Poi la svolta è arrivata con la sua hit Occidentali’s Karma e la conseguente vittoria, in seguito è arrivato l’Eurovision con un sesto posto. Poi album e musica che ha sempre più conquistato il pubblico. Poi ancora il secondo posto nel 2020.

Ha sperimentato anche la conduzione degli MTV Awards nel 2017 e in Ci vuole un fiore.

Negli anni l’artista ha continuato a fare musica e dedicarsi a concerti e non solo.

Quanto costa un concerto di Gabbani? Per scoprirlo vi basta consultare il siti autorizzati alla vendita.

Album e canzoni di Gabbani

Ricordate invece quali sono album e canzoni di Francesco Gabbani? Il primo disco è uscito nel 2014, dal titolo Greitist Iz. Successivamente nel 2016 è stato pubblicato Eternamente ora. In seguito nel 2017 abbiamo Magellano e nel 2020, Viceversa. Risale al 2022, infine, Volevamo solo essere felici. Tra gli album dal vivo, invece, Sudore, fiato, cuore – Live 2017.

La sua musica è stata anche colonna sonora del film Poveri ma ricchi nel 2016. Spazio Tempo invece è diventato colonna sonora della serie TV, Un Professore.

Chi volesse ascoltare la discografia di Gabbani (da Occidentali’s Karma, Spazio Tempo a Viceversa), può farlo attraverso tutte le piattaforme autorizzate.

Nel 2024 è stato ospite a Sanremo nella serata delle cover per duettare con Fiorella Mannoia. I due hanno riproposto Occidentali’s Karma e Che sia benedetta.

Sanremo

Quante volte ha vinto Gabbani a Sanremo? Nel 2016 Francesco ha partecipato al Festival di Sanremo, prendendosi il primo posto nella sezione Nuove proposte con Amen.

L’anno successivo è tornato con Occidentali’s Karma, aggiudicandosi la vittoria alla 67ª edizione del Festival. Con Viveversa invece è arrivato secondo alle spalle di Diodato nel 2020. Nel 2025 ha deciso di riprovarci con Viva la vita.

In carriera ha vinto anche tanti altri premi e riconoscimenti vari.

Eurovision Song Contest

Solo una volta, dopo la vittoria di Sanremo nel 2017, Francesco Gabbani ha avuto la possibilità di partecipare all’Eurovision Song Contest. Il cantante si è aggiudicato il sesto posto con la sua Occidentali’s Karma, il cui testo, musica e video sono disponibili sui vari motori di ricerca e piattaforme autorizzate.

Francesco Gabbani a Sanremo 2025

Dopo le sue precedenti partecipazioni, Francesco Gabbani è tornato sul palco del Teatro Ariston nel 2025, sotto la direzione e conduzione di Carlo Conti. Al Festival di Sanremo il cantautore carrarese si è presentato con il brano “Viva la vita”.

Il percorso di Gabbani a Sanremo 2025

Dall’11 al 15 febbraio 2025 Francesco Gabbani è tra i protagonisti di questo Festival di Sanremo e scopriremo come si evolverà e concluderà il suo percorso.

(IN AGGIORNAMENTO)